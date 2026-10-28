Nausea e vomito nel gatto: come riconoscere i segnali e le differenze con il cane

Dopo aver approfondito la scorsa settimana il tema della nausea e del vomito nel cane, è il momento di concentrarsi sui nostri amici felini. Anche nei gatti, infatti, questi sintomi possono avere cause diverse: da episodi occasionali legati all’espulsione delle palle di pelo fino a condizioni che richiedono l’intervento del veterinario.

Come riconoscere i segnali da non sottovalutare? E quando è il caso di preoccuparsi? A fare chiarezza è il veterinario Mirko Ivaldi, appassionato di divulgazione, che aiuta a distinguere le situazioni più comuni da quelle che meritano maggiore attenzione.

Cane e gatto non sono uguali: le differenze da conoscere

«Chiariamo subito una cosa: cane e gatto sono due carnivori, ma hanno abitudini e comportamenti differenti». Una distinzione importante anche quando si parla di nausea e vomito.

Il gatto, rispetto al cane, tende a essere meno esplorativo e può avere meno occasioni di ingerire accidentalmente oggetti o sostanze estranee. Questo, tuttavia, non esclude che possa entrare in contatto con elementi potenzialmente pericolosi, soprattutto durante le sue esplorazioni o il gioco.

Palle di pelo e rigurgito: quando è fisiologico?

Uno degli episodi più comuni nei gatti è l’espulsione delle palle di pelo. Durante la pulizia quotidiana, infatti, il felino ingerisce parte del pelo che può accumularsi nello stomaco e venire successivamente espulso.

Un episodio sporadico può rientrare nella normalità, ma è importante non attribuire automaticamente ogni episodio di vomito alla presenza di pelo. Se il fenomeno si ripete frequentemente, è opportuno approfondirne le cause con il veterinario.

Anche il rigurgito occasionale può verificarsi senza essere necessariamente indice di una patologia. La frequenza degli episodi e le condizioni generali dell’animale sono elementi fondamentali per capire se sia necessario intervenire.

Come riconoscere la nausea nel gatto

Riconoscere la nausea nel gatto non è sempre semplice. A differenza di altri animali, infatti, il felino può manifestare il proprio malessere attraverso comportamenti poco evidenti.

Può tendere a isolarsi, nascondersi, apparire nervoso o mostrare un interesse insolito per l’ambiente circostante. Tra i segnali possibili ci sono anche il leccamento frequente del naso, l’atto di annusare l’aria e i conati, che talvolta possono essere confusi con la tosse.

Osservare i cambiamenti nelle abitudini quotidiane è quindi importante. Un gatto che si comporta in modo diverso dal solito, soprattutto se presenta altri sintomi, merita attenzione.

Le possibili cause: dalla gastrite ai problemi renali

Le cause del vomito nel gatto possono essere numerose. Tra queste rientrano l’ingestione di corpi estranei, le irritazioni gastriche, le difficoltà digestive e le possibili intolleranze o allergie alimentari.

Il vomito può inoltre essere associato a problemi che coinvolgono altri organi, come i reni. Per questo motivo, soprattutto quando gli episodi sono ripetuti, è importante evitare interpretazioni affrettate e rivolgersi al veterinario.

La valutazione professionale consente di considerare il quadro complessivo, la frequenza dei sintomi, l’età dell’animale e le eventuali variazioni dell’appetito o del comportamento.

Il colore del vomito: quali informazioni può dare?

Anche l’aspetto del vomito può fornire indicazioni utili, ma non permette, da solo, di stabilire una diagnosi. Un liquido giallastro può contenere bile, mentre un materiale trasparente può essere composto prevalentemente da saliva o succhi gastrici.

La presenza di sangue fresco o di materiale molto scuro, che può ricordare i fondi di caffè, è invece un segnale da non sottovalutare e richiede una valutazione veterinaria tempestiva.

In ogni caso, il colore deve essere interpretato insieme agli altri sintomi e alle condizioni generali del gatto. Non è sufficiente, da solo, per identificare la causa del disturbo.

Quando portare il gatto dal veterinario

Se il vomito è persistente o si ripete più volte, è importante contattare il veterinario. La stessa attenzione è necessaria quando compaiono sangue, dolore, forte abbattimento o difficoltà respiratorie, oppure quando si sospetta che il gatto abbia ingerito una sostanza tossica o un corpo estraneo.

In queste situazioni, attendere che il problema si risolva spontaneamente può essere rischioso. È preferibile chiedere subito un parere professionale, soprattutto se l’animale appare molto debole o le sue condizioni peggiorano rapidamente.

È inoltre importante evitare farmaci per uso umano e rimedi casalinghi senza indicazione veterinaria: alcune sostanze apparentemente innocue possono risultare pericolose per i gatti.

Il gatto ha ingerito un insetto o una lucertola: cosa sapere

I gatti sono predatori per natura e possono catturare o ingerire piccoli insetti e altri animali, come le lucertole. In alcuni casi l’ingestione può non provocare conseguenze, ma non è possibile considerarla sempre innocua.

Il rischio dipende anche dalle circostanze: l’animale ingerito potrebbe essere entrato in contatto con pesticidi o altre sostanze, oppure l’ingestione potrebbe provocare irritazioni o altri disturbi.

Se dopo l’episodio il gatto manifesta nausea, vomito o cambiamenti nel comportamento, è opportuno contattare il veterinario e riferire che cosa potrebbe aver ingerito. In caso di sospetta esposizione a sostanze tossiche, è meglio non aspettare la comparsa dei sintomi.