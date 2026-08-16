Oroscopo della settimana dal 17 al 24 agosto 2026: tra nuovi equilibri, passioni e voglia di ripartire

La settimana dal 17 al 24 agosto 2026 si apre con l’eco ancora presente dell’estate e di Ferragosto, ma il cielo comincia lentamente a cambiare ritmo. Le giornate invitano ancora al relax e alla leggerezza, ma qualcosa dentro di noi sembra chiedere maggiore chiarezza: capire cosa vogliamo davvero, quali rapporti meritano ancora energia e quali progetti possono accompagnarci verso la fine dell’estate.

Il Sole è ancora nel Leone all’inizio della settimana e porta con sé desiderio di protagonismo, creatività, calore e voglia di vivere pienamente le emozioni. Nei giorni successivi, però, il passaggio del Sole in Vergine introduce una dimensione più concreta e razionale: dalle vacanze alla quotidianità, dai desideri ai progetti, dalle emozioni alle decisioni.

Il cielo della settimana è inoltre caratterizzato da Marte in Cancro, che il 17 agosto forma una quadratura con Nettuno in Ariete. È un aspetto che, nell’interpretazione astrologica, invita a non lasciarsi guidare troppo dall’impulso o da aspettative poco realistiche: meglio verificare i fatti prima di prendere decisioni importanti.

Un altro passaggio significativo riguarda i Nodi Lunari, che intorno al 19 agosto si spostano sull’asse Leone-Acquario, aprendo simbolicamente una nuova fase legata al rapporto tra individualità, creatività, gruppi e collettività.

È dunque una settimana di passaggio: ancora estiva, ma già proiettata verso settembre.

Ariete

Per l’Ariete la settimana comincia con qualche incertezza. Marte in Cancro può rendere più sensibili e reattivi, soprattutto quando entrano in gioco famiglia, casa e questioni personali. Evitate di trasformare una piccola incomprensione in uno scontro.

In amore sarà importante parlare con maggiore sincerità, senza pretendere che l’altro possa leggere ciò che avete in testa. Chi è single potrebbe vivere un incontro interessante, ma servirà tempo per capire se si tratta di qualcosa di concreto.

Sul lavoro, meglio non prendere decisioni affrettate. La seconda parte della settimana sarà più favorevole per mettere ordine nelle idee.

Fortuna: ★★★☆☆

Toro

Il Toro cerca stabilità, ma il cielo vi invita a non confondere la tranquillità con l’immobilità. Potreste avere voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità, anche se inizialmente non saprete bene da dove cominciare.

In amore torna il desiderio di certezze. Le coppie solide potranno fare progetti per il futuro, mentre chi vive una situazione ambigua potrebbe decidere finalmente di chiedere risposte.

Nel lavoro, attenzione alle questioni economiche: qualche spesa imprevista potrebbe costringervi a rivedere i programmi. Nulla di preoccupante, purché affrontiate tutto con concretezza.

Fortuna: ★★★★☆

Gemelli

Settimana vivace per i Gemelli, che possono contare su una particolare capacità di comunicare e creare contatti. Le conversazioni saranno protagoniste e potrebbero aprire porte interessanti.

In amore, però, cercate di non trasformare ogni dialogo in un gioco di provocazioni. Una persona potrebbe sorprendervi con una confessione o una proposta inattesa.

Sul lavoro, idee e intuizioni non mancheranno. Il consiglio è quello di annotarle e trasformarle progressivamente in progetti concreti.

La vostra curiosità sarà il vostro punto di forza.

Fortuna: ★★★★★

Cancro

Il Cancro è uno dei segni maggiormente coinvolti dal passaggio di Marte nel proprio cielo. Energia e sensibilità aumentano contemporaneamente, creando una combinazione potente ma talvolta difficile da gestire.

Potreste sentirvi più determinati del solito, ma anche più suscettibili. In amore cercate di non reagire immediatamente davanti a una parola che vi ferisce.

Sul lavoro è il momento di difendere le vostre idee, ma senza trasformare ogni confronto in una questione personale.

La settimana vi chiede soprattutto una cosa: non consumate energie per battaglie che non meritano di essere combattute.

Fortuna: ★★★☆☆

Leone

Per il Leone questa è una settimana importante. Il Sole continua a illuminare il vostro segno nella prima parte dei giorni, mentre Giove contribuisce a mantenere alta la voglia di espandersi e di guardare avanti. L’estate vi ha restituito entusiasmo e adesso potreste avere voglia di trasformarlo in qualcosa di concreto.

In amore siete magnetici. Chi è in coppia può vivere momenti particolarmente intensi, mentre i single potrebbero attirare facilmente l’attenzione.

Sul lavoro, invece, preparatevi a una fase più razionale: l’ingresso del Sole in Vergine vi chiederà di passare dalle idee ai fatti.

Fortuna: ★★★★★

Vergine

La Vergine si prepara a entrare nella propria stagione. Il passaggio del Sole nel segno porta maggiore lucidità e il desiderio di rimettere ordine nella propria vita.

Dopo settimane estive forse un po’ confuse, potreste sentire il bisogno di stabilire priorità precise.

In amore avrete meno voglia di perdere tempo. Le coppie potranno affrontare discorsi importanti, mentre i single saranno più selettivi.

Nel lavoro è una fase eccellente per programmare settembre. Fate liste, stabilite obiettivi e soprattutto non cercate di fare tutto contemporaneamente.

Fortuna: ★★★★☆

Bilancia

Per la Bilancia la settimana mette al centro relazioni e rapporti personali. Venere nel vostro segno continua a favorire fascino, socialità e desiderio di condividere.

In amore potreste vivere una delle settimane più piacevoli dell’estate. Una persona potrebbe tornare a cercarvi oppure potreste decidere di fare il primo passo.

Anche nelle amicizie ci sarà spazio per nuovi incontri.

Sul lavoro, invece, cercate di non rimandare troppo alcune decisioni. Il momento giusto per chiarire una questione potrebbe essere proprio adesso.

Fortuna: ★★★★★

Scorpione

Lo Scorpione vive una settimana più introspettiva. Avrete bisogno di capire cosa vi soddisfa davvero e cosa invece state portando avanti soltanto per abitudine.

In amore potreste essere più esigenti. Attenzione però a non mettere continuamente alla prova chi vi sta accanto.

Sul lavoro, alcune intuizioni potrebbero rivelarsi molto utili nelle prossime settimane. Non abbiate fretta di mostrarle a tutti: prima costruitele bene.

Il weekend potrebbe regalarvi una sorpresa piacevole.

Fortuna: ★★★★☆

Sagittario

Il Sagittario ha voglia di ripartire. L’estate vi ha fatto bene, ma ora cominciate a guardare oltre.

In amore c’è voglia di libertà, ma anche di emozioni autentiche. Chi è in coppia potrebbe programmare un viaggio o un nuovo progetto insieme.

Per i single, incontri favoriti soprattutto attraverso amicizie, eventi e occasioni sociali.

Nel lavoro cercate di non promettere più di quanto possiate realmente mantenere. La vostra energia è tanta, ma va indirizzata.

Fortuna: ★★★★☆

Capricorno

Il Capricorno potrebbe avvertire un certo contrasto tra il bisogno di riposo e quello di tornare produttivo. Non forzate i tempi.

In amore, le coppie potranno recuperare complicità dopo qualche incomprensione. I single potrebbero invece essere attratti da una persona molto diversa dal proprio solito tipo.

Sul lavoro, la settimana è utile per fare ordine nei conti e nei progetti. Evitate investimenti impulsivi o decisioni prese soltanto sull’onda dell’entusiasmo.

La pazienza sarà la vostra carta vincente.

Fortuna: ★★★☆☆

Acquario

Per l’Acquario arriva un periodo di cambiamento simbolico importante con il passaggio dei Nodi Lunari sull’asse Leone-Acquario. Il tema centrale sarà il rapporto tra ciò che volete voi e ciò che gli altri si aspettano da voi.

In amore potreste avere bisogno di maggiore autenticità. Se una relazione non vi rappresenta più, sarà difficile continuare a fingere.

Nel lavoro possono arrivare idee nuove e prospettive diverse. Non abbiate paura di uscire dagli schemi: è proprio lì che potreste trovare la vostra prossima opportunità.

Fortuna: ★★★★★

Pesci

I Pesci devono prestare attenzione alla confusione. Marte in quadratura a Nettuno può rendere più difficile distinguere intuizione e illusione, soprattutto quando siete emotivamente coinvolti.

In amore non date per scontate le intenzioni dell’altra persona: chiedete, ascoltate e poi decidete.

Sul lavoro evitate di firmare o accettare qualcosa senza averne verificato tutti i dettagli.

La settimana migliora progressivamente e il finale sarà decisamente più sereno dell’inizio.

Fortuna: ★★★☆☆

La classifica dei segni più fortunati della settimana

🥇 Leone – Una settimana da protagonisti, tra energia, fascino e nuove possibilità.

🥈 Bilancia – Venere sostiene amore, relazioni e socialità.

🥉 Gemelli – Idee, incontri e comunicazione sono dalla vostra parte.

Subito dopo: Acquario, Toro, Vergine e Sagittario.

Più cauti invece Ariete, Cancro, Capricorno e Pesci, chiamati soprattutto a gestire meglio emozioni, impulsività e aspettative.

Il consiglio delle stelle

La settimana dal 17 al 24 agosto non chiede necessariamente di correre. Al contrario, il cielo sembra suggerire di capire prima di agire.

L’estate non è ancora finita, ma settembre comincia già a bussare alla porta. È il momento giusto per osservare ciò che abbiamo vissuto negli ultimi mesi e domandarci cosa vogliamo portare con noi nella prossima stagione.

Le stelle indicano possibilità, non certezze: il modo in cui le utilizzeremo dipende sempre dalle nostre scelte.