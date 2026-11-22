L’ultima settimana di novembre si apre con il Sole ormai in Sagittario, un passaggio che, in chiave astrologica, richiama curiosità, desiderio di libertà, voglia di esplorare e nuovi orizzonti. Dopo le riflessioni delle settimane precedenti, potrebbe essere il momento di guardare avanti, recuperare entusiasmo e provare a uscire da alcune abitudini che non soddisfano più.

Da lunedì 23 a lunedì 30 novembre, amore, lavoro e benessere saranno al centro delle previsioni per i dodici segni zodiacali. Per qualcuno sarà una settimana di nuove opportunità e incontri, per altri un’occasione per mettere ordine, recuperare serenità o riconsiderare alcune scelte.

Le stelle invitano a non avere fretta, a coltivare la fiducia e a lasciarsi guidare dalla curiosità, senza perdere di vista la concretezza. Ecco l’oroscopo della settimana, segno per segno.

Ariete ♈

Amore: La settimana porta voglia di movimento anche sul piano sentimentale. Nelle coppie potrebbe riaffiorare il desiderio di fare qualcosa di diverso, rompere la routine e condividere nuove esperienze. Evitate, però, di trasformare una divergenza in una sfida personale. I single potrebbero vivere un incontro intrigante, soprattutto in un contesto inaspettato: lasciate che la curiosità faccia il suo corso.

Lavoro: Le energie non mancheranno e potreste sentirvi pronti a rilanciare un progetto o proporre un’idea rimasta nel cassetto. Il momento favorisce l’iniziativa, ma sarà importante non confondere la velocità con l’efficienza. Valutate le risorse a disposizione e cercate di non sovraccaricarvi di impegni.

Benessere: Avrete bisogno di sfogare le energie accumulate. Movimento, sport e attività all’aria aperta potranno aiutarvi a ritrovare equilibrio. Cercate anche di rallentare, soprattutto quando la tensione rischia di prendere il sopravvento.

Toro ♉

Amore: Le relazioni chiedono stabilità, ma anche la capacità di accogliere qualche cambiamento. Nelle coppie sarà utile parlare di progetti e aspettative, evitando di irrigidirsi sulle proprie posizioni. Per i single, una conoscenza potrebbe diventare interessante proprio attraverso un dialogo semplice e spontaneo. Non sottovalutate chi sa farvi sentire a vostro agio.

Lavoro: È una settimana da affrontare con pragmatismo. Potrebbero esserci questioni economiche, organizzative o burocratiche da sistemare, ma la pazienza sarà la vostra alleata. Non lasciatevi condizionare da chi pretende risposte immediate: prima di accettare una proposta, valutate attentamente ogni dettaglio.

Benessere: Il bisogno di tranquillità sarà forte. Cercate di ridurre le tensioni e di ritagliarvi momenti dedicati alla vostra vita privata. Una routine più equilibrata e qualche pausa in più potrebbero aiutarvi a recuperare energie.

Gemelli ♊

Amore: La comunicazione sarà il punto di forza della settimana. Nelle coppie, un confronto sincero potrà chiarire un malinteso o riavvicinare due persone che negli ultimi giorni si sono sentite distanti. I single saranno più predisposti agli incontri e alle conversazioni stimolanti. Una persona fuori dai vostri soliti schemi potrebbe incuriosirvi.

Lavoro: Idee, contatti e possibilità di confronto non mancheranno. Potreste trovare una soluzione creativa a un problema oppure ricevere un suggerimento utile per un progetto futuro. Attenzione, però, a non disperdere le energie: scegliete le priorità e portate a termine ciò che avete iniziato.

Benessere: La mente sarà particolarmente attiva e potrebbe essere difficile staccare dai pensieri quotidiani. Concedetevi momenti di pausa, dedicate tempo a un hobby e cercate di non riempire ogni giornata di appuntamenti. Il recupero passa anche dalla leggerezza.

Cancro ♋

Amore: Il desiderio di vicinanza e sicurezza emotiva accompagnerà la settimana. Nelle coppie sarà importante esprimere ciò che si prova senza aspettarsi che il partner interpreti ogni silenzio. I single potrebbero avvicinarsi a una persona sensibile e affidabile, capace di trasmettere serenità. Non abbiate fretta di definire tutto.

Lavoro: Potrebbe essere il momento di affrontare una questione rimasta in sospeso. La capacità di mediare e collaborare sarà preziosa, soprattutto quando servirà trovare un compromesso. Non fatevi carico di responsabilità che non vi appartengono e imparate a riconoscere i vostri limiti.

Benessere: Proteggere il proprio equilibrio sarà fondamentale. Gli impegni potrebbero richiedere più energie del previsto, ma non trascurate gli affetti, il riposo e gli spazi personali. Ritrovare un ritmo più tranquillo vi aiuterà a gestire meglio le giornate.

Leone ♌

Amore: Il Sole in Sagittario stimola simbolicamente entusiasmo, spontaneità e desiderio di vivere emozioni. Nelle coppie potrebbe tornare la voglia di condividere esperienze, organizzare un viaggio o semplicemente dedicarsi più tempo. I single potrebbero attirare l’attenzione grazie alla propria sicurezza, ma sarà l’autenticità a fare la differenza.

Lavoro: Avrete voglia di mettervi in evidenza e di dare maggiore spazio alle vostre ambizioni. Una proposta, un nuovo incarico o un progetto personale potrebbero stimolare la vostra creatività. Cercate di non sottovalutare il lavoro di squadra: ascoltare le idee degli altri potrebbe rendere più efficace una vostra intuizione.

Benessere: L’entusiasmo sarà una risorsa, ma non dovrà trasformarsi in eccesso. Alternate attività e riposo, senza pretendere di essere sempre al massimo. Le occasioni di svago e il tempo trascorso con persone positive saranno particolarmente preziosi.

Vergine ♍

Amore: La settimana invita a lasciarsi andare un po’ di più. Nelle coppie sarà utile ridurre le aspettative e concentrarsi sulla qualità del dialogo, senza analizzare ogni parola o gesto. I single potrebbero riscoprire una persona conosciuta da tempo oppure incontrare qualcuno attraverso amicizie e interessi condivisi.

Lavoro: Precisione e organizzazione saranno ancora una volta i vostri punti di forza. Potrebbero emergere questioni da rivedere o attività che richiedono un controllo approfondito. Non lasciatevi sopraffare dai dettagli: stabilite una priorità e procedete con metodo. La seconda parte della settimana sarà utile per pianificare.

Benessere: Cercate di alleggerire la routine e di non trasformare ogni imprevisto in un motivo di preoccupazione. Una passeggiata, un’attività rilassante o qualche ora lontano dalle scadenze potrebbero aiutarvi a ritrovare una maggiore serenità.

Bilancia ♎

Amore: Il desiderio di armonia guiderà i rapporti, ma sarà importante non sacrificare le vostre esigenze per evitare un confronto. Nelle coppie, il dialogo potrà aiutare a superare qualche incomprensione. I single potrebbero sentirsi più consapevoli di ciò che cercano e meno disposti ad accontentarsi di situazioni ambigue.

Lavoro: Le collaborazioni saranno al centro della settimana. Potreste essere chiamati a mediare tra posizioni diverse oppure a contribuire a un progetto condiviso. La capacità di ascoltare sarà un vantaggio, ma non dimenticate di esprimere le vostre idee. Una proposta merita attenzione, senza decisioni affrettate.

Benessere: Avrete bisogno di ritrovare equilibrio tra impegni e tempo libero. Dedicate spazio alle attività creative, agli incontri piacevoli e a tutto ciò che vi permette di recuperare buonumore. Non sottovalutate il valore di una pausa.

Scorpione ♏

Amore: Sarà una settimana utile per comprendere meglio i vostri desideri. Nelle coppie potrebbe emergere il bisogno di maggiore chiarezza e autenticità: affrontate le questioni delicate senza lasciarvi guidare da sospetti o reazioni impulsive. I single potrebbero vivere un incontro interessante, ma sarà importante non costruire aspettative troppo rapidamente.

Lavoro: Concentratevi sugli obiettivi e sulle questioni che richiedono una decisione. Potreste avere l’occasione di rivedere una strategia, consolidare una collaborazione o affrontare un problema con maggiore lucidità. La prudenza sarà particolarmente utile nelle trattative e nelle questioni economiche.

Benessere: Le emozioni potrebbero essere intense e sarà necessario trovare un modo per gestirle. Cercate di non accumulare tensioni, alternate gli impegni a momenti di riposo e dedicatevi alle attività che vi aiutano a recuperare tranquillità.

Sagittario ♐

Amore: Con il Sole nel vostro segno, cresce simbolicamente il desiderio di libertà, entusiasmo e nuove esperienze. Nelle coppie sarà una settimana favorevole per condividere progetti e ritrovare complicità. I single potrebbero sentirsi più sicuri e aperti agli incontri, anche con persone molto diverse dal solito. Non rinunciate alla spontaneità.

Lavoro: Potreste avvertire il desiderio di cambiare direzione, ampliare le prospettive o mettervi alla prova in un nuovo progetto. Le idee saranno numerose, ma dovranno essere accompagnate da una pianificazione concreta. Non trascurate gli aspetti pratici e le scadenze: l’entusiasmo da solo non basta.

Benessere: La voglia di movimento e di nuove esperienze sarà forte. Approfittate della settimana per cambiare ritmo, dedicarvi a un’attività che vi piace o organizzare qualcosa di stimolante. Evitate, però, di riempire ogni momento libero: anche il riposo merita spazio.

Capricorno ♑

Amore: Potreste avere bisogno di maggiore attenzione e comprensione, anche se non sarà sempre facile esprimere le vostre emozioni. Nelle coppie, piccoli gesti e momenti condivisi saranno più importanti delle grandi dichiarazioni. I single potrebbero avvicinarsi a una persona attraverso amicizie, lavoro o frequentazioni abituali.

Lavoro: La settimana invita a fare il punto sui risultati raggiunti e sulle priorità. Alcune questioni organizzative potrebbero richiedere un intervento, mentre una nuova proposta dovrà essere valutata con attenzione. Non assumetevi più responsabilità di quelle che potete gestire: la concretezza sarà la vostra migliore alleata.

Benessere: Il rischio sarà quello di accumulare stanchezza trascurando le esigenze personali. Imparate a distinguere ciò che è urgente da ciò che può aspettare. Ritagliatevi momenti di tranquillità e cercate di non portare ogni preoccupazione nella vita privata.

Acquario ♒

Amore: Avrete bisogno di stimoli, libertà e relazioni capaci di rispettare la vostra individualità. Nelle coppie sarà importante trovare un equilibrio tra autonomia e condivisione. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona originale, con idee e interessi particolari. Un incontro inatteso potrebbe aprire una prospettiva interessante.

Lavoro: Le intuizioni potrebbero aiutarvi a individuare soluzioni innovative o a riconsiderare un progetto. Le collaborazioni saranno utili, ma cercate di non trasformare le divergenze in competizioni. Organizzate le idee e concentratevi su quelle che possono diventare risultati concreti.

Benessere: La settimana favorisce il desiderio di cambiare qualche abitudine. Non serve rivoluzionare tutto: piccoli aggiustamenti nella routine potrebbero migliorare il vostro equilibrio. Dedicate tempo alle amicizie, agli interessi personali e alle attività che vi fanno sentire liberi.

Pesci ♓

Amore: Sensibilità e intuizione saranno protagoniste. Nelle coppie, il dialogo e la capacità di ascoltarsi potranno rafforzare il rapporto, soprattutto se negli ultimi tempi sono emerse incomprensioni. I single potrebbero conoscere qualcuno in un contesto informale, lasciando che l’interesse nasca senza forzature.

Lavoro: La creatività sarà una risorsa importante. Potreste trovare una soluzione originale a una difficoltà o ricevere un suggerimento utile per un progetto. Non lasciatevi scoraggiare dai rallentamenti e cercate di procedere con pazienza. Un confronto con una persona fidata potrebbe aiutarvi a fare chiarezza.

Benessere: Avrete bisogno di tranquillità e di spazi in cui recuperare energie. Musica, lettura, passeggiate e momenti dedicati a voi stessi potranno contribuire a ritrovare serenità. Non fatevi carico delle preoccupazioni di tutti: ascoltare i vostri bisogni sarà altrettanto importante.