Nutellotti, piccoli scrigni di golosità: storia, curiosità e ricetta dei biscotti alla Nutella

Dalla semplicità di tre ingredienti a uno dei dolci più amati del web: i Nutellotti sono biscotti morbidi, facili da preparare e perfetti per una pausa golosa.

Ci sono ricette che conquistano non per la loro complessità, ma proprio per la loro semplicità. È il caso dei Nutellotti, piccoli biscotti dalla consistenza morbida, preparati principalmente con Nutella, farina e uovo e generalmente completati con un cuore di crema di nocciole.

Negli ultimi anni i Nutellotti hanno trovato un posto speciale tra le ricette casalinghe più condivise online. Il loro successo è legato soprattutto alla facilità di preparazione: pochi ingredienti, pochi passaggi e un risultato dall’aspetto invitante.

Una storia nata dalla semplicità

A differenza di dolci dalla tradizione secolare e dalle origini ben documentate, i Nutellotti non appartengono alla pasticceria tradizionale italiana in senso storico. Si tratta piuttosto di una preparazione relativamente recente, diventata popolare soprattutto attraverso blog, siti di cucina e social network.

Il loro nome richiama naturalmente la Nutella, la celebre crema spalmabile alla nocciola e al cacao nata in Piemonte. La storia della Nutella affonda le sue radici nella tradizione piemontese della lavorazione delle nocciole e nel lavoro della famiglia Ferrero. La versione oggi conosciuta come Nutella venne lanciata nel 1964.

I Nutellotti rappresentano, dunque, un esempio della cucina contemporanea nata anche dalla diffusione di prodotti industriali diventati ingredienti di uso quotidiano. Una ricetta semplice, facilmente replicabile in casa e capace di trasformare una crema spalmabile in un piccolo dolce da forno.

La ricetta classica dei Nutellotti

Prepararli è davvero semplice.

Ingredienti

Per circa 15-18 Nutellotti occorrono:

– 180 grammi di Nutella;

– 150 grammi di farina 00;

– 1 uovo;

– altra Nutella per la decorazione finale.

Preparazione

Versare la Nutella in una ciotola e aggiungere l’uovo. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.

Unire quindi poco alla volta la farina, continuando a impastare. Il risultato dovrà essere un impasto morbido e compatto. Se dovesse risultare troppo appiccicoso, è possibile lasciarlo riposare in frigorifero per circa 20-30 minuti.

Formare delle piccole palline e sistemarle su una teglia rivestita con carta da forno. Con un dito o con il manico di un cucchiaio creare una piccola cavità al centro di ogni biscotto.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 170 °C per circa 10 minuti. È importante non prolungare eccessivamente la cottura: il segreto dei Nutellotti è infatti la loro consistenza morbida.

Una volta sfornati, lasciarli raffreddare completamente. A questo punto riempire la cavità centrale con una piccola quantità di Nutella.

Le varianti

La ricetta base si presta a numerose interpretazioni. Si possono aggiungere all’impasto granella di nocciole, mandorle tritate oppure qualche goccia di cioccolato.

Per un risultato ancora più elegante, i Nutellotti possono essere decorati con una nocciola intera al centro, con una spolverata leggerissima di zucchero a velo oppure con cioccolato fondente.

Esiste anche una versione più intensa al cacao, nella quale una parte della farina viene sostituita con cacao amaro in polvere. Il risultato è un biscotto dal gusto più deciso e dal colore scuro.

Il segreto? Non cuocerli troppo

Uno degli errori più comuni nella preparazione dei Nutellotti è lasciarli troppo a lungo in forno. Appena sfornati possono sembrare ancora leggermente morbidi, ma continueranno a rassodarsi durante il raffreddamento.

La cottura breve permette di conservare quella consistenza morbida che distingue questi biscotti da un normale frollino.

Un dolce semplice, diventato fenomeno del web

La fortuna dei Nutellotti racconta anche un cambiamento nel modo in cui nascono e si diffondono le ricette. Non sempre un dolce deve avere origini antiche per entrare nelle abitudini degli italiani: oggi una preparazione può diventare popolare attraverso una fotografia, un video o una ricetta condivisa migliaia di volte.

E i Nutellotti ne sono un esempio perfetto: pochi ingredienti, una preparazione alla portata di tutti e un ingrediente amatissimo. Il risultato sono piccoli biscotti dal cuore cremoso, ideali per accompagnare il caffè, per una merenda o semplicemente per concedersi una pausa dolce.

Perché, in cucina, a volte sono proprio le ricette più semplici quelle che finiscono per conquistare tutti.

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