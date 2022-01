Musumeci: nessuna crisi di governo in Sicilia

“Non c’è nessuna crisi di governo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Nello Musumeci, durante la video-conferenza stampa per la presentazione di un progetto per i beni culturali.

“Non so di quale crisi si stia parlando, la crisi in una coalizione c’è quando una forza politica la dichiara – spiega il governatore – con il voto segreto c’è stato solo un voto anomalo in aula”.

“Il voto anomalo mi impone la necessità di aprire una verifica, non una crisi: ho detto agli assessori o siete voi i non graditi o sono io. Non c’è stata un’ora di crisi – anche se non è stato esattamente così come abbiamo raccontato in questo articolo – ieri abbiamo riunito la giunta, anche oggi. Io avevo detto che ci sarebbe stato un azzeramento della giunta come occasione per dire ai partiti se c’è un problema di assessori ditemelo, quali bisogna sostituire o comunque parliamone”.

L’idea di un rimpasto potrebbe determinare l’apertura di una nuova stagione. Ma non è questo il caso, perché pare, sempre dalle parole di Musumeci, che si tratti di un momento di verifica.