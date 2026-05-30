Il Monza torna in Serie A: al Catanzaro non basta rispondere con lo 0-2

Il Catanzaro ci prova, ma alla fine il Monza resiste e torna in Serie A dopo un anno di assenza. Nella sfida di ritorno della finale playoff di Serie B giocata ieri allo stadio Brianteo-U Power Stadium di Monza il Catanzaro ha restituito lo 0-2 dell’andata ai lombardi, con le reti di Jack al 39′ e di Frosinini al 77′, ma negli ultimi minuti i lombardi resistono e in virtù del migliore piazzamento in campionato vanno in Serie A con il pareggio complessivo nelle due gare.

Al termine del match grande fair play tra i giocatori con complimenti da parte di quelli del Monza nei confronti di quelli del Catanzaro per avergli conteso la promozione in massima serie fino all’ultimo.

Artefice della promozione in B è Paolo Bianco, difensore protagonista con la maglia del Catania nella promozione in Serie A del 2006, che al termine della gara ha sottolineato come abbiano avuto paura di non farcela grazie però anche alla grande forza messa in campo dagli avversari.

Aquilani, tecnico dei giallorossi calabresi, che adesso avrà sicuramente molto mercato, ha parlato del grande dispiacere per non essere riuscito a dare una grande gioia al popolo della città del Golfo di Squillace, ma soprattutto di come ci abbiamo creduto fino alla fine. Al suo futuro al momento non ci pensa.

jacktoto