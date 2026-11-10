Harry Potter, la serie HBO: cast, trama e uscita a Natale 2026

Harry Potter torna a Natale: 32 mila candidati, tre nuovi volti e una saga da reinventare

A undici anni Harry Potter riceve una lettera che gli cambia la vita. Dominic McLaughlin, che lo interpreterà nella nuova serie HBO, ne ha dodici: abbastanza per trovarsi davanti a una prova simile, anche se senza bacchette né lettera di ammissione. Da Natale il suo volto, insieme a quelli di Arabella Stanton e Alastair Stout, sarà associato a personaggi che milioni di spettatori immaginano già a modo loro.

La serie, intitolata Harry Potter and the Philosopher’s Stone, debutterà il 25 dicembre 2026. La prima stagione sarà composta da otto episodi e racconterà il primo libro della saga. La promessa è di esplorare più a fondo il mondo di Hogwarts e quello che, nei film, è rimasto ai margini: non solo una nuova versione della storia, dunque, ma più spazio per abitarla.

La scelta dei tre protagonisti è arrivata dopo una selezione internazionale che ha coinvolto decine di migliaia di giovani candidati. McLaughlin sarà Harry, Stanton interpreterà Hermione Granger e Stout sarà Ron Weasley. È facile presentare questa scelta come l’inizio di una favola professionale. Più difficile è immaginare il peso concreto di quei ruoli: entrare in una storia amatissima, sapendo che ogni gesto, ogni battuta e perfino il modo di portare gli occhiali verranno confrontati con un ricordo collettivo.

Il teaser ha già mostrato alcuni indizi sul tono della serie. Ci sono Harry nella casa dei Dursley, il taglio di capelli imposto da zia Petunia, le angherie a scuola e il viaggio in metropolitana con Hagrid. Momenti appena accennati nel libro diventano scene da vedere per la prima volta. Anche l’ambientazione guarda agli anni Novanta, quelli in cui Rowling collocò le avventure del giovane mago. La nuova serie non si limita quindi a rimettere in scena le sequenze più celebri: prova a dare forma anche a ciò che il lettore aveva soltanto immaginato.

Accanto ai tre esordienti, il cast riunisce attori già noti al pubblico. John Lithgow sarà Albus Dumbledore, Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu sarà Severus Piton e Nick Frost vestirà i panni di Hagrid. Warwick Davis tornerà nel mondo di Harry Potter, questa volta nel ruolo del professor Vitious, dopo aver interpretato il personaggio nei film. La serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner e dal regista Mark Mylod, entrambi legati a produzioni come Succession. La colonna sonora sarà firmata da Hans Zimmer.

La produzione è iniziata ai Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito, gli stessi studi legati alla saga cinematografica. Ma il progetto televisivo ha ambizioni diverse: riportare sullo schermo un libro per volta, con un arco narrativo pensato per accompagnare la crescita dei protagonisti. I sette romanzi offrono una struttura naturale; non significa, però, che HBO abbia già garantito sette stagioni o che ne uscirà una ogni anno. La seconda è già in preparazione, mentre la prima deve ancora arrivare al pubblico.

Sulle retribuzioni dei tre giovani interpreti è circolata una cifra notevole: secondo indiscrezioni riprese dalla stampa britannica, ciascuno riceverebbe 500 mila sterline per la prima stagione, composta da otto episodi. HBO non ha confermato il dato e non ha commentato i compensi. È una notizia da trattare con cautela, ma dice qualcosa della dimensione industriale dell’operazione: questi ragazzi non entrano soltanto in una serie, ma in uno dei marchi narrativi più riconoscibili al mondo.

Quando J. K. Rowling immaginò Harry durante un viaggio in treno, nel 1990, non c’erano ancora Hogwarts, le otto pellicole né l’enorme universo commerciale costruito attorno alla saga. Il primo romanzo uscì nel Regno Unito nel 1997. Da allora, Harry Potter è passato dai libri al cinema, dai parchi tematici ai videogiochi, fino a questa nuova serie, che dovrà misurarsi con una domanda inevitabile: quanto può essere fedele una storia quando il pubblico l’ha già vista, letta e amata?

Per i tre giovani attori, la risposta comincia adesso. Per chi guarda, il confronto sarà quasi automatico: i vecchi film resteranno il riferimento più immediato, ma la televisione può concedere alla storia più tempo e a questi interpreti la possibilità di costruire un Harry, una Hermione e un Ron propri. Il primo incontro con Hogwarts è fissato per Natale. La vera prova, per la serie, sarà convincere anche chi conosce già la strada per arrivarci.