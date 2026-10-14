Omero torna a raccontare Ulisse: al Parco dei Miti l’Odissea diventa anche commedia

E se Omero tornasse a raccontare le avventure di Ulisse, ma questa volta con una buona dose di ironia? Al Parco dei Miti di Zafferana Etnea, l’Odissea prende vita anche attraverso la comicità e la capacità del racconto di sorprendere, incuriosire e divertire. Nelle domeniche 18 e 25 ottobre, a vestire i panni del poeta greco sarà Matteo Bonaccorsi, attore e divulgatore di mitologia originario di Acireale, conosciuto per la sua capacità di raccontare i grandi miti classici con simpatia e leggerezza, senza rinunciare al loro valore culturale.

La sua performance teatrale introdurrà il pubblico alle avventure dell’eroe più celebre della letteratura antica, tra citazioni, aneddoti e curiosità sul personaggio di Ulisse.

Un prologo che aggiunge una nuova dimensione a “Odissea in Sicilia”, il percorso esperienziale promosso da Etna Today, presieduta da Ettore Barbagallo, in programma tutte le domeniche di ottobre al Parco dei Miti.

Dalla narrazione dal vivo alla scoperta delle grandi installazioni in pietra lavica, fino alla cupola immersiva a 360 gradi “Thalassa, il mare dell’Odissea” e all’incontro con Polifemo, che grazie alla tecnologia Live-Motion interagisce in tempo reale con gli spettatori: un itinerario che intreccia teatro, mitologia, natura e innovazione, pensato per coinvolgere adulti, bambini e famiglie.

Il mito, insomma, torna a essere quello che era alle origini: una storia da ascoltare, vivere e tramandare. Con una differenza: questa volta, ai piedi dell’Etna, anche Omero potrebbe strappare qualche risata.