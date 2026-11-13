Naturosa Catania Marathon, cresce l’attesa: iscrizioni in aumento per la nona edizione

Domenica 13 dicembre il litorale etneo ospiterà maratona, mezza maratona e 10,5 chilometri. Buona risposta anche dall’estero. Banco Alimentare della Sicilia sarà Charity Partner, mentre tornano al via Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia per sensibilizzare sulle sindromi atassiche.

Manca un mese alla nona edizione della Naturosa Catania Marathon e i primi dati sulle iscrizioni fanno registrare un andamento positivo. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero dei partecipanti è in crescita, con una risposta particolarmente significativa da parte dei runner stranieri.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 dicembre 2026. La manifestazione, organizzata da Atletica Sicilia, porterà sul litorale etneo atleti italiani e internazionali, confermando la propria vocazione sportiva e la capacità di attrarre partecipanti interessati anche a conoscere Catania e il suo territorio.

Tre distanze per vivere la città di corsa

Il programma prevede tre competizioni: la maratona sulla distanza di 42,195 chilometri, la mezza maratona e la prova di 10,5 chilometri. Il punto di riferimento della manifestazione sarà viale Kennedy, da cui si svilupperà il percorso lungo il litorale.

Il tracciato, descritto dagli organizzatori come lineare e pianeggiante, è pensato per rispondere alle esigenze di atleti con differenti livelli di preparazione e obiettivi. Dai runner che puntano alla prestazione cronometrica a chi desidera semplicemente portare a termine la propria gara, le tre distanze offriranno diverse possibilità di partecipazione, con il panorama del litorale ionico e dell’Etna a fare da cornice.

La medaglia 2026 celebra i simboli di Catania

Anche la medaglia ufficiale della nona edizione racconterà il legame tra la manifestazione e la città. Il riconoscimento riservato ai partecipanti richiama due simboli dell’identità catanese: «u Liotru», l’elefante che caratterizza la storia e l’immaginario cittadino, e l’Etna.

La scelta del disegno è stata affidata agli stessi runner attraverso un contest sui social, coinvolgendo la comunità della manifestazione. La medaglia diventa così un ricordo del traguardo sportivo, ma anche un omaggio al territorio che ospita la competizione.

Banco Alimentare della Sicilia Charity Partner

La Naturosa Catania Marathon affiancherà all’attività sportiva un’iniziativa di solidarietà. Per l’edizione 2026, Banco Alimentare della Sicilia ODV sarà Charity Partner della manifestazione, portando l’attenzione sul recupero e sulla distribuzione degli alimenti a favore delle persone in difficoltà.

Secondo i dati comunicati dall’organizzazione, la rete di Banco Alimentare in Sicilia sostiene quasi 200 mila persone attraverso oltre 460 Organizzazioni Partner Territoriali, tra associazioni e parrocchie.

Gli atleti potranno contribuire alla raccolta con una donazione al momento dell’iscrizione sulla piattaforma Endu oppure direttamente domenica 13 dicembre, incontrando i volontari presenti nell’area della manifestazione.

Vito e Giusi di nuovo insieme al via per l’AISA

Tra le storie che accompagneranno la giornata ci sarà anche quella di Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia, pronti a partecipare insieme alla Naturosa Catania Marathon per l’ottava volta.

L’atleta di Regalbuto spingerà la carrozzina di Giusi, che convive con una sindrome atassica. La loro partecipazione è legata alla volontà di dare visibilità all’AISA, l’Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche, e sensibilizzare sul tema delle barriere che ancora limitano l’accesso allo sport.

Il loro percorso comune è iniziato nel 2017, con una prima esperienza a Capo d’Orlando in occasione di una mezza maratona. Da allora hanno superato insieme i 1.700 chilometri, partecipando a numerose competizioni. Nel solo 2026, secondo quanto riferito dagli organizzatori, hanno preso parte a dodici gare, quasi tutte mezze maratone.

L’impegno di Vito Massimo Catania nella promozione dello sport e della solidarietà è stato riconosciuto anche a livello istituzionale: nel 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Massaggi sportivi gratuiti per gli atleti

Tra i servizi previsti per i partecipanti ci sarà anche il massaggio sportivo gratuito. L’attività sarà affidata a sei massaggiatori professionisti, coordinati da Davide Chiuchiarelli.

Nell’area dedicata della zona mista saranno predisposti sei lettini, con gli operatori a disposizione degli atleti per il servizio di recupero muscolare al termine della gara.

L’albo d’oro della Naturosa Catania Marathon

La manifestazione vanta un albo d’oro che raccoglie i nomi dei vincitori delle diverse distanze nelle edizioni precedenti. Ecco i risultati dal 2018 al 2024 riportati dagli organizzatori.

Maratona

2024: Marcello Panzone / Alana Hoeven

2023: Lorenzo Lotti / Marina De Cesare

2022: Lorenzo Lotti / Tiziana Messina

2021: Giuseppe Privitera / Cecilia Di Benedetto

2019: Lorenzo Lotti / Tatiana Betta

2018: Lorenzo Lotti / Mika Iwaguchi

Mezza maratona

2024: Alessandro Comai / Palma De Leo

2023: Corrado Mortillaro / Alessia Righetti

2022: Nicoletta Santonocito / Matteo Lometti

2021: Alessandro Terranova / Nadine De la Cruz

2019: Mohamed Idrissi / Barbara Bennici

2018: Massimiliano Sardo / Edna Caponnetto

10,5 chilometri

2024: Saverio Filippo Amasi / Desirée Di Maria

2023: Francesco Bruno / Desirée Di Maria

2022: Abdelkrim Boumalik / Barbara Trazzi

2021: Corrado Mortillaro / Alessia Ruggiero

2019: Enrico Schiavino / Elisa Simonelli

2018: Francesco Nastasi / Valentina Lo Nigro

La Naturosa Catania Marathon tornerà dunque domenica 13 dicembre con tre distanze, partecipanti provenienti anche dall’estero e iniziative che affiancano alla competizione sportiva temi come solidarietà e inclusione.