Nave cargo in fiamme all’imbocco del porto di Catania – GALLERY

Incendio su una nave porta container all’imboccatura del Porto di Catania.

Nella serata di ieri un intervento insolito per i Vigili del Fuoco, una nave cargo si è incendiata mentre si trovava all’imboccatura del Porto di Catania.

I FATTI

Verso le 21.15 della scorsa sera sarebbe dunque giunta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania l’allerta riguardo un incendio su una nave sita al porto. A segnalare la vicenda la Capitaneria di Porto.

La nave, oggetto della questione, batte bandiera liberiana.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un container contenente fosforo giallo.

Sul posto sono pertanto intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania con il supporto della sezione Navale e del nucleo Sommozzatori.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio si sono bensì svolte in maniera progressiva; i vigili sono difatti saliti a bordo della nave operando per raffreddare il container.

In seguito, al fine di mettere la zona in sicurezza, hanno verificato altri valori. Con la termocamera all’interno hanno controllato che la temperatura si fosse abbassata al di sotto di quella di infiammabilità del materiale in esso contenuto.

Al contempo hanno quindi verificato che non ci fossero altri focolai nei container contigui.

Per rendere fattibili queste manovre si è rivelato perciò necessario la scesa in campo della squadra dei Vigili del Fuoco con il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Radiologico e Chimico).