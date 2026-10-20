Osteoporosi, una malattia silenziosa: prevenzione e diagnosi per proteggere le ossa

Il 20 ottobre si accendono i riflettori sulla salute dello scheletro. Alimentazione equilibrata, attività fisica e valutazione dei fattori di rischio sono strumenti importanti per contrastare la fragilità ossea.

È una malattia che può progredire per anni senza manifestare sintomi evidenti, fino a emergere dopo una frattura. L’osteoporosi, caratterizzata da una riduzione della resistenza delle ossa e da un aumento del rischio di fratture, rappresenta una questione rilevante di salute pubblica, soprattutto in una società che invecchia.

La Giornata mondiale dell’osteoporosi, celebrata il 20 ottobre, richiama l’attenzione sulla necessità di riconoscere i fattori di rischio, favorire la diagnosi tempestiva e promuovere comportamenti utili a mantenere le ossa in salute. L’iniziativa è sostenuta a livello internazionale dalla International Osteoporosis Foundation.

Una fragilità che può restare nascosta

L’osteoporosi non provoca necessariamente dolore nelle fasi iniziali. La perdita di massa e la compromissione della struttura ossea possono procedere senza segnali facilmente riconoscibili, rendendo difficile accorgersi del problema prima che si verifichi una frattura.

Tra le conseguenze più frequenti ci sono le fratture vertebrali, del femore e del polso, che possono compromettere la mobilità, l’autonomia e la qualità della vita. Il rischio aumenta con l’età, ma la salute delle ossa si costruisce lungo tutto l’arco della vita.

La menopausa, alcune patologie, determinati farmaci, una storia di fratture da fragilità e altri fattori individuali possono rendere particolarmente importante una valutazione medica personalizzata.

Prevenzione: le abitudini che contano

La prevenzione comincia dalla quotidianità. Un’alimentazione varia, con un adeguato apporto di calcio e proteine, contribuisce al mantenimento della salute ossea. Anche la vitamina D è importante, perché favorisce l’assorbimento del calcio.

L’attività fisica regolare, soprattutto gli esercizi compatibili con le proprie condizioni di salute che prevedono il carico del peso corporeo e il potenziamento muscolare, aiuta a preservare la funzionalità dell’apparato scheletrico e l’equilibrio. Smettere di fumare e limitare il consumo di alcol sono ulteriori misure utili.

Non esiste, tuttavia, una strategia identica per tutti. Integratori, esami diagnostici e trattamenti devono essere valutati con il supporto di professionisti sanitari, in base all’età, ai fattori di rischio e alla storia clinica.

Diagnosi precoce e consapevolezza

La densitometria ossea, quando indicata dal medico, permette di misurare la densità minerale delle ossa e contribuire alla valutazione del rischio di frattura. In presenza di fattori di rischio o di precedenti fratture da fragilità, rivolgersi al proprio medico può aiutare a individuare il percorso più appropriato.

La Giornata mondiale dell’osteoporosi ricorda che proteggere le ossa non significa intervenire soltanto quando compare un problema. Significa investire nella prevenzione, mantenere uno stile di vita attivo e riconoscere l’importanza dei controlli quando necessari.

Una frattura non dovrebbe essere considerata sempre una conseguenza inevitabile dell’età: in alcuni casi può essere il segnale di una fragilità che merita di essere approfondita. Informazione e diagnosi tempestiva sono passi fondamentali per preservare autonomia e benessere.