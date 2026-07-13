Addio a Sam Neill, il volto di Jurassic Park: muore a 78 anni una leggenda del cinema

Il mondo del cinema dice addio a Sam Neill, uno degli attori più amati e versatili della sua generazione. L’interprete neozelandese si è spento oggi all’età di 78 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama cinematografico internazionale e nel cuore di milioni di spettatori.

Per il grande pubblico il suo nome resterà indissolubilmente legato al dottor Alan Grant, il paleontologo protagonista di Jurassic Park (1993), il capolavoro di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il cinema d’avventura e gli effetti speciali. Un personaggio diventato iconico, capace di incarnare il fascino della scoperta scientifica e il senso di meraviglia davanti all’impossibile, che Neill ha interpretato anche nei successivi capitoli della saga, fino al recente Jurassic World Dominion.

Nato il 14 settembre 1947 a Omagh, in Irlanda del Nord, e cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill ha costruito una carriera lunga oltre cinquant’anni, dimostrando una straordinaria capacità di spaziare tra cinema d’autore, blockbuster hollywoodiani e produzioni televisive di grande successo.

Tra le sue interpretazioni più memorabili figurano My Brilliant Career, Un grido nella notte, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano, Il seme della follia, Event Horizon e la serie Peaky Blinders, dove ha dato vita a personaggi intensi e complessi, conquistando critica e pubblico.

Negli ultimi anni aveva raccontato con grande sincerità la sua battaglia contro un raro tumore del sangue. Dopo aver affrontato cure e una terapia sperimentale, aveva annunciato con entusiasmo di essere in remissione, continuando a lavorare e a condividere sui social momenti della sua vita nella tenuta vinicola Two Paddocks, in Nuova Zelanda. La notizia della sua morte, definita dalla famiglia “improvvisa e inaspettata”, ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo.

Nel corso della giornata sono arrivati messaggi di cordoglio da colleghi, registi, istituzioni e migliaia di fan. In molti hanno ricordato non solo il talento dell’attore, ma anche la sua eleganza, la sua ironia e la sua umanità, qualità che lo hanno reso uno dei volti più rispettati del cinema internazionale.

Con la scomparsa di Sam Neill se ne va un interprete capace di attraversare generi, epoche e continenti senza mai perdere autenticità. Rimangono i suoi film, le sue interpretazioni e quei personaggi che hanno alimentato la fantasia di intere generazioni.

Per milioni di spettatori sarà sempre il dottor Alan Grant, l’uomo che ci ha insegnato che la curiosità e il rispetto per la natura sono più forti della paura. E proprio come i dinosauri che ha contribuito a rendere immortali sul grande schermo, anche il suo ricordo continuerà a vivere nella storia del cinema.

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