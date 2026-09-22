Ornella Vanoni, oggi avrebbe compiuto 92 anni la voce che ha fatto della vita una canzone

Il 22 settembre 1934 nasceva a Milano Ornella Vanoni. Oggi avrebbe compiuto 92 anni.

A quasi un anno dalla sua scomparsa, il suo nome torna ancora una volta nel luogo dal quale tutto era cominciato, il Piccolo Teatro di Milano, che proprio oggi le dedica uno spettacolo nel giorno del suo compleanno. Un ritorno simbolico in quella casa e scuola che aveva segnato i primi passi della sua vita artistica.

Prima ancora di diventare una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Ornella Vanoni era stata un’attrice. Era il teatro ad averle insegnato a stare davanti a un pubblico, a dare un peso alle parole e soprattutto a entrare dentro i personaggi.

Negli anni Cinquanta arriva al Piccolo Teatro e incontra Giorgio Strehler. Sarà lui a intuire le possibilità di quella giovane milanese e a indirizzarla verso un repertorio completamente diverso da quello della tradizione musicale dell’epoca.

Nascono così le canzoni della mala, brani ambientati nella Milano popolare e criminale, costruiti insieme ad autori come Dario Fo, Fiorenzo Carpi e Gino Negri. Ma mi… e Le mantellate diventano i primi grandi capitoli di una storia destinata a cambiare presto direzione.

La musica arriva dal teatro

Quella che inizialmente sembra una parentesi musicale finisce per diventare la sua strada.

Nel 1958 arriva il contratto con la Dischi Ricordi e, negli anni successivi, Vanoni lascia progressivamente il teatro per dedicarsi alla canzone. Non abbandona però ciò che aveva imparato sul palcoscenico. Rimane quell’attenzione quasi teatrale per il testo, per la storia raccontata, per ogni sfumatura di una frase.

È anche questo a renderla diversa. Ornella non canta semplicemente una canzone. La interpreta come se davanti a lei ci fosse ancora un palcoscenico e ogni parola dovesse avere un significato preciso.

L’incontro con Gino Paoli.

Il loro incontro diventa una delle storie più conosciute della musica italiana. Nasce un amore, ma soprattutto nasce un sodalizio artistico destinato a durare per decenni. Paoli scrive per lei Senza fine, una canzone che diventerà uno dei simboli del suo repertorio e che segnerà l’inizio di un legame capace di sopravvivere anche alla fine della relazione.

Da quel momento il repertorio di Vanoni si allarga. Arrivano gli autori della scuola genovese, Luigi Tenco, Gino Paoli e molti altri protagonisti della canzone d’autore.

Che cosa c’è, La musica è finita, Una ragione di più, Domani è un altro giorno e L’appuntamento entrano nella sua storia artistica.

Sono canzoni diverse, ma dentro ognuna rimane riconoscibile il suo modo di raccontare l’amore, la solitudine, il desiderio e le separazioni.

Dalla canzone d’autore al Brasile

Ornella Vanoni, però, non è mai stata un’artista disposta a rimanere ferma nello stesso punto.

La sua curiosità la porta verso nuovi repertori e nuove sonorità. Guarda alla musica brasiliana, al jazz,

alla musica internazionale e trova ogni volta un modo personale per farli entrare nella propria voce.

Nel 1976 arriva uno degli album più importanti della sua carriera, La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria, realizzato con Toquinho e Vinícius de Moraes. Cinquant’anni dopo, proprio in occasione del suo compleanno, il disco torna con un’edizione speciale che comprende anche materiali inediti e nuove testimonianze delle sessioni di registrazione.

È un album che racconta bene la Vanoni di quegli anni. Una cantante italiana capace di attraversare un’altra cultura musicale senza perdere la propria identità.

Una donna che non ha mai smesso di cambiare

Il tempo passa, ma Ornella Vanoni continua a cercare nuove strade.

La sua discografia attraversa gli anni Ottanta e Novanta, arriva al nuovo millennio e incontra autori e interpreti appartenenti a generazioni differenti.

Nel 2004 torna a lavorare con Gino Paoli con Ti ricordi? No non mi ricordo, mentre negli anni successivi arrivano nuovi album, concerti e collaborazioni.

Nel 2021 pubblica Unica. Nel 2023 arriva Calma rivoluzionaria e nel 2024 Diverse, progetto nel quale decide ancora una volta di rimettere mano alle proprie canzoni, affidandole a nuovi arrangiamenti e a producer più giovani.

A novant’anni, Vanoni sceglie quindi di fare quello che aveva fatto per tutta la vita, cambiare senza rinnegarsi.

Ornella non ha mai avuto bisogno di appartenere a una sola epoca. È passata dal teatro alla canzone della mala, dalla scuola dei cantautori alla musica brasiliana, fino a confrontarsi con suoni e artisti di generazioni lontane dalla sua.

Una voce che non appartiene soltanto al passato

Ornella Vanoni è morta il 21 novembre 2025, a 91 anni, lasciando una carriera lunga quasi settant’anni. Ma il suo rapporto con la musica non si è chiuso con l’ultima canzone.

Oggi il Piccolo Teatro torna a ricordarla proprio nel giorno del suo compleanno, attraverso le parole e la musica di Pacifico, in uno spettacolo che inaugura un percorso triennale dedicato alla sua figura. L’obiettivo dichiarato è far sentire ancora la sua presenza, non soltanto conservarne il ricordo.

Ornella Vanoni non ha mai cantato soltanto il tempo in cui viveva. Ha cantato quello che rimane quando il tempo passa.

Ha cantato gli amori che finiscono e quelli che non finiscono davvero, le attese, le partenze, le solitudini, la voglia di ricominciare.

Ha dato voce alle fragilità senza trasformarle in debolezze e ha attraversato la propria vita con una libertà che, negli anni, è diventata parte della sua stessa arte.

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