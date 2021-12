Nuovi vertici in casa Pd, Elisabetta Vanin eletta coordinatrice a Catania

Nuovi acquisti al Pd, eletta a Catania come coordinatrice Elisabetta Vanin.

Eletta per la precisione venerdì scorso durante una riunione svoltasi nella sede dem alla presenza dei vertici del Partito Democratico, Elisabetta Vanin è adesso la nuova coordinatrice del partito.

La coordinatrice comunale del Pd, 43 anni, logopedista ed educatrice socio-pedagogica, vanta un’esperienza amministrativa come consigliere comunale a Catania per il quinquennio che va dal 2013 al 2018. Occupandosi in questi anni principalmente del terzo settore. Da sempre impegnata nel campo del sociale, ha collaborato con numerose associazioni civiche.

Alla tavola rotonda presenziavano con il segretario regionale Antony Barbagallo e il segretario provinciale Angelo Villari. Presenti anche la presidente dell’assemblea provinciale Ersilia Saverino e i segretari dei sette circoli della città.

Con loro i componenti della segreteria Pd, i Giovani Democratici e vari esponenti dem. A partire dal presidente nazionale dei Liberal Pd Enzo Bianco, dal sindaco di Militello Giovanni Burtone, dall’on. Giuseppe Berretta, dall’on. Gianfranco Vullo e da Giuseppe Caudo.