Padel, La Pelota firma una storica doppietta al Campionato Provinciale CSAIN di Catania

Il dominio de La Pelota nei tabelloni Silver e Gold

È calato il sipario al City Sports Catania sul Campionato Provinciale CSAIN di padel, una manifestazione che ha confermato la crescita costante del movimento nella provincia etnea e il grande entusiasmo attorno a uno sport in continua espansione.

A prendersi la scena è stata La Pelota, protagonista assoluta della giornata conclusiva con una prestigiosa doppietta nelle sfide decisive dei tabelloni Silver e Gold. Un risultato che certifica il livello tecnico raggiunto dai giocatori coinvolti e la qualità del lavoro portato avanti dal centro sportivo.

Le finali che hanno assegnato i titoli CSAIN

Nel tabellone Silver, il titolo è andato alla coppia formata da Giancarlo Amoroso e Antonio Catania, che ha superato in finale Enzo Palumbo e Valentino Acquafermata della Stella Padel con un perentorio 6-2, 6-2. Sempre nella stessa categoria, Pierluigi Zappalenti e Carlo Cunsolo hanno conquistato il successo nell’altra sfida decisiva battendo Aldo Pizzo e Simone Pappalardo, anche loro della Stella Padel, al termine di un match combattuto chiuso sul 6-2, 7-6.

Grande spettacolo anche nel tabellone Gold, dove La Pelota ha completato la propria giornata trionfale piazzando entrambe le coppie vincitrici. Gaetano Muzzetta e Tony Ragusa, in rappresentanza de La Pelota 1, hanno avuto la meglio su Maurizio Ficarra e Toti Cacciatore della Condorelli Winner al termine di una finale emozionante e ricca di colpi di scena, conclusa con il punteggio di 7-5, 6-7, 10-6.

Il secondo successo porta la firma di Dario Aversa e Fabio Signorelli, capaci di superare Guglielmo Guarrera e Gianmarco Maccarrone con un solido 6-4, 6-4, completando così la storica doppietta del club.

Grande partecipazione al City Sports Catania

La manifestazione ha raccolto il plauso degli organizzatori e dei responsabili CSAIN. Giuseppe Lombardo, consigliere e referente CSAIN Catania, ed Ernesto Mangano, responsabile regionale del settore padel e componente della Commissione Nazionale CSAIN, hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando il livello tecnico delle gare, la partecipazione e il clima positivo che ha caratterizzato l’intera giornata.

Sono stati dieci i centri sportivi coinvolti nel campionato, un dato che testimonia la crescente attenzione verso il padel e la volontà di creare un circuito di riferimento per numerosi appassionati e giocatori della provincia. Proprio in questa direzione sono già allo studio nuove iniziative per promuovere ulteriormente la disciplina e ampliare il calendario degli appuntamenti.

Un riconoscimento speciale è stato consegnato ad Angelo Bellavia, proprietario del City Sports Catania, struttura di via Santa Sofia che ancora una volta si è confermata una location di assoluto prestigio per eventi sportivi di alto livello. Grazie a impianti moderni e a un’organizzazione all’altezza, il centro ha rappresentato la cornice ideale per una giornata dedicata al padel e alla valorizzazione dello sport sul territorio.

Il Campionato Provinciale CSAIN si chiude dunque con un bilancio positivo e con la conferma che il padel catanese è pronto a crescere ancora, forte di una base sempre più ampia e di una passione destinata a coinvolgere un numero crescente di praticanti.

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