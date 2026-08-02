Oroscopo della settimana dal 3 al 10 agosto 2026: energia, cambiamenti e nuove opportunità sotto il cielo d’agosto

La prima settimana piena di agosto si apre con un cielo dinamico, capace di alternare momenti di entusiasmo a fasi di riflessione. È il periodo ideale per rallentare i ritmi, recuperare energie e osservare con maggiore lucidità ciò che conta davvero. Le vacanze, per chi le sta vivendo, diventano occasione per riscoprire affetti e passioni, mentre chi continua a lavorare potrà cogliere interessanti occasioni grazie a intuizioni improvvise e incontri inaspettati.

Le emozioni saranno protagoniste, ma servirà anche una buona dose di equilibrio per evitare decisioni impulsive. Alcuni segni sentiranno il bisogno di cambiare rotta, altri consolideranno certezze costruite con pazienza. Vediamo cosa riservano le stelle.

Ariete

Settimana vivace e ricca di stimoli. Avrete voglia di mettervi in gioco, ma sarà importante non pretendere troppo da voi stessi. In amore torna la complicità, soprattutto per chi ha attraversato settimane complicate. Sul lavoro una proposta merita attenzione.

Parola chiave: Ripartenza.

Toro

Le stelle invitano alla calma. Alcune questioni economiche richiedono prudenza, ma non ci sono motivi per allarmarsi. In coppia è il momento di chiarire piccoli malintesi. Chi è single potrebbe fare un incontro durante un viaggio o una serata estiva.

Parola chiave: Stabilità.

Gemelli

La comunicazione sarà il vostro punto di forza. Saprete convincere e conquistare chi vi circonda. Ottimo momento per stringere nuovi contatti professionali. L’amore torna leggero e divertente.

Parola chiave: Dialogo.

Cancro

Settimana dedicata alle emozioni autentiche. Avrete bisogno di circondarvi delle persone che vi fanno stare bene. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavate da tempo. Attenzione soltanto alla stanchezza accumulata.

Parola chiave: Serenità.

Leone

Il Sole continua a sostenervi, regalando energia e carisma. Sarete protagonisti in ogni contesto. Chi è in vacanza vivrà giornate intense, mentre sul lavoro potrebbero arrivare riconoscimenti importanti. L’amore sorride.

Parola chiave: Successo.

Vergine

È tempo di rimettere ordine, dentro e fuori di voi. Alcune decisioni prese nelle ultime settimane iniziano a dare risultati concreti. In amore evitate inutili rigidità: lasciate spazio all’improvvisazione.

Parola chiave: Organizzazione.

Bilancia

Le stelle favoriscono i rapporti personali. È una settimana ideale per ricucire vecchie incomprensioni e dedicare tempo agli affetti. Sul piano professionale meglio evitare polemiche inutili.

Parola chiave: Armonia.

Scorpione

Intuito e determinazione vi accompagneranno per tutta la settimana. Saprete cogliere dettagli che altri trascurano. In amore cresce il desiderio di autenticità. Chi è single potrebbe vivere un incontro intenso.

Parola chiave: Intensità.

Sagittario

L’orizzonte si allarga. Vi sentirete attratti da nuove esperienze, viaggi e conoscenze. Sul lavoro è il momento di guardare avanti senza rimpianti. L’amore ritrova leggerezza.

Parola chiave: Avventura.

Capricorno

Sarà una settimana produttiva, anche se non priva di qualche responsabilità in più. La costanza continua a premiarvi. In famiglia sarà importante ascoltare prima di giudicare.

Parola chiave: Concretezza.

Acquario

Creatività e fantasia saranno in primo piano. Ottimo periodo per chi lavora nei settori artistici o della comunicazione. In amore lasciate cadere vecchie paure: il futuro può sorprendervi.

Parola chiave: Innovazione.

Pesci

Le emozioni saranno profonde, ma finalmente più equilibrate. Riuscirete a chiudere un capitolo che vi pesava da tempo. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti. Favoriti gli incontri e le amicizie.

Parola chiave: Rinascita.

Il segno della settimana: Leone

Carisma, energia e voglia di vivere rendono il Leone il protagonista assoluto di questi giorni. Le occasioni non mancheranno e saprà coglierle con entusiasmo.

Il consiglio delle stelle

L’estate invita a rallentare, ma anche a osservare con attenzione ciò che sta cambiando dentro di noi. Le opportunità migliori nascono spesso quando smettiamo di rincorrerle e impariamo ad accoglierle.