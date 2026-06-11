Nuoto Catania, chiarimento della società dopo le dimissioni: «Percorso solido e risultati in crescita»

Dopo le recenti dimissioni in blocco di alcuni dirigenti e figure dello staff tecnico, la Nuoto Catania interviene ufficialmente per fare chiarezza sulla situazione interna e respingere alcune ricostruzioni circolate negli ultimi giorni. La società rossazzurra ha diffuso una nota in cui vengono affrontati sia gli aspetti gestionali che quelli sportivi, ribadendo la solidità del progetto e la continuità del percorso avviato.

Nel comunicato vengono inoltre chiariti i risultati ottenuti sul campo e le prospettive future, con l’annuncio imminente della nuova struttura tecnica e dirigenziale.

La nota della società

«La società Nuoto Catania desidera chiarire alcuni aspetti in merito alla campagna denigratoria messa in atto da ex tesserati dimissionari.

A) La società gode di buona salute finanziaria, dal primo giorno il presidente ed amministratore unico Di Salvatore ha parlato di un percorso triennale e si conferma che si è perfettamente in linea con quanto prefissato. A prova di ciò l’acquisizione e quindi espansione del brand e del numero dei tesserati in più strutture anche pubbliche. Ciò non sarebbe avvenuto se tutta la documentazione amministrativa non fosse in regola.

B) Crescita tecnico-agonistica. Al primo anno si è reputato opportuno conoscere e collaborare con le persone che hanno rappresentato la didattica tecnica più o meno recente di questa società. Il campo ha detto: play off promozione serie A2, semifinali nazionali Juniores, al momento quarti di finale nazionali categoria Allievi. Siamo grati del lavoro svolto, abbiamo imparato molte cose; la società ha dovuto affrontare a stagione avanzata cicloni imprevisti che avrebbero messo in ginocchio chiunque ed invece sono stati superati; ciò ha portato alle dimissioni del tecnico Dato, serio professionista e persona perbene. Questo rappresenta l’UNICO grande rimpianto.

Purtroppo cari tifosi gli imprevisti quando si rileva un’azienda (e la nostra società lo è) capitano e chi ne porta il peso delle responsabilità deve affrontare delle scelte anche se difficili. A breve come già dichiarato pubblicamente verrà annunciata la squadra di tecnici e dirigenti che rappresenterà la Nuoto Catania per i prossimi anni. Tutto in linea con quanto dichiarato dall’inizio dove si è sempre parlato di percorso triennale.

Forza Nuoto Catania e forza sport “Siciliano”».

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