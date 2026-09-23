Padre Pio, tra la devozione dei fedeli e i dubbi dei suoi detrattori

Nel giorno della sua memoria liturgica, il frate di Pietrelcina resta una delle figure più amate e discusse del cattolicesimo contemporaneo: per milioni di fedeli un santo e un uomo di fede straordinario, per altri una figura segnata da interrogativi, controversie e fenomeni mai definitivamente sottratti al confronto tra fede e scetticismo.

Il 23 settembre ricorre la memoria liturgica di Padre Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, morto a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002, è oggi venerato dalla Chiesa cattolica come santo. Attorno alla sua figura, tuttavia, continua a esistere un dibattito che va oltre la devozione religiosa: quello tra chi considera la sua vita una straordinaria testimonianza di fede e chi, invece, ha sollevato dubbi sull’autenticità di alcuni fenomeni a lui attribuiti.

È proprio questa doppia lettura a rendere Padre Pio una figura ancora oggi particolarmente interessante anche dal punto di vista giornalistico.

Per i fedeli: un santo segnato dalla sofferenza

Per i suoi devoti, Padre Pio rappresenta soprattutto un uomo che avrebbe vissuto la propria vocazione religiosa attraverso una radicale identificazione con la sofferenza di Cristo.

Il punto centrale della sua fama sono le stimmate, comparse secondo le testimonianze nel 1918 e rimaste visibili per decenni. Il frate sostenne di aver ricevuto i segni della Passione e i suoi sostenitori considerarono questo fenomeno una manifestazione straordinaria della sua fede.

Alla sua figura furono inoltre associati racconti di guarigioni, bilocazioni, capacità di leggere le coscienze e altri fenomeni soprannaturali. Molti fedeli raccontarono di aver ricevuto conforto, guarigioni o risposte alle proprie preghiere dopo averlo incontrato o pregato.

La Chiesa, dopo un lungo percorso di indagine e discernimento, lo ha proclamato santo. La canonizzazione del 2002 ha riconosciuto ufficialmente la sua santità, sulla base della sua vita, delle sue virtù e dei miracoli attribuiti alla sua intercessione.

Per milioni di persone, dunque, il dibattito sulle singole manifestazioni straordinarie non cambia il significato della sua figura: Padre Pio rimane un sacerdote che ha dedicato la propria esistenza alla preghiera, alla confessione e all’assistenza spirituale dei fedeli.

I dubbi: le stimmate e le accuse del passato

Accanto alla devozione esiste però un’altra storia, meno celebrativa.

Padre Pio fu sottoposto più volte a controlli e provvedimenti da parte delle autorità ecclesiastiche. Nel corso della sua vita venne anche sottoposto a restrizioni nell’esercizio del ministero sacerdotale. La Santa Sede arrivò in alcuni periodi a limitare fortemente i suoi contatti con i fedeli e a mettere in discussione l’attendibilità di alcune testimonianze legate ai fenomeni straordinari.

Una parte delle critiche si concentrò proprio sulle stimmate. Gli scettici hanno ipotizzato nel tempo che potessero avere un’origine naturale o essere state provocate artificialmente. Sono state avanzate anche accuse storiche relative all’utilizzo di sostanze chimiche, ma queste ricostruzioni appartengono al terreno delle accuse e delle interpretazioni e non possono essere presentate come fatti definitivamente accertati.

Un elemento documentato, invece, è che Padre Pio fu sottoposto a diverse visite mediche e che sulla natura delle sue ferite esistettero valutazioni differenti.

Anche alcuni aspetti della sua attività furono oggetto di contestazione. Le autorità ecclesiastiche dovettero confrontarsi con l’enorme popolarità del frate e con il crescente numero di persone che accorrevano a San Giovanni Rotondo. La sua figura divenne così il centro di una devozione popolare difficilmente paragonabile, nel Novecento italiano, a quella di molti altri religiosi.

Il caso della Casa Sollievo della Sofferenza

Un altro capitolo importante riguarda la Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale voluto da Padre Pio e inaugurato nel 1956.

Per i suoi sostenitori rappresenta una delle eredità più concrete della sua opera: un grande progetto sanitario nato dalla volontà di offrire assistenza ai malati, diventato nel tempo una realtà ospedaliera di rilievo.

Ma anche intorno alle vicende economiche e gestionali legate all’ospedale e alle opere di Padre Pio non sono mancate controversie e polemiche. La storia della sua fondazione si intreccia infatti con quella della crescente quantità di denaro e donazioni confluiti attorno al fenomeno religioso di San Giovanni Rotondo.

Ancora una volta, distinguere i fatti dalle interpretazioni è essenziale: la presenza di controversie non dimostra di per sé l’esistenza di una frode religiosa, così come la successiva canonizzazione non può trasformare automaticamente ogni racconto popolare in un fatto storico provato.

Santo o impostore?

La contrapposizione tra queste due definizioni — “santo” e “impostore” — rischia forse di semplificare una vicenda molto più complessa.

Per un credente, la santità non coincide necessariamente con la possibilità di dimostrare scientificamente ogni fenomeno attribuito a una persona. La fede interpreta la vita di Padre Pio alla luce della sua esperienza religiosa, della sua spiritualità e del riconoscimento ecclesiale.

Per uno scettico, invece, proprio i fenomeni straordinari richiedono prove straordinarie. E dove una spiegazione soprannaturale non può essere verificata scientificamente, rimane aperta la possibilità di interpretazioni alternative.

È qui che le due prospettive difficilmente possono essere sovrapposte. La Chiesa valuta la santità attraverso criteri propri, che comprendono anche le virtù cristiane e il discernimento sui presunti miracoli; la ricerca storica e scientifica utilizza invece strumenti differenti e non può certificare l’esistenza di un fenomeno soprannaturale.

Una figura che continua a dividere

A quasi sessant’anni dalla morte, Padre Pio resta dunque una figura capace di suscitare sentimenti opposti.

Per i suoi fedeli è il frate delle stimmate, della confessione, della preghiera e della sofferenza vissuta come partecipazione alla Passione di Cristo. Per i suoi detrattori è invece una figura sulla quale gravano interrogativi mai completamente cancellati dalla straordinaria popolarità raggiunta in vita e dopo la morte.

Tra questi due estremi esiste però una realtà storica più articolata: un sacerdote sottoposto a indagini e restrizioni da parte della stessa Chiesa che in seguito lo avrebbe canonizzato; un religioso circondato da testimonianze di fenomeni straordinari, ma anche da contestazioni; un uomo diventato, al tempo stesso, oggetto di venerazione religiosa e di interesse storico.

Forse è proprio questa contraddizione a spiegare perché, ancora oggi, il nome di Padre Pio continui a suscitare un dibattito che va ben oltre la devozione. Per alcuni è un santo. Per altri rimane un enigma. E tra fede, storia e scetticismo, la sua figura continua a interrogare il nostro modo di distinguere ciò che crediamo da ciò che possiamo dimostrare.

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