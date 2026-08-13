Il tour di Noemi riparte dopo l’incidente: riprogrammate le date di Aidone e Zafferana Etnea

Il palco torna a essere il punto di ripartenza per Noemi, dopo lo stop improvviso arrivato a seguito dell’incidente che aveva costretto la cantante a interrompere il suo tour estivo. La nuova programmazione restituisce così al pubblico due appuntamenti siciliani particolarmente attesi: il 25 agosto ad Aidone (EN) e il 9 settembre a Zafferana Etnea (CT).

La pausa si era resa necessaria dopo la caduta avvenuta al termine del concerto di San Salvo Marina, quando Noemi era scivolata dal palco. L’artista era stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso e, dopo le valutazioni mediche, aveva dovuto osservare un periodo di riposo prima di poter tornare alla sua attività dal vivo.

Un piccolo incidente che aveva però imposto una brusca frenata al Live 2026, portando allo slittamento di alcune date già inserite nel calendario estivo.

Tra gli appuntamenti riprogrammati figurano proprio quelli siciliani. Aidone (EN), inizialmente inserita nel tour per il 31 luglio nell’area archeologica di Morgantina, accoglierà Noemi il 25 agosto. Una nuova data che permetterà al pubblico di ritrovare la cantante nella suggestiva cornice del sito archeologico.

Anche Zafferana Etnea (CT) ha dovuto attendere il recupero dell’appuntamento. Il concerto previsto nell’ambito di Etna in Scena, inizialmente fissato per il primo agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino, è stato spostato al 9 settembre.

I biglietti già acquistati per le date originarie resteranno validi per i nuovi appuntamenti, secondo le indicazioni diffuse dalla produzione.

Dopo la pausa forzata, Noemi è dunque pronta a riprendere il filo del suo Live 2026, tornando a incontrare il pubblico e a portare sul palco la sua musica. Due appuntamenti siciliani che, dopo il rinvio, entrano nuovamente nel calendario e attendono soltanto le nuove date per trasformarsi in musica dal vivo.