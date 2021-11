Warhol e Banksy a confronto per la prima volta in Italia

Per la prima volta in Italia una mostra che mette a confronto due artisti che hanno rivoluzionato l’arte degli ultimi 50 anni: Andy Warhol e Banksy.

Pop art, street style, comunicazione, brandizzazione della propria personalità e della propria arte. Queste le tematiche che uniscono e allontanano i due rivoluzionari artisti.

Due mondi agli antipodi, due personalità differenti: Andy Warhol, forse l’artista più fotografato al mondo, Banksy, l’anonimo artista che non ha mai posato per una foto.

Due star della comunicazione per la prima volta a confronto in una mostra curata da Sabina De Gregori e Giuseppe Stagnitta. Da una parte Warhol che ha trasformato le sue opere in prodotti di consumo e il suo nome in un vero e proprio brand; dall’altra parte Banksy, esperto di comunicazione noto per aver trasformato il vandalismo di strada in un evento internazionale da prima pagina.

La mostra sarà visitabile dal 20 novembre al 2 giugno 2022 ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Due personalità apparentemente contrastanti ma che in comune hanno l’aver cambiato il mondo di vivere l’arte degli ultimi cinquant’anni.

Due artisti che hanno reso l’arte alla portata di tutti per la prima volta in mostra in Italia, al Palazzo della Cultura di Catania.

Tra i temi in comune tra i due artisti saranno trattati anche il cinema e la musica.

Oltre 100 opere esposte provenienti da famose collezioni di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte. Dalla Kate Moss sensuale di Banksy nella posa della Marylin realizzata da Warhol nel 1962, il famoso muro Hula Hoop di Banksy realizzato con la tecnica stencil a Nottingham nel 2020 come invito a recuperare il senso delle cose. Il famoso dipinto autoritratto del 1967 Self Portrait di Warhol. E poi le opere più significative come i ritratti politici di Mao e Lenin di Warhol e il dipinto di Lincoln, Winston Churchill e la Regina Elisabetta di Banksy. Ancora, i ritratti pezzi unici di Mick Jagger, Billy Squier e Judy Garland di Warhol.

Fandango Libri pubblicherà il saggio sui due artisti a cura di Sabina De Gregori e Giuseppe Stagnitta che accompagnerà la mostra.