Rendere il Natale un momento di condivisione accessibile a tutti, anche alle famiglie che attraversano situazioni di difficoltà economica. È questo l’obiettivo delle iniziative natalizie promosse da Banco Alimentare della Sicilia ODV, che quest’anno coinvolgono anche la comunità universitaria grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

Il progetto parte da una consapevolezza: anche un gesto semplice, come trovare un pandoro sotto l’albero, può non essere scontato per chi vive in condizioni di fragilità. La povertà alimentare, infatti, non riguarda soltanto la mancanza di cibo, ma può tradursi anche nell’esclusione da quei piccoli momenti di festa e condivisione che fanno parte della vita quotidiana.

Tre appuntamenti all’Università di Catania

I primi banchetti solidali saranno allestiti in tre sedi dell’Ateneo, sempre dalle 9 alle 13:

30 novembre, al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, a Palazzo Pedagaggi, in via Vittorio Emanuele II 49;

3 dicembre, al Dipartimento di Economia e Impresa, a Palazzo delle Scienze, in corso Italia 55;

16 dicembre, alla Torre Biologica “Ferdinando Latteri”, in via Santa Sofia 89.

Il coinvolgimento dell’Università nasce dalla volontà di portare il tema della povertà alimentare e il valore della solidarietà anche nei luoghi della formazione e della ricerca, dove si costruisce il futuro della comunità.

Due campagne per sostenere le famiglie e promuovere la solidarietà

Per le festività Banco Alimentare della Sicilia propone due iniziative: “Un Natale da condividere” e “Un Buon Natale per tutti”. Entrambe puntano a sostenere le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, diffondere la cultura del dono e fare in modo che la gioia delle feste possa essere condivisa.

La campagna “Un Natale da condividere”, realizzata in collaborazione con Eurospin, propone un kit natalizio con una donazione minima di 5 euro. Il pacchetto comprende un piccolo pandoro, una bevanda e una borsa riutilizzabile di Banco Alimentare. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 889 3400.

La campagna “Un Buon Natale per tutti” si rivolge principalmente al mondo delle imprese e valorizza la collaborazione con produttori siciliani. L’iniziativa propone doni natalizi che uniscono la tradizione alla solidarietà, promuovendo al tempo stesso l’economia locale, la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa. Il catalogo è disponibile online.

Il Natale sospeso per i bambini in difficoltà

Accanto alle due campagne, Banco Alimentare della Sicilia rilancia anche il “Natale sospeso”, un’iniziativa rivolta ai bambini che vivono in condizioni di difficoltà. Privati cittadini, aziende, enti e organizzazioni possono donare i kit natalizi di “Un Natale da condividere” e concordare con Banco Alimentare le modalità di distribuzione attraverso le parrocchie e le associazioni della rete territoriale.

I donatori possono anche indicare il territorio in cui destinare i kit, scegliendo, ad esempio, un quartiere o un Comune, così da contribuire a raggiungere i bambini e le famiglie della propria comunità.

Banco Alimentare della Sicilia sostiene attualmente 190.000 persone attraverso una rete di organizzazioni partner distribuite sul territorio. Un’attività che raggiunge famiglie, anziani, bambini e persone esposte a fragilità economiche e sociali, anche attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari.