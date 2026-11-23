Dopo la chiusura dello storico Spazio WOW di Milano, il progetto museale trova una nuova casa nel quartiere Cederna-Cantalupo. Firmato l’accordo con il Comune di Monza: un edificio di 500 metri quadrati diventerà centro studi, archivio internazionale e spazio espositivo dedicato al fumetto e alla cultura dell’immagine. Ora si passa alla fase operativa.

MONZA – Le nuvolette parlanti tornano a guardare al futuro. Il Museo del Fumetto avrà una nuova casa a Monza, grazie alla convenzione sottoscritta il 23 novembre tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Franco Fossati. Un accordo importante che segna un nuovo capitolo nella storia di una delle realtà culturali italiane più significative per la conservazione, la ricerca e la divulgazione della Nona Arte.

A firmare la convenzione sono stati Luigi Bona, presidente della Fondazione Franco Fossati e figura storica di WOW, insieme al sindaco di Monza Paolo Pilotto, al vicesindaco Egidio Longoni e all’assessora alla Cultura Arianna Bettin.

L’intesa avvia ufficialmente il percorso di recupero e valorizzazione dell’immobile comunale di via Zuccoli 16, nel quartiere Cederna-Cantalupo, destinato ad accogliere WOW Monza, il nuovo centro studi e archivio internazionale dedicato al fumetto, alla comunicazione e all’immagine.

Non si tratta semplicemente di trasferire una collezione da una città all’altra, ma di ricostruire un presidio culturale capace di custodire un patrimonio storico, renderlo accessibile al pubblico e proiettarlo verso nuove forme di ricerca e divulgazione.

Dalla chiusura di Milano alla ripartenza in Brianza

Per comprendere il significato di questa firma bisogna tornare alla vicenda dello storico WOW Spazio Fumetto di Milano.

Per quattordici anni il museo milanese ha rappresentato un punto di riferimento per appassionati, studiosi, autori, illustratori e famiglie, ospitando mostre, incontri, laboratori e iniziative dedicate al fumetto italiano e internazionale.

La conclusione dell’esperienza milanese, nel 2025, aveva aperto una fase delicata per la Fondazione Franco Fossati, chiamata a trovare una nuova collocazione per il proprio patrimonio e a individuare le condizioni necessarie per proseguire le attività.

La prospettiva di Monza ha cominciato a prendere forma nei mesi successivi. Il 30 aprile 2026 la Giunta comunale aveva approvato una delibera di indirizzo per avviare il percorso finalizzato alla possibile destinazione dell’ex biblioteca di quartiere di via Zuccoli al progetto WOW Monza.

Un passaggio amministrativo seguito dall’iter di coprogettazione e dalla definizione degli accordi tra le parti.

La firma del 23 novembre rappresenta quindi il risultato di un percorso istituzionale e progettuale che restituisce una prospettiva concreta al progetto museale.

Via Zuccoli, una nuova casa per la Nona Arte

Il luogo individuato è l’edificio comunale di via Zuccoli 16, nel quartiere Cederna-Cantalupo.

La struttura presenta caratteristiche architettoniche particolari, con una pianta ottagonale e una superficie di circa 500 metri quadrati distribuiti su due livelli. L’area comunale interessata dalla concessione misura complessivamente 889 metri quadrati.

La convenzione prevede una durata di sei anni, rinnovabile per ulteriori tre. Sarà la Fondazione Franco Fossati a occuparsi degli interventi di riqualificazione dell’immobile, con una prima stima economica complessiva superiore al milione di euro.

L’obiettivo è restituire alla città uno spazio completamente rinnovato, funzionale alle esigenze di un museo moderno e di un centro specializzato nella conservazione dei materiali.

Il progetto prevede una distribuzione degli ambienti articolata secondo le diverse funzioni.

Il piano rialzato sarà prevalentemente dedicato alle attività aperte al pubblico. Qui troveranno spazio un’aula polifunzionale per mostre temporanee, workshop, laboratori didattici e incontri.

Il piano seminterrato ospiterà invece le attività più specialistiche: un caveau per la conservazione dei materiali rari e di particolare pregio, spazi archivistici destinati alla consultazione, un’area espositiva permanente e una sala per proiezioni e attività congressuali, con una capienza prevista di circa 60 posti.

Anche le aree esterne saranno recuperate e valorizzate, con la possibilità di ospitare iniziative culturali stagionali e momenti di aggregazione per il quartiere.

Non soltanto un museo: un archivio internazionale e un centro di ricerca

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la sua vocazione culturale e scientifica.

WOW Monza non nasce infatti esclusivamente come spazio espositivo, ma ambisce a diventare un centro studi e un archivio internazionale dedicato al fumetto e ai linguaggi della comunicazione visiva.

La conservazione del patrimonio storico sarà affiancata da attività di ricerca, catalogazione, consultazione e divulgazione.

Tra le iniziative previste figurano esposizioni, convegni, incontri con autori e professionisti, laboratori per le scuole, attività formative e collaborazioni con editori, istituzioni culturali e realtà del territorio.

La mostra permanente sarà organizzata con un sistema espositivo a rotazione, così da consentire una valorizzazione dinamica dei materiali conservati e offrire ai visitatori occasioni sempre nuove di scoperta.

Un progetto che punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati di lunga data, ma anche le nuove generazioni, avvicinandole alla storia del fumetto e alle sue molteplici espressioni artistiche.

Le istituzioni: «Una nuova opportunità per Monza e per il quartiere»

La soddisfazione per la firma della convenzione emerge anche dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco Paolo Pilotto ha sottolineato il valore del progetto all’interno del più ampio percorso di rigenerazione culturale del quartiere Cederna-Cantalupo, evidenziando l’importanza di restituire alla comunità uno spazio capace di accogliere esperienze, conoscenze e linguaggi differenti.

Per il vicesindaco Egidio Longoni, la riqualificazione di via Zuccoli rappresenta una scommessa importante per il quartiere e un intervento di recupero del patrimonio pubblico che punta a restituire alla collettività un luogo di aggregazione e partecipazione.

L’assessora alla Cultura Arianna Bettin ha invece evidenziato il valore dell’arrivo di una realtà riconosciuta come la Fondazione Franco Fossati, sottolineando la possibilità di costruire nuove collaborazioni culturali con il territorio e di coinvolgere pubblici di età e interessi differenti.

Il progetto, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà infatti andare oltre i confini dell’edificio, diventando un punto di riferimento per Monza, la Brianza e il panorama culturale nazionale.

Luigi Bona: «Un patrimonio di conoscenza e un laboratorio di idee»

Particolarmente significativo il commento di Luigi Bona, presidente della Fondazione Franco Fossati, che vede nell’accordo con Monza la possibilità di riprendere pienamente l’attività dopo la difficile fase attraversata negli ultimi anni.

Bona ha ricordato come il fumetto sia un universo culturale vastissimo, capace di attraversare generazioni, linguaggi e trasformazioni tecnologiche.

La nuova sede rappresenta l’occasione per recuperare l’esperienza maturata negli anni precedenti, conservare la memoria di chi ha costruito la storia del fumetto e, contemporaneamente, accogliere le nuove forme di espressione e le sfide della contemporaneità.

La Fondazione intende mettere a disposizione di Monza, della Brianza e di una rete di relazioni che supera i confini nazionali non soltanto un patrimonio documentale e artistico, ma anche un luogo di elaborazione culturale e progettazione.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, considerati una componente fondamentale del futuro della Nona Arte.

Ora comincia la vera sfida: trasformare il progetto in realtà

La firma della convenzione è un traguardo importante, ma non rappresenta il punto di arrivo.

Adesso si apre la fase del lavoro concreto: il recupero dell’immobile, la realizzazione degli spazi museali, l’organizzazione degli archivi e la programmazione delle attività culturali.

Le precedenti tappe del progetto avevano già delineato un percorso che coinvolge anche Desio, dove la Fondazione ha trovato spazi per il deposito, la catalogazione e la conservazione dei materiali, oltre a sviluppare iniziative culturali sul territorio.

Si delinea così una prospettiva di collaborazione tra più realtà della Brianza, con Monza destinata ad accogliere il principale polo museale ed espositivo.

La sfida sarà riuscire a trasformare questa nuova opportunità in un luogo realmente vivo, capace di dialogare con il pubblico, le scuole, gli studiosi e il mondo professionale del fumetto.

Perché un museo non vive soltanto delle opere che custodisce, ma soprattutto delle persone che riesce a coinvolgere e delle storie che continua a raccontare.

La Nona Arte ha una nuova casa

La rinascita del Museo del Fumetto a Monza ha un significato che supera i confini cittadini.

Il fumetto è memoria, arte, letteratura popolare, sperimentazione grafica e testimonianza della società. È un linguaggio che ha accompagnato intere generazioni e che continua a rinnovarsi, dialogando con il cinema, l’animazione, il digitale e le nuove forme della comunicazione.

Dopo la conclusione dell’esperienza milanese, il patrimonio e il progetto della Fondazione Franco Fossati hanno finalmente una nuova prospettiva.

La convenzione firmata oggi mette nero su bianco un impegno condiviso e apre una nuova pagina.

Ora al lavoro. Perché la Nona Arte non deve soltanto trovare un luogo in cui essere conservata: deve continuare a essere raccontata, studiata, vissuta e tramandata.

E Monza si prepara a diventare una nuova casa per tutto questo.