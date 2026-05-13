Nuoto Catania ai playoff: avversario difficile, ma si vuole fare bella figura

Nuoto Catania ai playoff dopo il quarto posto in regular season

La Nuoto Catania ha concluso la regular season con una sconfitta, seppur rammaricante comunque preventivata, contro Waterpolo Lemoni Sistemi Palermo. Un risultato che ha portato gli uomini adesso allenati da Giovanni Puliafito a concludere la regular season al quarto posto e a ottenere un piazzamento sulla carta svantaggioso in ottica playoff.

Le parole del direttore generale Pippo Leonardi

Il direttore generale della Nuoto Catania, Pippo Leonardi, fa il punto della situazione prima di tutto sul campionato appena concluso con un bilancio tutto sommato positivo e parla anche dello stato di salute della squadra in vista di questi playoff, che li vedranno impegnati contro Chiavari già a partire da questo sabato.

«Sicuramente avere raggiunti i playoff – spiega Leonardi – con i grossi contrattempi che abbiamo avuto è un risultato positivo. Sabato purtroppo la squadra non si è espressa al meglio delle sue possibilità, per cui abbiamo giocato una partita non buona perdendo l’opportunità di fare i playoff contro il Sori, che è una squadra più alla nostra portata. Con il quarto posto andiamo a prendere la squadra più organizzata per andare in A1, il Chiavari, che ha fatto uno squadrone facendo 61 punti. Una vera e propria corazzata quindi, ma ciò non toglie che noi andremo sabato lì per fare la nostra partita mettendocela tutta e per fare una bella prestazione pur non partendo da favoriti. Ce la giocheremo fino alla fine con il massimo impegno. Sabato alle 15,30 saremo in trasferta, il ritorno mercoledì 17 in casa nostra e l’eventuale gare 3 sabato 20 di nuovo in casa loro».

Stato di forma della squadra in vista dei playoff

La squadra sta bene e da una settimana «si allena con grande intensità, ma devo dire che anche prima della partita di Palermo lo avevano fatto. Purtroppo c’è stato un calo di prestazione che il tecnico ha valutato. Abbiamo giocato sotto le nostre capacità e abbiamo ragionato studiando l’avversario sapendo che sarà un incontro molto difficile. Ma andiamo là per vincere, abbiamo tutto il roster al completo, i ragazzi sono tutti arruolabili tranne Gialanze, che continua ad avere problemi al timpano».

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