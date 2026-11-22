Dal 21 novembre al 6 dicembre 2026, l’ex Ritrovo Diana ospita la mostra collettiva di illustrazioni e fumetti nata a Napoli nel 2023. Circa cento opere di artisti italiani e internazionali raccontano la storia palestinese, tra memoria, denuncia e solidarietà. In programma anche incontri, laboratori, presentazioni e proiezioni.

L’arte come strumento di testimonianza, il disegno come linguaggio capace di attraversare confini e dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato. Arriva a Milazzo Falastin Hurra, la mostra collettiva di fumetti e illustrazioni dedicata alla Palestina, alla sua storia e alla lotta del suo popolo per la libertà. Dal 21 novembre al 6 dicembre 2026, gli spazi dell’ex Ritrovo Diana, in via F. Crispi, sulla Marina Garibaldi, si trasformano in un luogo di incontro tra arte, cultura e impegno civile.

L’inaugurazione è fissata per sabato 21 novembre alle ore 18.30, alla presenza del curatore Alino e di alcuni artisti della Graphic Flottilla. L’ingresso è gratuito.

Nata a Napoli nel dicembre 2023 dall’iniziativa di Alino, Giansandro Morelli e, nella fase iniziale, Guido Piccoli, Falastin Hurra ha attraversato negli ultimi anni numerose città italiane, da Bari a Matera, da Milano a Roma, passando per Torino, Cuneo, Castelbuono e Trapani. Un progetto itinerante che ha trasformato il fumetto e l’illustrazione in strumenti di racconto e sensibilizzazione, costruendo occasioni di confronto sulla questione palestinese e sulla condizione della sua popolazione.

Cento opere per raccontare la Palestina

Il percorso espositivo propone circa cento opere firmate da autrici e autori di diverse generazioni e provenienze geografiche. Un racconto per immagini che affonda le proprie radici in oltre trent’anni di produzione artistica e impegno solidale.

Tra i punti di partenza della mostra c’è Kufia. Matite italiane per la Palestina, lo storico portfolio realizzato a Napoli nel 1988, che coinvolse alcuni dei più importanti protagonisti del fumetto italiano, tra cui Andrea Pazienza, Milo Manara, Altan, Guido Crepax, Vauro e Magnus. Un patrimonio artistico che testimonia come la solidarietà con il popolo palestinese abbia trovato, già decenni fa, una delle sue espressioni anche attraverso il disegno.

Accanto a queste opere, spazio alla produzione italiana contemporanea, con lavori di Zerocalcare, Gianluca Costantini, Elena Mistrello, Maicol&Mirco, Andrea Bruno, Lorena Canottiere, Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso e numerosi altri artisti.

Una sezione significativa è dedicata alle voci arabe e palestinesi, con opere di Mohammad Sabaaneh, Mazen Kerbaj, Lina Ghaibeh, Leila Abdelrazaq, Fuad Alymani, Othman Selmi e altri autori. Presente anche un omaggio a Mahasen El-Khetib. Un posto speciale è riservato a Handala, il bambino scalzo creato dal fumettista palestinese Naji al-Ali, diventato nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della resistenza e dell’identità palestinese.

Da Gaza alle pagine di Un Diavolo Muto

La tappa di Milazzo presenta anche una novità espositiva: l’inserimento di opere degli otto fumettisti coinvolti nel volume Un Diavolo Muto, pubblicato da Tunué. Il libro raccoglie storie provenienti da Gaza, sceneggiate da Marco Rizzo e raccolte per e da Emergency.

Saranno esposte tavole di Simona Binni, Cammamoro, Claudio Stassi, Boban Pesov, Sualzo, La Tram, Elena Mistrello e Lelio Bonaccorso, oltre alla copertina firmata da Manuele Fior.

Il percorso comprende inoltre pannelli dedicati alla ricostruzione cronologica del processo di occupazione israeliana dei territori palestinesi, offrendo ai visitatori ulteriori strumenti per contestualizzare storicamente e politicamente le opere.

Quindici giorni di incontri, cultura e solidarietà

Falastin Hurra non sarà soltanto una mostra, ma il centro di una rassegna di iniziative che coinvolgerà il territorio per tutta la durata dell’esposizione. Nei quindici giorni di apertura sono previsti laboratori per adulti e bambini, incontri, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, appuntamenti musicali e iniziative di solidarietà.

L’obiettivo è creare uno spazio di partecipazione e approfondimento, nel quale l’arte possa diventare occasione di conoscenza, dialogo e sostegno concreto.

A promuovere e organizzare l’iniziativa sono Mesogea Edizioni, Assemblea per la Palestina Milazzo, Assopace Palestina Messina, Emergency Messina e Coordinamento Messina Palestina, con il patrocinio del Comune di Milazzo, che ha messo a disposizione gli spazi dell’ex Ritrovo Diana.

Con l’approdo nel Messinese, Falastin Hurra rinnova il suo percorso attraverso l’Italia, affidando ancora una volta alle immagini il compito di custodire la memoria e raccontare una storia che continua a interrogare le coscienze. Perché il fumetto, quando incontra la realtà, può andare oltre la pagina: diventare testimonianza, presa di posizione e strumento di solidarietà.