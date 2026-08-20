Oceania diventa live action: il viaggio di Vaiana ricomincia al cinema

Il mare torna a chiamare Vaiana, ma questa volta lo fa con un volto nuovo. A quasi dieci anni dal debutto sul grande schermo del film d’animazione che ha conquistato intere generazioni, Oceania lascia il mondo del disegno e diventa live action, riportando al cinema la giovane protagonista e il suo viaggio tra oceano, coraggio e scoperta di sé.

Da ieri, 19 agosto, il nuovo film Disney è arrivato nelle sale italiane, pronto a riportare il pubblico sulle rive di Motunui e dentro una storia che, negli anni, è riuscita a trasformarsi in qualcosa di più di una semplice avventura per ragazzi.

Era il 2016 quando Vaiana attraversava per la prima volta la barriera corallina, lasciandosi alle spalle l’isola e le certezze con cui era cresciuta. A guidarla, allora come oggi, è la voce dell’oceano, e di quella parte di sé che le chiede di andare oltre i confini che qualcun altro ha tracciato per lei.

Il live action raccoglie quella stessa storia e la porta in una dimensione nuova.

A interpretare Vaiana è Catherine Lagaʻaia, giovane attrice scelta per dare un volto reale alla protagonista, mentre Dwayne Johnson torna nei panni di Maui, il semidio che aveva già interpretato vocalmente nella versione animata.

Un ritorno che crea un ponte diretto tra il film del 2016 e quello arrivato oggi sul grande schermo, mantenendo vivo uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo di Oceania.

La storia rimane quella che il pubblico conosce: Vaiana, figlia del capo dell’isola di Motunui, sente il richiamo dell’oceano e decide di affrontare un viaggio oltre la barriera corallina per salvare il proprio popolo. Al suo fianco, tra battibecchi, imprevisti e momenti di complicità, ritrova Maui, un semidio tanto potente quanto imprevedibile.

A cambiare è soprattutto il modo in cui questa avventura viene raccontata.

Dietro la macchina da presa c’è Thomas Kail, regista chiamato a confrontarsi con un universo già amatissimo dal pubblico e con una protagonista diventata, in pochi anni, uno dei simboli della nuova generazione Disney.

Vaiana non è una principessa che aspetta di essere salvata.

È una ragazza che parte.

Che mette in discussione ciò che conosce.

Che affronta la paura.

E che scopre, proprio attraverso il viaggio, che trovare la propria strada significa spesso avere il coraggio di allontanarsi da quella che gli altri hanno immaginato per noi.

È questo, forse, il motivo per cui Oceania continua a parlare anche a chi è cresciuto insieme a Vaiana. Il passaggio dal film d’animazione al live action non rappresenta soltanto una nuova veste cinematografica, ma offre l’occasione di tornare dentro una storia che parla di identità, appartenenza, libertà e della necessità di ascoltare quella voce interiore che, prima o poi, chiede di essere seguita.