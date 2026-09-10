“Quando ti rivedrò”, l’ultima canzone di Gino Paoli per Ornella Vanoni

Il 23 settembre Gino Paoli e Ornella Vanoni torneranno a incontrarsi attraverso la musica. Sarà Quando ti rivedrò, l’ultimo brano inedito del cantautore, a riaccendere una storia artistica e umana durata oltre quarant’anni e capace di attraversare generazioni, palcoscenici e pagine indimenticabili della canzone italiana.

Il brano, scritto da Adriano Pennino, era nato con un’intenzione precisa. Paoli avrebbe dovuto cantarlo insieme a Ornella, la voce che aveva scelto per accompagnarlo in questa nuova interpretazione. L’appuntamento era fissato nella sua casa di Nervi, ma la Vanoni se n’è andata pochi giorni prima di quella registrazione.

Un’assenza arrivata proprio quando la sua voce avrebbe dovuto tornare accanto a quella di Gino.

Nessuno avrebbe potuto prendere il suo posto e Paoli lo sapeva bene. Così, per colmare quel vuoto, ha scelto una strada diversa. A entrare nella registrazione è stata la tromba di Paolo Fresu, grande musicista e amico della cantante, trasformando il suo strumento in una presenza capace di evocare, senza sostituirla, quella di Ornella.

«Nessuno poteva prendere il suo posto», aveva scritto Paoli raccontando la nascita del brano. Una frase che racchiude il significato più profondo di questa ultima dedica.

Fresu è stato chiamato da Caterina Caselli una settimana dopo la scomparsa della Vanoni. Il 10 dicembre, negli studi Fonoprint di Bologna, ha registrato la sua parte. La voce profonda di Paoli e il suono della tromba hanno così completato un progetto rimasto sospeso, restituendo alla canzone quella dimensione a due che era stata immaginata fin dall’inizio.

La storia tra Paoli e Vanoni, del resto, affonda le sue radici molto lontano. Da Senza fine, scritta da Gino nel 1961, a Che cosa c’è, del 1964, il loro sodalizio ha prodotto alcune delle pagine più celebri del repertorio italiano.

Nel 1984 arrivò lo spettacolo Insieme. Vent’anni dopo, nel 2004, i due tornarono nuovamente sul palcoscenico con una tournée teatrale, dando vita a un altro capitolo di quella collaborazione che aveva saputo rinnovarsi nel tempo senza perdere la propria identità.

Adesso arriva Quando ti rivedrò, contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta inserita nel catalogo Sugar. Il brano sarà disponibile dal 25 settembre, mentre il pre-order in doppio vinile e CD è già aperto.

Anche l’artwork porta con sé qualcosa di Paoli. L’immagine nasce infatti dal ritaglio rielaborato di una sua opera, accompagnato all’interno dalla stampa del lavoro completo e, sul retro, dalla dedica dedicata al brano.

A rendere questa uscita ancora più particolare è una coincidenza che sembra quasi scritta per una storia come questa. Ornella Vanoni era nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23. Un solo giorno separava i loro compleanni e proprio nella notte tra queste due date arriverà il loro ultimo appuntamento artistico.

La vita aveva interrotto una registrazione. Il tempo, però, ha lasciato alla musica la possibilità di portarla a compimento.

Quando ti rivedrò parla di ciò che rimane quando una voce non può più tornare in studio, quando un appuntamento salta per sempre e quando le persone che hanno condiviso una parte della nostra storia non sono più accanto a noi.

Gino Paoli e Ornella Vanoni si sono cercati per una vita, attraverso la musica, le parole e il tempo. Adesso questo brano restituirà loro l’ultimo, impossibile appuntamento, racchiuso in una promessa.

jacktoto