La spesa per gli interventi per combattere l’erosione costiera è di 128 milioni, per un totale di 45 opere. Ammontano invece a 135 milioni le somme destinate al contrasto delle alluvioni, volte a prevenire il rischio idraulico.

Il governo attraverso la Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, ha già impegnato complessivamente 475 milioni di euro in soli tre anni. Si tratta di quasi il 60% dell’intero budget di 795 milioni di euro messo a disposizione dallo Stato 795 milioni.

Secondo una relazione della Corte dei Conti si considera che si partiva dai 28,66 milioni spesi sino al 2018. Dal 2019 ad oggi invece la Struttura commissariale ha già effettivamente impiegato 421 milioni di euro. La Sicilia si pone pertanto al primo posto tra le regioni italiane per somme erogate.

L’obiettivo è garantire in questi anni, a fronte del dissesto del territorio e del nubifragio, la difesa del territorio siciliano in tutte e nove le province.