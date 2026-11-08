Oroscopo della settimana dal 9 al 16 novembre 2026: le previsioni per tutti i segni zodiacali

La seconda settimana di novembre si apre con un cielo che invita a guardarsi dentro, rivedere alcune scelte e dare maggiore spazio alle emozioni. La Luna Nuova in Scorpione del 9 novembre porta simbolicamente l’attenzione sui cambiamenti, sui rapporti personali e sulle situazioni che hanno bisogno di una nuova prospettiva.

Un passaggio importante arriva il 14 novembre, quando Mercurio e Venere tornano al moto diretto. In chiave astrologica, questo movimento può rappresentare un momento favorevole per recuperare chiarezza nella comunicazione, rimettere in ordine alcune questioni sentimentali e riprendere progetti rimasti in sospeso.

Da lunedì 9 a lunedì 16 novembre, amore, lavoro e benessere saranno i tre ambiti da osservare con maggiore attenzione. Per alcuni segni sarà il momento di affrontare conversazioni rimandate, per altri potrebbero aprirsi nuove occasioni professionali o la possibilità di ritrovare un equilibrio personale.

Le stelle invitano a non avere fretta, ad ascoltare le proprie esigenze e a trasformare le riflessioni in scelte concrete.

Ecco le previsioni dell’oroscopo dal 9 al 16 novembre 2026, segno per segno, tra amore, lavoro e benessere.

Ariete ♈

Amore: La settimana vi invita a gestire con maggiore calma le emozioni. Nelle coppie potrebbero emergere questioni che richiedono un confronto sincero, soprattutto se alcune incomprensioni sono state accantonate. Evitate reazioni impulsive e cercate di ascoltare anche il punto di vista del partner. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona capace di stimolare curiosità e interesse.

Lavoro: Avrete voglia di accelerare e portare avanti nuovi progetti, ma sarà importante non bruciare le tappe. Alcune questioni organizzative potrebbero richiedere una revisione e un confronto con collaboratori o colleghi. Dal 14 novembre, con il ritorno al moto diretto di Mercurio, potrebbe diventare più semplice chiarire un accordo o recuperare un dialogo professionale.

Benessere: L’energia non manca, ma dovrete imparare a distribuirla meglio. Evitate di riempire ogni momento della giornata di impegni e dedicate spazio all’attività fisica e al riposo. Alternare movimento e tranquillità vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Toro ♉

Amore: Le relazioni saranno al centro della vostra attenzione. Potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità e di risposte più chiare da parte della persona amata. La settimana favorisce il dialogo e la possibilità di affrontare argomenti rimasti in sospeso. Per i single, una conoscenza potrebbe diventare più interessante con il passare dei giorni, soprattutto se saprete lasciarvi sorprendere.

Lavoro: È il momento di fare ordine tra priorità, responsabilità e obiettivi economici. Alcune trattative o collaborazioni potrebbero aver bisogno di ulteriori verifiche prima di arrivare a una conclusione. Non lasciatevi condizionare dall’impazienza: procedere con prudenza sarà la scelta più utile per consolidare i risultati.

Benessere: Avrete bisogno di ritrovare tranquillità e di rallentare il ritmo. Cercate di non portare le preoccupazioni professionali nella vita privata e concedetevi momenti dedicati alle attività che vi fanno stare bene. La regolarità della routine potrà aiutarvi a recuperare serenità.

Gemelli ♊

Amore: La comunicazione sarà il tema principale della settimana. Potrebbe esserci l’occasione di chiarire un malinteso o riprendere un dialogo che si era interrotto. Nelle coppie sarà importante evitare interpretazioni affrettate e parlare con sincerità. I single potrebbero ricevere un messaggio inatteso o conoscere qualcuno attraverso amicizie e ambienti frequentati abitualmente.

Lavoro: Idee e intuizioni non mancheranno, ma dovrete imparare a distinguere i progetti davvero importanti da quelli che rischiano di disperdere le vostre energie. Il ritorno al moto diretto di Mercurio, vostro pianeta guida, dal 14 novembre potrebbe favorire una maggiore chiarezza nelle comunicazioni e nelle questioni organizzative. È un buon momento per riprendere un’attività lasciata in sospeso.

Benessere: La mente sarà particolarmente attiva e potrebbe risultare difficile staccare dagli impegni quotidiani. Cercate di concedervi pause regolari e di ridurre le distrazioni. Un po’ di movimento e il tempo trascorso con le persone care potranno aiutarvi a ritrovare leggerezza.

Cancro ♋

Amore: Le emozioni saranno intense e avrete bisogno di sentirvi compresi. Nelle coppie sarà importante non dare per scontati i sentimenti e trovare occasioni per condividere desideri e preoccupazioni. I single potrebbero avvicinarsi a una persona che trasmette sicurezza, ma sarà meglio lasciare che la conoscenza cresca senza forzature.

Lavoro: La settimana invita a concentrarvi sui progetti che possono offrire risultati concreti. Una collaborazione potrebbe rivelarsi particolarmente utile, soprattutto per superare un ostacolo o trovare una soluzione alternativa. Non assumetevi responsabilità che non vi competono e imparate a valorizzare il contributo degli altri.

Benessere: Avrete bisogno di proteggere i vostri spazi personali e di ritrovare un equilibrio tra vita privata e impegni. La casa, gli affetti e le attività che vi trasmettono serenità saranno importanti per recuperare energie. Non trascurate, però, le vostre esigenze per occuparvi continuamente di quelle altrui.

Leone ♌

Amore: Il desiderio di vivere emozioni intense sarà forte. Nelle coppie potrebbe esserci la voglia di ritrovare entusiasmo e complicità, ma attenzione a non trasformare ogni confronto in una questione di orgoglio. I single potrebbero attirare l’attenzione di una persona interessante, soprattutto partecipando a occasioni sociali e iniziative fuori dalla routine.

Lavoro: Determinazione e ambizione vi accompagneranno per tutta la settimana. Potreste avere l’occasione di proporre un’idea, assumere un ruolo più importante o dare nuovo impulso a un progetto. La presenza di Marte e Giove nel vostro segno, secondo la lettura astrologica, alimenta la voglia di mettervi in gioco. Cercate comunque di non sottovalutare tempi e risorse.

Benessere: Avrete bisogno di movimento e occasioni per esprimere la vostra vitalità. Attività creative, sport e momenti di svago potranno contribuire al buonumore. Fate attenzione, però, a non esagerare con gli impegni: anche il riposo è necessario per mantenere un buon equilibrio.

Vergine ♍

Amore: La settimana favorisce una maggiore attenzione ai bisogni della coppia. Se negli ultimi giorni ci sono state incomprensioni, potreste trovare il momento giusto per affrontarle con serenità. Evitate di soffermarvi troppo sui dettagli e concentratevi su ciò che conta davvero. I single potrebbero riscoprire l’interesse per una persona con cui condividono valori e passioni.

Lavoro: Precisione e organizzazione saranno le vostre risorse principali. Alcune attività potrebbero richiedere controlli aggiuntivi, soprattutto sul piano amministrativo e organizzativo. Non abbiate fretta di concludere un accordo senza averne valutato ogni aspetto. Il ritorno al moto diretto di Mercurio potrebbe favorire una gestione più fluida delle comunicazioni nella seconda parte della settimana.

Benessere: La tendenza a voler controllare ogni dettaglio potrebbe generare qualche tensione. Cercate di accettare che non tutto può essere programmato e concedetevi momenti di leggerezza. Una routine meno rigida e qualche attività rilassante vi aiuteranno a recuperare serenità.

Bilancia ♎

Amore: Venere, vostro pianeta guida, torna al moto diretto il 14 novembre e questo passaggio, in chiave astrologica, invita a fare chiarezza nei sentimenti. Le coppie potranno affrontare questioni rimaste in sospeso e ritrovare maggiore sintonia. Per i single potrebbe arrivare il momento di capire meglio cosa desiderano da una nuova conoscenza, senza accontentarsi di rapporti poco definiti.

Lavoro: Le collaborazioni potranno offrire occasioni interessanti, ma sarà importante valutare con attenzione ogni proposta. Un confronto professionale potrebbe aiutarvi a individuare una strada diversa o a superare un ostacolo. Nella seconda parte della settimana potreste sentirvi più pronti a prendere una decisione che avevate rimandato.

Benessere: Avrete bisogno di ritrovare armonia tra doveri e piaceri. Non trascurate le attività che vi permettono di esprimere creatività e sensibilità. Anche dedicare più tempo alle amicizie e alle persone positive potrà contribuire a migliorare il vostro umore.

Scorpione ♏

Amore: La Luna Nuova nel vostro segno, il 9 novembre, apre una settimana simbolicamente legata ai nuovi inizi e alla consapevolezza dei vostri desideri. Nelle coppie potrebbe emergere il bisogno di maggiore autenticità e di un confronto profondo. I single potrebbero sentire il desiderio di cambiare atteggiamento nei confronti dell’amore, lasciandosi alle spalle esperienze che non rispecchiano più le proprie aspettative.

Lavoro: Avrete voglia di rimettere al centro i vostri obiettivi e valutare con attenzione le prossime mosse. Un progetto potrebbe richiedere una nuova impostazione oppure una revisione delle strategie. Evitate decisioni affrettate, soprattutto quando sono coinvolti accordi e questioni economiche. La seconda parte della settimana sarà utile per recuperare maggiore chiarezza.

Benessere: Sarà importante trovare il giusto equilibrio tra introspezione e vita quotidiana. Le emozioni potrebbero essere intense e richiedere momenti di tranquillità. Dedicate tempo alle attività che vi permettono di scaricare le tensioni e non trascurate il bisogno di riposo.

Sagittario ♐

Amore: La voglia di novità e movimento si farà sentire. Nelle coppie potrebbe esserci il desiderio di organizzare un viaggio, condividere un’esperienza diversa o ritrovare entusiasmo attraverso nuovi interessi. I single saranno più disponibili a conoscere persone lontane dai soliti ambienti. Lasciate spazio alla spontaneità, senza costruire aspettative troppo rigide.

Lavoro: Nuove idee e progetti potrebbero attirare la vostra attenzione, ma sarà importante valutare con realismo le possibilità di realizzazione. Una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare d’attualità e offrirvi l’occasione di rimettervi in gioco. Organizzazione e pazienza saranno fondamentali per trasformare le intuizioni in risultati.

Benessere: Avrete bisogno di movimento, aria aperta e occasioni per cambiare ritmo. Cercate di non riempire ogni giornata di appuntamenti e riservate qualche momento al tempo libero. Una breve pausa dalla routine potrebbe aiutarvi a recuperare entusiasmo.

Capricorno ♑

Amore: Le responsabilità quotidiane potrebbero assorbire molte energie, ma sarà importante non trascurare la vita sentimentale. Nelle coppie, piccoli gesti e momenti di condivisione potranno rafforzare il rapporto. I single potrebbero avvicinarsi a una persona conosciuta attraverso il lavoro o le amicizie, ma senza avere fretta di definire la relazione.

Lavoro: La settimana sarà utile per verificare i progressi e capire quali obiettivi richiedano ancora attenzione. Potrebbero emergere questioni organizzative o economiche da affrontare con metodo. Una proposta merita di essere valutata con attenzione prima di assumere nuovi impegni. La concretezza sarà la vostra alleata.

Benessere: Il rischio sarà quello di accumulare stanchezza cercando di gestire tutto senza chiedere aiuto. Imparate a distinguere ciò che è urgente da quello che può aspettare. Ritagliarvi momenti di tranquillità e dedicare più tempo agli affetti vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Acquario ♒

Amore: Avrete bisogno di libertà, stimoli e relazioni capaci di rispettare la vostra individualità. Nelle coppie sarà importante trovare un equilibrio tra autonomia e condivisione, evitando atteggiamenti troppo distaccati. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona originale, con interessi e idee fuori dagli schemi.

Lavoro: Le intuizioni non mancheranno e potreste individuare soluzioni innovative a problemi che si trascinano da tempo. Sarà importante, però, non confondere l’entusiasmo con la possibilità di portare avanti troppi progetti contemporaneamente. Concentratevi sulle priorità e cercate di dare una struttura concreta alle vostre idee.

Benessere: La settimana invita a introdurre qualche cambiamento nella routine, senza stravolgere i vostri ritmi. Amicizie, interessi personali e attività creative potranno offrirvi nuovi stimoli. Cercate anche di ritagliarvi momenti lontano dalle preoccupazioni quotidiane.

Pesci ♓

Amore: Sensibilità e intuizione saranno protagoniste nei rapporti personali. Potreste avvertire il desiderio di maggiore vicinanza e comprensione, ma attenzione a non interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Le coppie potranno rafforzare l’intesa attraverso il dialogo, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno in un contesto informale.

Lavoro: La creatività sarà una risorsa importante, soprattutto nelle attività che richiedono immaginazione e capacità di adattamento. Un progetto potrebbe aver bisogno di una revisione o di una pianificazione più precisa. Non lasciatevi scoraggiare da eventuali rallentamenti: procedere un passo alla volta vi permetterà di ottenere risultati più solidi.

Benessere: Avrete bisogno di tranquillità e di momenti da dedicare esclusivamente a voi stessi. Musica, lettura e passeggiate potranno aiutarvi a ritrovare serenità. Cercate di non farvi carico dei problemi di tutti e proteggete i vostri spazi personali.