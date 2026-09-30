Monica Bellucci, oltre il mito della bellezza

Il 30 settembre 1964 nasceva a Città di Castello una ragazza destinata a diventare una delle attrici italiane più conosciute nel mondo. Dalla moda al cinema internazionale, Monica Bellucci ha costruito la propria carriera senza smettere di cambiare

Monica Bellucci compie oggi 62 anni. Una cifra che racconta soltanto il passare del tempo, perché la sua storia professionale sembra procedere secondo un’altra misura.

Prima le passerelle, poi il cinema italiano, quindi Hollywood, la Francia, i grandi festival e personaggi sempre diversi. In mezzo, una carriera costruita anche sulla capacità di non rimanere imprigionata nell’immagine che il pubblico aveva imparato a conoscere.

Monica Anna Maria Bellucci nasce il 30 settembre 1964 a Città di Castello, in Umbria. Dopo la maturità classica si iscrive all’Università di Perugia e comincia a lavorare come modella per mantenersi agli studi. Nel 1988 arriva a Milano, dove entra nell’agenzia Elite e inizia il percorso che la porterà sulle passerelle internazionali.

Dalla moda al cinema

La moda è soltanto l’inizio.

Nel 1990 arriva il debutto televisivo, mentre nel 1991 Francesco Laudadio le affida il primo ruolo cinematografico in La Riffa. Un anno dopo arriva l’incontro destinato a cambiare la direzione della sua carriera. Francis Ford Coppola la sceglie per Dracula, aprendole le porte del cinema internazionale.

Da quel momento Bellucci comincia a muoversi tra produzioni italiane, francesi e americane. Non è più soltanto il volto nato sulle passerelle, ma un’attrice chiamata a confrontarsi con registi e personaggi sempre più diversi.

Nel 1996 arriva L’Appartement, film che contribuisce a rafforzare la sua presenza nel cinema francese. Poi arrivano Under Suspicion, Il patto dei lupi e, nel 2002, Irréversible, uno dei film più discussi della sua carriera.

Malèna e il volto dell’Italia nel mondo

Il personaggio che più di altri lega Monica Bellucci all’immaginario italiano arriva nel 2000.

È Malèna, il film di Giuseppe Tornatore nel quale interpreta una donna osservata, desiderata e giudicata dalla comunità nella quale vive. Il personaggio diventa rapidamente uno dei più riconoscibili della sua filmografia e consolida quell’immagine di diva italiana che il cinema internazionale aveva già cominciato a costruire.

Ma Bellucci non rimane dentro quella sola definizione.

Nel 2003 entra nell’universo di Matrix interpretando Persephone nei due capitoli The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. L’anno successivo interpreta Maria Maddalena ne La passione di Cristo di Mel Gibson. Nel 2005 arriva invece I fratelli Grimm di Terry Gilliam.

Sono ruoli molto diversi tra loro e raccontano una carriera che, proprio mentre il suo volto diventa sempre più riconoscibile, continua a cercare strade differenti.

Cannes come una seconda casa

Il rapporto con il Festival di Cannes attraversa buona parte della sua storia.

Bellucci è stata membro della giuria del concorso nel 2006 e ha ricoperto per due volte il ruolo di madrina delle cerimonie, nel 2003 e nel 2017. Nel corso degli anni è tornata sulla Croisette con numerosi film, da Under Suspicion a Matrix Reloaded, da Irréversible a Le meraviglie.

Nel 2026 il ritorno è stato ancora una volta legato al cinema d’autore. Bellucci ha partecipato a Histoires de la nuit di Léa Mysius, presentato in concorso, interpretando Cristina, una pittrice italiana che vive isolata accanto alla famiglia protagonista.

Lo stesso anno l’attrice è tornata anche con Butterfly Jam di Kantemir Balagov, presentato come film d’apertura della Quinzaine des Cinéastes.

Non soltanto la bellezza

Per molto tempo il racconto pubblico di Monica Bellucci è rimasto inevitabilmente legato alla sua bellezza.

È stata una parte importante della sua immagine, impossibile da separare da una carriera nata nella moda. Ma fermarsi a questo significherebbe raccontare soltanto la superficie.

Nel corso degli anni Bellucci ha attraversato generi e cinematografie differenti, alternando ruoli più popolari a personaggi più complessi. Nel 2015, con Spectre, è entrata persino nell’universo di James Bond interpretando Lucia Sciarra, diventando la più anziana Bond girl fino a quel momento.

Nel 2021 è arrivato anche il David di Donatello alla carriera, riconoscimento che ha segnato una delle tappe più importanti del suo percorso nel cinema italiano.

Il tempo come parte del mestiere

Forse è proprio il rapporto con il tempo uno degli elementi più interessanti della sua carriera.

Bellucci non ha cercato di cancellare gli anni dalla propria immagine. Al contrario, ha continuato a lavorare lasciando che fossero i personaggi a cambiare insieme a lei.

Nel cinema più recente questo passaggio è diventato ancora più evidente. La diva delle passerelle e delle grandi produzioni internazionali ha lasciato spazio a un’attrice disponibile a confrontarsi con registi più giovani e con storie lontane dai ruoli che l’avevano resa famosa.

È successo anche con Ketticè, il film di Giovanni Tortorici presentato al Festival di Locarno nel 2026, nel quale Bellucci interpreta la madre del protagonista. Un ruolo diverso rispetto a quelli affrontati in precedenza e che conferma la volontà di continuare a misurarsi con personaggi nuovi.

Una carriera ancora aperta

La ragazza umbra partita dalla moda è diventata una presenza stabile del cinema internazionale. Ha attraversato il cinema italiano, quello francese e Hollywood senza smettere di mantenere un legame con le proprie origini.

Oggi, Monica Bellucci non è considerata come una bellezza rimasta immutata nel tempo, ma acclamata dal grande pubblico come attrice che ha lasciato che il tempo diventasse parte del proprio percorso.