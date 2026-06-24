Orecchio di Dionisio, tra storia e leggenda: il mistero della grotta più famosa di Siracusa

Nel cuore del Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa si trova uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Sicilia: l’Orecchio di Dionisio. La celebre grotta artificiale, alta oltre venti metri e caratterizzata da una straordinaria acustica, è avvolta da leggende che intrecciano storia, mito e potere. Al centro dei racconti c’è Dionisio I, il tiranno di Siracusa, figura tanto temuta quanto controversa, ricordata per la sua astuzia e per un’ironia spesso spietata.

La leggenda del tiranno Dionisio e dei prigionieri spiati

Le cronache antiche raccontano infatti di un sovrano capace di appropriarsi dei preziosi ornamenti delle statue sacre con giustificazioni tanto ingegnose quanto provocatorie. Celebre è l’episodio della statua di Zeus, alla quale avrebbe sottratto un magnifico mantello d’oro sostituendolo con una semplice coperta di lana, sostenendo che fosse più adatta a proteggere il dio dal freddo dell’inverno.

Secondo la tradizione, la stessa arguzia avrebbe spinto Dionisio a trasformare le cave di pietra siracusane in una prigione per i suoi nemici e oppositori. Tra questi vi sarebbe stato persino un poeta reo di non aver apprezzato abbastanza le opere letterarie del tiranno. Grazie alla particolare conformazione della grotta e alla sua eccezionale capacità di amplificare i suoni, Dionisio avrebbe potuto ascoltare di nascosto le conversazioni dei prigionieri, scoprendo complotti e malumori prima che potessero trasformarsi in una minaccia concreta al suo potere. Una leggenda che, ancora oggi, contribuisce ad alimentare il fascino senza tempo dell’Orecchio di Dionisio.

Le teorie sull’acustica della celebre grotta

La guida turistica Pietro Piazza spiega come negli ultimi anni non ci siano stati degli studi e come il luogo non abbia alcun legame acustico con il Teatro Greco.

«Non ci sono stati negli anni studi – afferma Piazza – che abbiano chiarito più di quanto se ne sa. Negli anni del Grand Tours e nell’Ottocento si tendeva a dare interpretazioni particolari, come quella relativa alla cassa di risonanza per amplificare l’acustica del Teatro Greco, ma in realtà non è così perché il cunicolo principale attraverso il quale si accede non ha alcuna connessione. Alcuni studiosi di filosofia greca hanno sostenuto che Platone lo utilizzava per il mito della caverna nel quale Platone spiega l’origine della conoscenza per gli uomini. Ma l’origine è nei tunnel dell’acquedotto di Galermi».

A raccontare la leggenda di Dionisio è stato lo storico Diodoro Siculo, che attingeva «a un repertorio di fonti ampio. E’ probabilissimo che Dionisio avesse creato questa grotta per ascoltare le conversazioni dei suoi prigionieri circa i complotti che lo volevano detronizzare, ma questo posto non sappiamo dov’è. A dare il nome al luogo è stato Caravaggio, che vide questa grotta che ricordava l’orecchio umano e ha sostenuto di aver trovato il luogo in cui Dionisio spiava le conversazioni dei suoi prigionieri. La leggenda di Dionisio affascina i visitatori ancora oggi».