“Non condannate coppie gay”: Mangano di FI

Sandro Mangano, responsabile regionale del Dipartimento delle Libertà Civili di Forza Italia, fa suo il pensiero di Papa Francesco, sulle coppie gay.

Lancia una proposta alla chiesa cattolica e la invita a costruire un percorso di cammino pastorale anche per queste coppie.

Un argomento di estrema attualità tanto che lo affronta anche il Santo Padre che dice: “Non abbiate atteggiamenti di condanna ma accompagnate i vostri figli”.

Mangano chiede l’aiuto anche di mons. Luigi Renna, neo arcivescovo di Catania, che in passato nei suoi incontri ha cercato di spiegare al meglio il significato della parola “omofobia”.

Lo ha fatto attraverso la discussa teoria “gender” e i cosiddetti studi di genere.

“Sappiamo e crediamo – spiega Mangano – nel valore che la religione può avere nella società. L’appello è chiaro e di pace ed è per questo che non può e non deve rimanere una semplice voce nel deserto”.

Il suo messaggio mira infatti a superare lo scoglio sociale e vedere la ‘diversità’ come ‘unicità’.

Il sostegno del Papa e della Chiesa diventa fondamentale per coloro che la sostengono nelle loro vite attraverso la fede e la speranza.