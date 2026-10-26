Oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 2 novembre 2026: le previsioni per tutti i segni zodiacali

La settimana che accompagna dall’ultima parte di ottobre ai primi giorni di novembre invita a fare chiarezza nei rapporti personali, riorganizzare gli impegni e dedicare più spazio a ciò che conta davvero. Lunedì 26 ottobre si apre con la Luna piena in Toro, un appuntamento simbolico che richiama l’attenzione sulle sicurezze personali, sui sentimenti e sulla gestione delle risorse. Domenica 1° novembre, invece, l’ultimo quarto di Luna in Leone invita a riflettere sui progetti da portare avanti e sulle scelte da rivedere.

Tra il desiderio di novità e la necessità di consolidare quanto costruito, ogni segno zodiacale dovrà trovare il proprio equilibrio. Halloween sarà un’occasione per alleggerire la routine e stare in compagnia, mentre l’inizio di novembre potrà offrire lo spunto per ripartire con maggiore consapevolezza.

Ecco le previsioni dell’oroscopo dal 26 ottobre al 2 novembre 2026, segno per segno, tra amore, lavoro e benessere.

Ariete ♈

Amore: La settimana comincia con la voglia di mettere in chiaro alcune questioni sentimentali. Se una discussione è rimasta in sospeso, cercate il momento giusto per affrontarla senza trasformarla in una prova di forza. Per i single, le occasioni migliori potrebbero arrivare attraverso amicizie e conoscenze comuni. Nel fine settimana lasciate spazio alla spontaneità.

Lavoro: L’energia non manca e potreste sentire il bisogno di accelerare su un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Prima di prendere decisioni importanti, però, valutate con attenzione tempi e risorse. Venerdì 30 sarà utile evitare risposte impulsive, soprattutto nei confronti di colleghi e collaboratori.

Benessere: Avete bisogno di movimento per scaricare le tensioni accumulate. Sport, passeggiate e attività all’aria aperta possono aiutarvi a ritrovare il ritmo. Non dimenticate di concedervi anche qualche momento di riposo.

Toro ♉

Amore: La Luna piena nel vostro segno, lunedì 26 ottobre, porta l’attenzione sui bisogni affettivi e sulle certezze che cercate in una relazione. Le coppie possono trovare l’occasione per parlare di futuro e chiarire eventuali incomprensioni. I single dovrebbero evitare di giudicare troppo in fretta una nuova conoscenza: lasciate che le cose maturino con naturalezza.

Lavoro: È il momento di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive economiche. Se un progetto procede lentamente, non significa necessariamente che sia destinato a fermarsi. Organizzate le priorità, controllate le spese e cercate di non farvi condizionare dall’impazienza.

Benessere: La settimana invita a rallentare e a ritrovare una routine più equilibrata. Dedicate tempo alle attività che vi fanno sentire bene e non caricatevi di troppi impegni durante il ponte di Ognissanti.

Gemelli ♊

Amore: La comunicazione sarà il vostro punto di forza, a patto di non confondere la voglia di parlare con la necessità di avere sempre l’ultima parola. Una persona del passato potrebbe tornare nei vostri pensieri o farsi risentire. Prima di riaprire una porta, chiedetevi che cosa desiderate davvero. Per le coppie, un’attività condivisa può aiutare a ritrovare complicità.

Lavoro: Idee e intuizioni non mancano, ma sarà importante trasformarle in progetti concreti. Controllate appuntamenti, messaggi e scadenze, perché una distrazione potrebbe costringervi a rivedere i programmi. Il confronto con una persona fidata può offrirvi una prospettiva diversa.

Benessere: La mente rischia di restare attiva anche quando avreste bisogno di staccare. Provate a ridurre gli impegni serali e a ritagliarvi del tempo lontano dagli schermi. Halloween può essere l’occasione giusta per divertirvi senza pensare troppo alle responsabilità.

Cancro ♋

Amore: Le emozioni avranno un ruolo centrale, soprattutto nei rapporti più stretti. Se negli ultimi giorni avete avvertito una certa distanza, cercate di capire che cosa si nasconde dietro il silenzio. Le coppie possono ritrovare un’intesa attraverso piccoli gesti quotidiani. Per i single, un incontro durante una serata tra amici potrebbe suscitare curiosità.

Lavoro: La collaborazione sarà fondamentale per portare avanti un’attività o sbloccare una questione rimasta in sospeso. Non abbiate paura di chiedere un consiglio quando ne avete bisogno. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre potreste individuare una soluzione più semplice di quella immaginata inizialmente.

Benessere: Casa, famiglia e affetti possono offrirvi un rifugio dalle tensioni esterne. Attenzione, però, a non assorbire ogni preoccupazione delle persone che vi circondano. Dedicate un po’ di tempo anche ai vostri bisogni.

Leone ♌

Amore: Il desiderio di sentirvi apprezzati sarà forte, ma non sempre gli altri riusciranno a intuire ciò che vi aspettate. Esprimete con chiarezza i vostri sentimenti, senza trasformare ogni incomprensione in una questione di orgoglio. I single potrebbero vivere una conoscenza stimolante, mentre le coppie avranno bisogno di ritagliarsi momenti di qualità.

Lavoro: La voglia di mettervi in evidenza può diventare una risorsa, soprattutto se avete un progetto da presentare o un obiettivo da raggiungere. Cercate, però, di ascoltare anche le osservazioni altrui. L’ultimo quarto di Luna nel vostro segno, domenica 1° novembre, offre lo spunto per riflettere sulle ambizioni e sulle prossime mosse.

Benessere: Alternare attività e pause sarà importante per non disperdere le energie. Non cercate di essere sempre protagonisti di ogni situazione: a volte rallentare permette di ripartire con maggiore entusiasmo.

Vergine ♍

Amore: Avete bisogno di chiarezza e stabilità, ma cercate di non analizzare ogni parola pronunciata dal partner. Una conversazione sincera può risolvere un dubbio che vi portate dietro da qualche tempo. Per i single, meglio lasciarsi sorprendere senza pretendere di capire subito dove porterà una nuova conoscenza.

Lavoro: Organizzazione e precisione vi aiuteranno a gestire una settimana ricca di impegni. Potrebbe essere necessario rivedere un programma o correggere un dettaglio, ma non sarà motivo di preoccupazione se manterrete la calma. Evitate di assumervi anche le responsabilità degli altri.

Benessere: La ricerca della perfezione rischia di trasformarsi in una fonte di stress. Concedetevi una pausa dalle liste di cose da fare e approfittate dei giorni festivi per recuperare energie. Un po’ di leggerezza farà bene anche all’umore.

Bilancia ♎

Amore: I rapporti personali richiedono attenzione e disponibilità al confronto. Se una questione sentimentale si ripresenta, invece di ignorarla cercate di capire che cosa non è stato risolto. Le coppie possono ritrovare armonia attraverso il dialogo, mentre i single potrebbero riscoprire l’interesse per una persona già conosciuta.

Lavoro: Le collaborazioni saranno al centro della settimana. Un confronto con un collega o un partner professionale potrebbe aiutarvi a riorganizzare un’attività e a individuare una soluzione condivisa. Prima di accettare nuove proposte, valutate bene le condizioni e gli impegni richiesti.

Benessere: Avete bisogno di ambienti sereni e di relazioni capaci di trasmettervi tranquillità. Dedicate tempo a ciò che vi piace, senza sentirvi obbligati a soddisfare tutte le aspettative altrui. Il fine settimana può essere utile per recuperare equilibrio.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel vostro segno porta l’attenzione sui sentimenti e sui desideri più profondi. Potreste avvertire il bisogno di definire meglio una relazione o di capire quali aspettative siano davvero realistiche. Per i single, l’intesa con una persona potrebbe crescere attraverso una conversazione inaspettata. Evitate, però, di confondere l’intuito con il sospetto.

Lavoro: È una settimana utile per osservare con attenzione ciò che accade intorno a voi e preparare le prossime mosse. Se un accordo deve essere rivisto, prendetevi il tempo necessario per valutarne ogni aspetto. Le intuizioni possono rivelarsi preziose, purché siano accompagnate da verifiche concrete.

Benessere: Le emozioni intense potrebbero rendervi più sensibili alle tensioni esterne. Cercate occasioni per staccare la spina e non tenete tutto dentro. Una conversazione con una persona fidata può aiutarvi a mettere ordine nei pensieri.

Sagittario ♐

Amore: La voglia di novità si farà sentire e potrebbe spingervi a organizzare una gita, una serata diversa o un incontro con persone che non vedete da tempo. Nelle coppie, condividere un’esperienza fuori dalla routine aiuterà a ritrovare entusiasmo. I single avranno maggiori possibilità di conoscere qualcuno se saranno disposti a uscire dai soliti ambienti.

Lavoro: Le idee non mancano, ma sarà necessario individuare quelle che meritano davvero il vostro tempo. Un progetto lasciato in sospeso potrebbe tornare d’attualità. Prima di lanciarvi in una nuova iniziativa, controllate scadenze, disponibilità economiche e obiettivi.

Benessere: Avete bisogno di movimento, aria aperta e occasioni per alleggerire la mente. Il ponte di Ognissanti può diventare un’opportunità per cambiare ambiente e recuperare energie, purché non trasformiate anche il riposo in una corsa contro il tempo.

Capricorno ♑

Amore: Le responsabilità quotidiane rischiano di lasciare poco spazio alla vita privata. Provate a non dare per scontato che chi vi sta accanto sappia quanto tenete alla relazione: un gesto semplice può fare la differenza. Per i single, una conoscenza potrebbe svilupparsi lentamente, ma con basi interessanti.

Lavoro: La concretezza sarà la vostra alleata. È il momento di verificare i progressi fatti e di capire quali obiettivi richiedano ancora uno sforzo. Una decisione economica o professionale merita prudenza: meglio valutare tutte le alternative prima di assumere un impegno.

Benessere: Avete bisogno di imparare a distinguere ciò che è urgente da ciò che può aspettare. Non cercate di risolvere ogni problema da soli e concedetevi una pausa dagli impegni. Il riposo non è tempo perso, ma una parte importante del vostro equilibrio.

Acquario ♒

Amore: La voglia di indipendenza sarà forte, ma non deve trasformarsi in distanza emotiva. Spiegate alle persone vicine di che cosa avete bisogno, evitando di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona originale, capace di stimolare la curiosità e il dialogo.

Lavoro: Le idee innovative possono aprire nuove prospettive, soprattutto se riuscirete a condividerle con chi può aiutarvi a realizzarle. Evitate, però, di iniziare troppi progetti contemporaneamente. La priorità sarà scegliere una direzione e procedere con metodo.

Benessere: Cambiare abitudini può aiutarvi a ritrovare entusiasmo, purché non stravolgiate completamente i vostri ritmi. Dedicate spazio alle amicizie, agli interessi personali e alle attività che vi permettono di esprimere la vostra creatività.

Pesci ♓

Amore: Sensibilità e immaginazione vi aiuteranno a cogliere le sfumature dei rapporti, ma cercate di non interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Le coppie possono ritrovare vicinanza attraverso il dialogo e piccoli momenti condivisi. Per i single, un incontro potrebbe nascere in un contesto informale o grazie a un’amicizia.

Lavoro: La creatività sarà una risorsa, soprattutto nelle attività che richiedono intuizione e capacità di adattamento. Per trasformare un’idea in un risultato concreto, però, avrete bisogno di pianificare meglio i passaggi e stabilire obiettivi realistici. Non lasciate che le incertezze vi impediscano di fare progressi.

Benessere: Cercate di proteggere i vostri spazi personali e di non farvi carico delle emozioni di tutti. Musica, lettura, passeggiate e momenti di tranquillità possono aiutarvi a ritrovare serenità. Concedetevi il tempo necessario per ricaricarvi prima di affrontare i nuovi impegni di novembre.