Oroscopo della settimana dal 10 al 17 agosto 2026: la Luna Nuova apre una fase di cambiamenti e nuove opportunità

La settimana dal 10 al 17 agosto 2026 si apre sotto un cielo particolarmente intenso, con l’estate che raggiunge uno dei suoi momenti astrologicamente più vivaci. Il protagonista è il Leone, dove si concentrano Sole, Mercurio e Giove, mentre Venere attraversa la Bilancia e Marte si muove nei Gemelli.

Il passaggio più significativo arriva mercoledì 12 agosto, quando si verifica la Luna Nuova in Leone, un momento che in astrologia viene tradizionalmente associato a nuovi inizi, desideri da rimettere al centro e maggiore consapevolezza della propria identità. La settimana può quindi rappresentare per molti segni un’occasione per cambiare prospettiva, lasciarsi alle spalle qualcosa e tornare a investire sulle proprie passioni.

La comunicazione assume inoltre un peso particolare: Mercurio in Leone favorisce espressione, creatività e desiderio di essere ascoltati, ma invita anche a evitare eccessi di orgoglio o parole pronunciate senza sufficiente riflessione.

Le vacanze, per chi è già partito, possono diventare così un momento di vera trasformazione. Per chi continua a lavorare, invece, il cielo suggerisce di non sottovalutare intuizioni, incontri e occasioni che potrebbero aprire scenari interessanti nelle settimane successive.

Vediamo cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali.

Ariete

Una settimana che vi restituisce energia e voglia di fare. La Luna Nuova può spingervi a rimettere al centro un progetto personale che avevate temporaneamente accantonato. In amore torna la voglia di vivere emozioni senza troppe complicazioni. Sul lavoro una nuova idea potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Parola chiave: Iniziativa.

Toro

Il cielo vi invita a guardare con maggiore attenzione alla vostra dimensione personale e familiare. Alcune questioni che avevate lasciato in sospeso chiedono finalmente una risposta. In amore cercate maggiore chiarezza, mentre sul piano economico sarà utile evitare spese dettate dall’entusiasmo del momento.

Parola chiave: Equilibrio.

Gemelli

Marte continua a regalarvi dinamismo e voglia di muovervi. La settimana è favorevole agli incontri, ai viaggi e soprattutto alla comunicazione. Potreste ricevere una notizia capace di cambiare un vostro programma. In amore attenzione soltanto a non trasformare ogni discussione in una sfida.

Parola chiave: Movimento.

Cancro

La settimana vi chiede di uscire gradualmente dal guscio. Dopo una fase caratterizzata da riflessioni e sensibilità accentuata, arriva il momento di guardare avanti. La Luna Nuova può aiutarvi a comprendere quali persone e quali situazioni meritino davvero le vostre energie. In amore spazio alla sincerità.

Parola chiave: Rinnovamento.

Leone

Siete senza dubbio tra i protagonisti della settimana. Sole, Mercurio e Giove nel vostro segno amplificano energia, carisma e desiderio di mettervi in gioco, mentre la Luna Nuova del 12 agosto può rappresentare simbolicamente un nuovo punto di partenza. È il momento di osare, ma senza confondere sicurezza con impulsività. In amore potreste vivere una fase particolarmente intensa.

Parola chiave: Rinascita.

Vergine

Una settimana più introspettiva di quanto possiate immaginare. Alcune risposte arriveranno proprio quando smetterete di cercarle con insistenza. Sul lavoro è il momento di osservare, organizzare e preparare le prossime mosse. In amore lasciate spazio alle emozioni senza cercare necessariamente di controllarle.

Parola chiave: Consapevolezza.

Bilancia

Venere nel vostro segno continua a favorire relazioni, fascino e socialità. La settimana è ideale per recuperare un rapporto, fare nuove conoscenze o semplicemente concedervi più tempo per voi stessi. Anche sul lavoro possono arrivare occasioni attraverso contatti e collaborazioni. Non sottovalutate una proposta apparentemente informale.

Parola chiave: Fascino.

Scorpione

Il cielo vi spinge verso una trasformazione interiore importante. La Luna Nuova può far emergere il desiderio di cambiare qualcosa che ormai non vi rappresenta più. In amore cercate autenticità e non accettate compromessi che vi fanno stare male. Sul lavoro un’intuizione potrebbe indicarvi una strada alternativa.

Parola chiave: Trasformazione.

Sagittario

La voglia di partire, scoprire e vivere nuove esperienze torna protagonista. È una settimana particolarmente adatta ai viaggi, agli incontri e a tutto ciò che permette di ampliare i vostri orizzonti. In amore torna leggerezza e chi è single potrebbe vivere una sorpresa durante una serata o una vacanza.

Parola chiave: Avventura.

Capricorno

Alcune responsabilità continuano a pesare, ma il cielo vi invita a non dimenticare la dimensione personale. La settimana può aiutarvi a comprendere quali obiettivi meritano davvero di essere perseguiti. In amore sarà importante ascoltare senza voler avere sempre l’ultima parola. Sul lavoro la pazienza resta la vostra arma migliore.

Parola chiave: Concretezza.

Acquario

Le relazioni saranno al centro della vostra attenzione. Potreste rendervi conto che alcune dinamiche sono cambiate e che non potete più affrontarle con i vecchi schemi. La Luna Nuova vi invita a ripartire con maggiore autenticità. In amore una conversazione potrebbe chiarire qualcosa rimasto troppo a lungo in sospeso.

Parola chiave: Chiarezza.

Pesci

Il cielo vi invita a prendervi cura di voi stessi e delle vostre energie. Potreste sentire il bisogno di rallentare e di liberarvi da qualche peso emotivo. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma senza necessità di accelerare. In amore la settimana favorisce gesti semplici e sentimenti sinceri.

Parola chiave: Serenità.

Il segno della settimana: Leone

È il Leone il protagonista assoluto di questi giorni. La Luna Nuova del 12 agosto si inserisce in un cielo già fortemente concentrato sul segno, con Sole, Mercurio e Giove a sostenerne simbolicamente energia, visibilità e desiderio di espressione. Per i nati sotto questo segno può essere il momento giusto per mettere in campo un’idea, cambiare direzione o semplicemente tornare a credere maggiormente in se stessi.

Il consiglio delle stelle

La settimana invita a non avere paura dei nuovi inizi. Non tutto ciò che cambia deve necessariamente essere considerato una perdita: alcune trasformazioni arrivano proprio per restituirci spazio, entusiasmo e possibilità.

La Luna Nuova in Leone suggerisce di tornare a domandarsi cosa ci rende davvero felici, mentre il cielo dinamico di agosto invita a non rimandare ancora una volta ciò che desideriamo fare.

L’estate può essere il momento ideale per fermarsi, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza la direzione da prendere.

jacktoto