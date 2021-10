Maltempo, due coniugi dispersi a Scordia

Un testimone oculare li ha visti scendere dall’auto, e poi sono spariti del nulla.

Sono iniziate ieri stanotte le ricerche dei due anziani coniugi dispersi a Scordia. A causa del maltempo, infatti, diversi automobilisti sono stati travolti da una piena di acqua e fango. Uno di questi, rimasto bloccato all’interno della propria auto in contrada Ogliastro, ha riferito, una volta soccorso, di aver visto una coppia scendere dalla propria Ford Fiesta. Da quel momento non si hanno più tracce.

I coniugi, di 66 e 63 anni, erano stati scambiati per un momento per un’altra coppia dispersa che percorreva la SP16 tra Scordia e Lentini, poi ritrovata e trasportata in ospedale.

Da stanotte vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine stanno battendo una vasta zona a pochi chilometri da Scordia. Le ricerche sono ancora in corso.

E.G.