Nathan Never festeggia 35 anni al Sicilia Game Expo: in mostra le tavole originali di Lucilla Stellato e Val Romeo

Un omaggio a uno dei personaggi più rappresentativi del fumetto italiano, tra arte, memoria e nuove interpretazioni. Ospite d’eccezione anche Bepi Vigna, uno dei creatori dell’Agente Alfa.

Il fumetto d’autore è stato tra i protagonisti del Sicilia Game Expo, dove è stata allestita una straordinaria mostra di tavole originali dedicata a Nathan Never, in occasione del trentacinquesimo anniversario dalla nascita del celebre personaggio della Sergio Bonelli Editore.

Un’esposizione di particolare interesse per gli appassionati della Nona Arte, che hanno avuto l’opportunità di ammirare da vicino il lavoro artistico che contribuisce a dare forma e identità all’universo narrativo dell’Agente Alfa. Un viaggio per immagini attraverso uno dei personaggi più importanti della fantascienza a fumetti italiana, capace di conquistare generazioni di lettori con le sue avventure, le sue atmosfere futuristiche e le sue storie ricche di suggestioni.

A impreziosire la mostra sono state le opere di due artiste di grande talento, entrambe ospiti della manifestazione: Lucilla Stellato e Val Romeo. Le loro tavole originali hanno rappresentato un’occasione per apprezzare la forza espressiva del disegno, il linguaggio visivo e la sensibilità artistica che caratterizzano il fumetto contemporaneo.

La presenza delle due autrici ha inoltre offerto un’importante occasione per celebrare il contributo delle artiste al panorama fumettistico italiano, mettendo in evidenza la ricchezza di interpretazioni e stili che animano il mondo della narrazione disegnata.

Naturalmente, non poteva mancare Bepi Vigna, uno dei papà di Nathan Never e figura fondamentale nella nascita e nello sviluppo del personaggio. La sua partecipazione ha conferito ulteriore prestigio all’iniziativa, riportando idealmente il pubblico alle origini di una delle serie più significative della produzione bonelliana.

Nato nel 1991 dalla creatività di Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, Nathan Never ha saputo costruire nel corso degli anni un universo narrativo riconoscibile, in cui la fantascienza si intreccia con il noir, il thriller e la riflessione sociale. Un personaggio che, attraverso le sue avventure, ha affrontato temi ancora oggi attuali, dimostrando quanto il fumetto possa essere uno strumento di racconto capace di andare ben oltre il semplice intrattenimento.

La mostra allestita al Sicilia Game Expo ha rappresentato, dunque, molto più di una celebrazione anniversaria: è stata un’occasione per rendere omaggio alla storia di Nathan Never, ai suoi autori e a tutti gli artisti che, nel corso del tempo, hanno contribuito a costruirne l’immaginario.

Un appuntamento che conferma ancora una volta quanto manifestazioni come il Sicilia Game Expo possano essere importanti per valorizzare il fumetto, offrendo spazio alla creatività, agli autori e alla cultura della Nona Arte.

Trentacinque anni dopo il suo debutto, Nathan Never continua a guardare al futuro. E il suo viaggio, tra le pagine dei fumetti e l’immaginazione dei lettori, è tutt’altro che concluso.