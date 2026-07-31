Neri Marcorè compie 60 anni: l’eleganza di un artista capace di far sorridere, riflettere ed emozionare

Sessant’anni raccontati attraverso il palcoscenico, il grande schermo e quella sottile ironia che, da sempre, rappresenta la sua firma più autentica. Neri Marcorè non è soltanto uno degli attori più apprezzati del panorama italiano, ma un artista capace di attraversare generi e linguaggi diversi con naturalezza, passando dalla comicità al cinema d’autore, dalla televisione al teatro, fino alla musica. Un percorso costruito con discrezione, talento e una sensibilità che continua a conquistare il pubblico, senza mai rincorrere gli eccessi del mondo dello spettacolo.

Oggi, 31 luglio, l’attore marchigiano festeggia il traguardo dei sessant’anni, ripercorrendo una carriera che lo ha visto diventare uno dei volti più eleganti e versatili della scena artistica italiana.

Nato a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, il 31 luglio 1966, Marcorè muove i primi passi nel teatro all’inizio degli anni Novanta, prima di conquistare il piccolo schermo. La popolarità arriva con La Corrida, al fianco di Corrado Mantoni, ma è l’incontro con Serena Dandini a rappresentare la vera svolta della sua carriera. Programmi come Pippo Chennedy Show, L’Ottavo Nano e, successivamente, Parla con me mettono in luce un talento raffinato nell’imitazione e nella satira, capace di dare vita a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo senza mai rinunciare all’eleganza.

Parallelamente cresce anche il suo percorso cinematografico. È Pupi Avati a intuire per primo le sue qualità drammatiche, affidandogli ruoli di primo piano in film come Il cuore altrove, La seconda notte di nozze e Gli amici del Bar Margherita. In particolare, Il cuore altrove gli vale il Nastro d’Argento come miglior attore protagonista e una candidatura ai David di Donatello, consacrandolo definitivamente anche sul grande schermo.

Nel corso degli anni Marcorè alterna commedia e cinema d’autore con estrema naturalezza, prendendo parte a pellicole come Mi rifaccio vivo, Latin Lover, Leoni, la trilogia di Smetto quando voglio, Atlas e Quando, diretto da Walter Veltroni. Una carriera costruita senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi.

Accanto al cinema non è mai venuto meno il legame con il teatro e con la musica d’autore. Grande estimatore di Giorgio Gaber e Fabrizio De André, ha portato in scena spettacoli come Un certo signor G e La Buona Novella, dimostrando ancora una volta la capacità di fondere recitazione, parola e musica in un unico racconto. Nel 2022 ha ricevuto anche la Targa “Quelli che cantano Fabrizio” nell’ambito del Premio Fabrizio De André, riconoscimento che testimonia il profondo legame con l’universo artistico del cantautore genovese.

Tra le pagine più significative della sua carriera recente spicca “Zamora”, film che segna il suo debutto alla regia. Presentato in anteprima internazionale e accolto positivamente dalla critica, il lungometraggio, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Perrone, racconta una storia di formazione ambientata nell’Italia degli anni Sessanta. Marcorè firma regia, sceneggiatura e interpretazione, dimostrando una maturità artistica che gli è valsa importanti riconoscimenti e candidature come regista esordiente.

La sua versatilità lo ha portato anche a confrontarsi con il musical, interpretando Sherlock Holmes nell’omonimo spettacolo teatrale, e a essere una presenza costante tra cinema, teatro e televisione, confermando una capacità rara di reinventarsi senza mai perdere la propria identità artistica.

Il 2026 rappresenta un altro anno intenso. Oltre ai nuovi impegni professionali, l’attore ha raccontato di desiderare, in futuro, una pausa per dedicare più tempo a sé stesso e alle sue passioni, a partire dal tennis. Una dichiarazione che riflette perfettamente il suo modo di vivere la professione: con autenticità, equilibrio e lontano dai riflettori quando il sipario si chiude.

Sessant’anni vissuti con la leggerezza dei grandi interpreti e la profondità di chi ha sempre scelto la qualità alla popolarità facile. Attore, regista, imitatore, musicista e uomo di teatro, Neri Marcorè continua a rappresentare uno degli artisti più completi e raffinati del panorama italiano. Un talento capace di attraversare linguaggi diversi senza perdere la propria identità, dimostrando che l’ironia, quando nasce dall’intelligenza, continua a essere una delle forme più eleganti dell’arte.

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