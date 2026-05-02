Nuoto Catania, buona la prima di Puliafito: vinto derby contro Muri Antichi

Esordio vincente per Giovanni Puliafito

La prima di Giovanni Puliafito alla guida della Nuoto Catania va bene. Gli etnei fanno loro anche al ritorno il derby con Muri Antichi alla piscina Scuderi con un 16-13.

Il risultato qualifica ufficialmente ai playoff della Nuoto Catania, che adesso si trovano a 41 punti al quarto posto, a tre punti di distanza da Lemoni Sistemi Waterpolo Palermo, prossima avversaria degli etnei. La sfida sarà importante perché in caso di vittoria si raggiungono proprio i palermitani e la classifica avulsa premierebbe gli etnei, che terminerebbero terzi.

Il derby tra Nuoto Catania e Muri Antichi

Nell’economia del risultato hanno avuto un peso di non poco conto le 5 reti di Torrisi, che spiega: «Sicuramente sono state settimane particolari. Un pensiero va a Beppe Dato, che per decenni è stato punto di riferimento, ma Giovanni è entrato subito col piglio giusto e non avevo dubbi perché lo conosco da tantissimi anni. Era una partita non facile perché essendo un derby ci conoscevamo bene e non è mai scontato, ma siamo riusciti a portarla a casa. Ora siamo qualificati, testa al derby con Palermo, che se dovessimo vincere finiremo terzi».

Le parole del dg Leonardi

Il direttore generale della Nuoto Catania, Pippo Leonardi, afferma: «Muri Antichi sicuramente è una buona squadra e avrebbe meritato una classifica migliore. Anche loro hanno avuto disavventure strada facendo. Era anche un test match in cui la squadra doveva assimilare le idee del nuovo allenatore, che ha la squadra tra le mani da una decina di giorni. La partita è stata sempre in controllo, ma siamo contenti della prestazione. Ora dobbiamo continuare su questa strada per raccogliere il meglio possibile. Giorgio Torrisi è un match winner di grande capacità, ma sono venuti alla ribalta Crisafulli con tre gol e Mattia Trovato. I ragazzi sono stati artefici di una grande prestazione e se crescono anche i giovani siamo fiduciosi per il futuro».