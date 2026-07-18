Sport

Padel, La Pelota firma una storica doppietta al Campionato Provinciale CSAIN di Catania

di Giuliano Spina

18 Luglio 2026

Il dominio de La Pelota nei tabelloni Silver e Gold

È calato il sipario al City Sports Catania sul Campionato Provinciale CSAIN di padel, una manifestazione che ha confermato la crescita costante del movimento nella provincia etnea e il grande entusiasmo attorno a uno sport in continua espansione.

A prendersi la scena è stata La Pelota, protagonista assoluta della giornata conclusiva con una prestigiosa doppietta nelle sfide decisive dei tabelloni Silver e Gold. Un risultato che certifica il livello tecnico raggiunto dai giocatori coinvolti e la qualità del lavoro portato avanti dal centro sportivo.

Le finali che hanno assegnato i titoli CSAIN

Nel tabellone Silver, il titolo è andato alla coppia formata da Giancarlo Amoroso e Antonio Catania, che ha superato in finale Enzo Palumbo e Valentino Acquafermata della Stella Padel con un perentorio 6-2, 6-2. Sempre nella stessa categoria, Pierluigi Zappalenti e Carlo Cunsolo hanno conquistato il successo nell’altra sfida decisiva battendo Aldo Pizzo e Simone Pappalardo, anche loro della Stella Padel, al termine di un match combattuto chiuso sul 6-2, 7-6.

Grande spettacolo anche nel tabellone Gold, dove La Pelota ha completato la propria giornata trionfale piazzando entrambe le coppie vincitrici. Gaetano Muzzetta e Tony Ragusa, in rappresentanza de La Pelota 1, hanno avuto la meglio su Maurizio Ficarra e Toti Cacciatore della Condorelli Winner al termine di una finale emozionante e ricca di colpi di scena, conclusa con il punteggio di 7-5, 6-7, 10-6.

Il secondo successo porta la firma di Dario Aversa e Fabio Signorelli, capaci di superare Guglielmo Guarrera e Gianmarco Maccarrone con un solido 6-4, 6-4, completando così la storica doppietta del club.

Grande partecipazione al City Sports Catania

La manifestazione ha raccolto il plauso degli organizzatori e dei responsabili CSAIN. Giuseppe Lombardo, consigliere e referente CSAIN Catania, ed Ernesto Mangano, responsabile regionale del settore padel e componente della Commissione Nazionale CSAIN, hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando il livello tecnico delle gare, la partecipazione e il clima positivo che ha caratterizzato l’intera giornata.

Sono stati dieci i centri sportivi coinvolti nel campionato, un dato che testimonia la crescente attenzione verso il padel e la volontà di creare un circuito di riferimento per numerosi appassionati e giocatori della provincia. Proprio in questa direzione sono già allo studio nuove iniziative per promuovere ulteriormente la disciplina e ampliare il calendario degli appuntamenti.

Un riconoscimento speciale è stato consegnato ad Angelo Bellavia, proprietario del City Sports Catania, struttura di via Santa Sofia che ancora una volta si è confermata una location di assoluto prestigio per eventi sportivi di alto livello. Grazie a impianti moderni e a un’organizzazione all’altezza, il centro ha rappresentato la cornice ideale per una giornata dedicata al padel e alla valorizzazione dello sport sul territorio.

Il Campionato Provinciale CSAIN si chiude dunque con un bilancio positivo e con la conferma che il padel catanese è pronto a crescere ancora, forte di una base sempre più ampia e di una passione destinata a coinvolgere un numero crescente di praticanti.

jacktoto

Angelo BellaviaCampionato Provinciale CSAINCampionato Provinciale PadelCity Sports CataniaCsainCSAIN CataniaErnesto Manganoeventi sportivi CataniaFinali PadelGiuseppe lombardoLa PelotaLa Pelota PadelMovimento padelisticopadelPadel agonisticoPadel amatorialePadel CataniaPadel ItaliaPadel SiciliaRisultati Padelsport Cataniasport SiciliaTornei Padel CataniaTorneo Padel

Giuliano Spina