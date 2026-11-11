Buon compleanno, Nathan Never! L’11 novembre 2057 nasce il futuro dell’eroe di casa Bonelli

Il celebre Agente Alfa compie gli anni… almeno secondo la nuova datazione. Un viaggio tra fantascienza, mistero e avventura per celebrare uno dei personaggi più amati del fumetto italiano, protagonista da 35 anni di storie che continuano ad appassionare generazioni di lettori.

Certe date non sono semplici ricorrenze: sono occasioni per celebrare personaggi che hanno saputo lasciare un segno nell’immaginario collettivo. Oggi, 11 novembre 2057 (s.n.d., secondo la nuova datazione), festeggiamo il compleanno di Nathan Never, uno degli eroi più rappresentativi della fantascienza a fumetti italiana.

Nathan nasce a Gadalas, figlio di Alex (un tempo Frank) e Rose Lagrange. La sua vita sarà tutt’altro che semplice. Dopo l’addestramento tra i fanti spaziali, sposerà Laura Lorring, dalla quale avrà una figlia, Ann. Ma il destino riserverà alla sua famiglia una tragedia destinata a segnare profondamente la sua esistenza: la morte della moglie.

Da quel momento, Nathan Never intraprenderà un percorso professionale e umano che lo porterà a diventare Agente Speciale dell’Agenzia Alfa, una delle Compagnie Private di Sicurezza e Vigilanza nate dopo l’emanazione del Callahan Act. Un’organizzazione destinata a diventare il centro di numerose avventure, indagini e missioni, fino a vedere Nathan assumere il ruolo di direttore.

Criminalità organizzata, intrighi, minacce tecnologiche, misteri e pericoli provenienti dallo spazio: il suo lavoro lo porterà ad affrontare situazioni sempre più complesse, senza dimenticare le numerose missioni legate ai programmi di colonizzazione spaziale.

Un personaggio che ha fatto la storia del fumetto italiano

Nato dalla fantasia di Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, Nathan Never esordisce in edicola nel giugno 1991, pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Da allora, le sue avventure hanno costruito un universo narrativo ricco e articolato, nel quale la fantascienza incontra il noir, il poliziesco e il racconto d’azione.

Una serie capace di guardare al futuro affrontando, spesso con sorprendente lungimiranza, temi che appartengono anche al nostro presente: il rapporto tra uomo e tecnologia, l’intelligenza artificiale, il controllo sociale, le disuguaglianze, la sicurezza e il destino dell’umanità.

Nathan Never non è soltanto un investigatore del futuro. È un uomo con le proprie fragilità, segnato dal dolore e dalle esperienze personali, che continua a confrontarsi con un mondo in costante trasformazione. Ed è forse proprio questa dimensione umana, insieme alla ricchezza delle sue storie, ad averlo reso un protagonista così longevo.

Trentacinque anni di avventure e un futuro ancora tutto da scrivere

Da oltre trentacinque anni, le sue avventure accompagnano puntualmente i lettori nelle edicole italiane, confermando la vitalità di una delle serie più importanti della fantascienza a fumetti del nostro Paese.

Un traguardo significativo per un personaggio che, pur essendo nato dalla fantasia di tre autori, è diventato parte della storia del fumetto italiano.

E allora, buon compleanno Nathan Never!

Che le missioni dell’Agenzia Alfa continuino a regalarci misteri da risolvere, mondi da esplorare, avversari da affrontare e soprattutto nuove storie da leggere.

Perché nel futuro immaginato da Nathan Never c’è sempre spazio per una nuova avventura. E per i suoi lettori, naturalmente, il viaggio non è ancora finito.

Buon compleanno, Agente Alfa!