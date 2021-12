Catania già da qualche giorno si è illuminata e quest’anno é più natalizia che mai.

Un Natale più che atteso quello del 2021, un Natale che sembra avere il sapore delle vecchie abitudini. Dopo due anni di fermo in cui la pandemia, proprio come un cattivissimo e per niente simpatico Grinch, è riuscita a portarci via anche il sapore delle feste, questo 2021 sembra resistere e volere un vero Natale.

La città già da qualche giorno si è illuminata, riempiendosi di luminarie, addobbi su strada, dei negozianti e nelle case. Una corsa contro il tempo perché si sa, il Natale porta gioia non solo nei bambini. Quindi, perché non portare nelle nostre strade questa serenità già prima dell’8 dicembre?

Quest’anno si ritorna alle vecchie abitudini, prima fra tutte passeggiata per le vie dello shopping. Un altro immancabile appuntamento è quello con in Mercatini di Natale.

Mercatini di Natale e vie dello shopping

Tra le iniziative da segnalare c’è sicuramente il Festival Arti e Mestieri della Sicilia dal 17 al 24 dicembre a Villa del Grado in Corso Italia 208. Oltre 30 artigiani esporranno le proprie creazioni, mentre i visitatori potranno prendere parte a workshop e laboratori.

Dal 26 novembre al 31 dicembre presso il Christmas Market in via Minoriti i più grandi potranno acquistare regalini di Natale. I più piccoli invece potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale e spedire la loro letterina.

In piazza Università sono state installate le luminarie ed è stato addobbato il tradizionale albero circondato dalle tipiche casette di legno che ricordano i tradizionali Mercatini di Natale del Nord Europa.

Fino a metà gennaio invece, grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale, alcuni commercianti hanno ottenuto la momentanea pedonalizzazione di via Monfalcone. Da sempre salotto elegante della città, via Monfalcone sarà aperta a ai pedoni che potranno godere di musica in sottofondo, addobbi, luminarie, wifi gratuito e intrattenimento.

Tantissime saranno poi gli eventi promossi dall’amministrazione comunale tra cui le tre mostre: 100 anni di Turi Ferro e l’esposizione del maestro di fotografia Gabriele Basilico al Castello Ursino; la mostra da Warhol a Bansky al Palazzo della Cultura.

Viabilità natalizia

Per incentivare la viabilità dando così un grande impulso all’economia, l’amministrazione comunale ha comunicato una serie di iniziative: