Oroscopo settimana 14-21 settembre 2026: tra profondità, scelte e nuovi equilibri

La settimana dal 14 al 21 settembre 2026 porta con sé un cielo più intenso e selettivo. Dopo la Luna nuova in Vergine dell’11 settembre, il momento è quello di verificare cosa sta davvero funzionando e cosa, invece, ha bisogno di essere corretto.

La settimana si apre con la Luna in Scorpione, accompagnata da Venere nello stesso segno: emozioni, desideri e relazioni diventano più profondi. Il 14 settembre il Sole in Vergine forma inoltre un aspetto favorevole con Marte in Cancro, sostenendo concretezza e capacità di passare dalle intenzioni ai fatti.

Il 15 settembre Venere in Scorpione entra in tensione con Plutone in Acquario: nei rapporti possono emergere gelosie, bisogno di controllo o questioni rimaste nascoste. Dal 16 la Luna passa in Sagittario e il cielo torna progressivamente più aperto, fino al Primo Quarto di Luna del 18 settembre, a 25°57’ del Sagittario.

Proprio il 18 è il giorno più delicato della settimana. Mercurio in Bilancia si oppone a Saturno retrogrado in Ariete, chiedendo serietà nelle comunicazioni, nelle decisioni e negli accordi. Nello stesso periodo Chirone torna retrogrado in Ariete, riportando l’attenzione su ferite personali e questioni legate all’autostima e all’affermazione di sé.

Il 19 la Luna entra in Capricorno e porta maggiore pragmatismo. Il 21, infine, Mercurio forma un aspetto favorevole con Giove: dopo qualche rallentamento, torna la possibilità di guardare avanti con maggiore fiducia, soprattutto attraverso il dialogo, lo studio, la scrittura e le nuove prospettive.

È una settimana che non chiede di correre.

Chiede di capire, scegliere e poi muoversi nella direzione giusta.

Ariete ♈

L’Ariete attraversa una settimana nella quale la pazienza sarà una qualità più utile dell’impulsività. Saturno continua il suo passaggio retrogrado nel vostro segno e l’opposizione con Mercurio del 18 settembre vi invita a riflettere prima di parlare o prendere decisioni definitive.

Amore: nelle coppie potrebbe essere necessario affrontare un argomento rimandato troppo a lungo. Non trasformate ogni confronto in una sfida. I single potrebbero essere attratti da persone molto diverse dal solito.

Lavoro: avete voglia di accelerare, ma alcune circostanze richiedono tempi più lunghi. Il momento migliore per mettere ordine è la prima parte della settimana.

Benessere: attenzione alla tensione nervosa. Avete bisogno di scaricare energia senza trasformarla in irritabilità.

Consiglio della settimana: non tutto ciò che rallenta il tuo cammino è un ostacolo.

Toro ♉

Per il Toro questa può essere una settimana concreta e produttiva. Il cielo di Terra continua a sostenervi, mentre Venere in Scorpione porta maggiore intensità nella vita sentimentale.

Amore: passione in aumento. Le coppie possono ritrovare una complicità più profonda, mentre i single potrebbero vivere un incontro difficile da dimenticare.

Lavoro: è il momento di sistemare questioni pratiche, economiche e organizzative. Non abbiate paura di rivedere una strategia che non sta dando i risultati sperati.

Benessere: ritrovate equilibrio attraverso abitudini semplici. Dormire meglio e rispettare i vostri tempi sarà più utile di qualsiasi impresa eroica.

Consiglio della settimana: ciò che costruisci lentamente può diventare ciò che dura più a lungo.

Gemelli ♊

Mercurio, il vostro pianeta guida, si trova in Bilancia e vi rende particolarmente brillanti nella comunicazione. Ma il 18 settembre Saturno vi ricorda che non tutte le parole possono essere pronunciate senza conseguenze.

Amore: parlare sarà importante, ma ancora più importante sarà ascoltare. Una conversazione sincera può chiarire un malinteso.

Lavoro: buone idee e possibilità di confronto. Fate però attenzione a contratti, scadenze e accordi: ogni dettaglio conta.

Benessere: il rischio è quello di sovraccaricare la mente. Concedetevi momenti senza notifiche, telefonate e pensieri da risolvere.

Consiglio della settimana: non devi rispondere immediatamente a ogni domanda. Alcune risposte hanno bisogno di maturare.

Cancro ♋

Marte continua a transitare nel vostro segno e vi regala energia, determinazione e anche una certa suscettibilità. Il buon rapporto con il Sole del 14 settembre vi aiuta però a trasformare questa energia in qualcosa di concreto.

Amore: emozioni forti, ma anche qualche possibile incomprensione. Non lasciate che una reazione momentanea diventi una decisione definitiva.

Lavoro: siete più combattivi del solito. Se c’è una situazione che vi sta a cuore, questa è una buona settimana per affrontarla.

Benessere: il corpo vi chiede movimento. Camminare, fare sport o semplicemente uscire all’aria aperta può aiutarvi a scaricare tensione.

Consiglio della settimana: proteggere ciò che ami non significa necessariamente combattere contro tutto.

Leone ♌

Giove continua a transitare nel vostro segno, ampliando fiducia, entusiasmo e desiderio di crescita. La settimana vi invita però a distinguere l’ambizione autentica dal semplice bisogno di essere riconosciuti.

Amore: il fascino non vi manca. Le coppie possono ritrovare entusiasmo, mentre i single hanno buone possibilità di vivere incontri stimolanti.

Lavoro: idee interessanti, ma non tutte devono essere realizzate contemporaneamente. Scegliete una priorità e concentratevi su quella.

Benessere: buona energia, purché non esageriate. Anche il riposo può essere produttivo.

Consiglio della settimana: non devi dimostrare continuamente quanto vali. Lascia che siano i risultati a parlare.

Vergine ♍

Il Sole continua il suo viaggio nel vostro segno e la Luna nuova dell’11 settembre ha appena aperto un nuovo ciclo. Questa settimana serve soprattutto a capire come trasformare le intenzioni in abitudini concrete.

Amore: cercate maggiore chiarezza. Le coppie possono parlare seriamente del futuro; per i single, un incontro potrebbe nascere da una situazione apparentemente ordinaria.

Lavoro: siete tra i segni più favoriti. Precisione, metodo e capacità organizzativa possono permettervi di recuperare terreno.

Benessere: ottimo momento per correggere una routine poco equilibrata.

Consiglio della settimana: non aspettare il momento perfetto. Migliora un dettaglio alla volta.

Bilancia ♎

Mercurio nel vostro segno vi restituisce capacità diplomatica, creatività e desiderio di confronto. Ma il 18 settembre l’opposizione con Saturno potrebbe rendere alcune conversazioni più difficili del previsto.

Amore: qualcuno potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Non cercate sempre il compromesso se il compromesso significa nascondere ciò che provate.

Lavoro: ottima capacità di mediazione, soprattutto nelle trattative. Attenzione però a non promettere più di quanto possiate realmente mantenere.

Benessere: circondatevi di persone e ambienti che vi fanno stare bene.

Consiglio della settimana: trovare un equilibrio non significa accontentare tutti.

Scorpione ♏

Questa è una delle settimane più intense per voi. La Luna apre la settimana nel vostro segno e Venere continua a rendere il vostro cielo particolarmente magnetico. Il 15 settembre, però, la tensione con Plutone potrebbe far emergere emozioni difficili da controllare.

Amore: passione e desiderio aumentano. Evitate però gelosie e giochi di potere. Una relazione sana non ha bisogno di prove continue.

Lavoro: la vostra capacità di intuire ciò che gli altri non dicono può essere preziosa. Usatela senza trasformarla in diffidenza.

Benessere: liberatevi di ciò che state trattenendo da troppo tempo.

Consiglio della settimana: la profondità è una forza quando non diventa ossessione.

Sagittario ♐

Da metà settimana la Luna entra nel vostro segno e il 18 settembre arriva il Primo Quarto proprio in Sagittario. È un momento che può spingervi a scegliere una direzione e smettere di rimandare.

Amore: avete bisogno di sincerità e libertà. Una relazione troppo soffocante potrebbe diventare difficile da gestire.

Lavoro: buone intuizioni, ma serve concretezza. Un progetto può crescere se smettete di saltare continuamente da un’idea all’altra.

Benessere: movimento, natura e cambiamento di ambiente vi faranno bene.

Consiglio della settimana: essere liberi non significa andare ovunque. Significa scegliere dove andare.

Capricorno ♑

L’ingresso della Luna nel vostro segno il 19 settembre accompagna una fase più concreta. Ma il passaggio di Lilith in Capricorno, avvenuto il 14, apre anche una riflessione su ambizione, successo, responsabilità e bisogno di riconoscimento.

Amore: potreste desiderare maggiore stabilità. Se siete in coppia, è il momento di parlare concretamente del futuro.

Lavoro: siete tra i segni più favoriti. Organizzazione e disciplina possono portarvi risultati importanti.

Benessere: non trasformate ogni responsabilità in un peso personale.

Consiglio della settimana: il successo non vale molto se per raggiungerlo perdi ciò che ami.

Acquario ♒

Il cielo vi invita a fare una selezione. Non tutte le persone, le idee e le occasioni meritano lo stesso spazio nella vostra vita.

Amore: potreste avere bisogno di maggiore libertà, ma spiegate chiaramente questa esigenza. Il silenzio rischia di essere interpretato come distanza.

Lavoro: creatività e intuizione restano punti di forza. Una soluzione originale potrebbe risolvere un problema che sembrava complicato.

Benessere: riducete il rumore esterno e ascoltate maggiormente le vostre esigenze.

Consiglio della settimana: non tutto ciò che è nuovo è necessariamente migliore. Scegli ciò che ti somiglia davvero.

Pesci ♓

Per i Pesci la settimana parla soprattutto di relazioni e confini personali. Il cielo vi chiede di distinguere tra empatia e sacrificio.

Amore: Venere in Scorpione favorisce emozioni profonde. Potreste comprendere meglio ciò che desiderate davvero da una relazione.

Lavoro: buone intuizioni, ma non lasciate che l’incertezza vi impedisca di agire. Date alle vostre idee una struttura.

Benessere: avete bisogno di recuperare energie. Evitate di farvi carico dei problemi di tutti.

Consiglio della settimana: aiutare gli altri è bello, ma non quando significa dimenticare voi stessi.

Classifica della settimana 14-21 settembre 2026

Vergine ♍ Toro ♉ Capricorno ♑ Scorpione ♏ Leone ♌ Bilancia ♎ Cancro ♋ Pesci ♓ Gemelli ♊ Sagittario ♐ Acquario ♒ Ariete ♈

Essere in fondo alla classifica non significa vivere una settimana negativa. Per alcuni segni il cielo suggerisce semplicemente maggiore prudenza, pazienza o capacità di mettere in discussione alcune certezze.

Il messaggio delle stelle per la settimana

La settimana dal 14 al 21 settembre 2026 sembra avere un messaggio preciso: non basta sapere dove vuoi andare, devi anche capire cosa sei disposto a lasciare indietro.

La Luna in Scorpione apre una fase emotivamente intensa, nella quale diventano più evidenti desideri, paure e dinamiche nascoste. Il passaggio in Sagittario alleggerisce poi il clima e porta il bisogno di guardare oltre, mentre il Primo Quarto del 18 settembre chiede una scelta concreta.

Ma proprio quel giorno il cielo ricorda che non tutte le decisioni possono essere prese di impulso. Mercurio opposto a Saturno impone responsabilità, mentre Chirone retrogrado in Ariete invita a guardare nuovamente alcune ferite personali.

La Luna in Capricorno del 19 settembre riporta infine tutto sul piano della realtà.

E il 21 settembre, con Mercurio in buon rapporto con Giove, torna la possibilità di allargare lo sguardo e vedere una soluzione dove fino a poco prima sembrava esserci soltanto un limite.

Non è dunque una settimana per fare tutto.

È una settimana per scegliere meglio.

Perché a volte la vera svolta non arriva quando finalmente troviamo una nuova strada.

Arriva quando decidiamo di non percorrere più quella sbagliata.