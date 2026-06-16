Mondiale 2026, sorprese e pareggi: la Spagna si ferma contro Capo Verde, bene Costa d’Avorio e Svezia

Il Mondiale 2026 continua a regalare risultati inattesi e conferma l’equilibrio che sta caratterizzando questa fase della competizione. Tra le gare disputate tra ieri e questa mattina spicca il clamoroso pareggio della Spagna contro Capo Verde, mentre la Svezia ha travolto la Tunisia e la Costa d’Avorio ha conquistato tre punti preziosi contro l’Ecuador. Finiscono invece in parità Belgio-Egitto e Arabia Saudita-Uruguay.

La Costa d’Avorio piega l’Ecuador e conquista tre punti pesanti

La Costa d’Avorio ha conquistato una vittoria preziosa contro l’Ecuador grazie al gol realizzato da Amad Diallo al 90′, al termine di una gara molto equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti. Decisivo il finale dei campioni africani, che hanno trovato il guizzo vincente proprio allo scadere.

Svezia travolgente: Tunisia battuta 5-1

Successo travolgente della Svezia, trascinata dalla doppietta di Yasin Ayari (7′ e recupero), e dai gol di Alexander Isak (30′), Viktor Gyokeres (59′) e Mattias Svanberg (84′). Per la Tunisia il momentaneo 2-1 era stato firmato da Rekik al 43′.

Clamoroso 0-0 tra Spagna e Capo Verde

Nessun marcatore nella sfida che ha regalato una delle sorprese più grandi di questa prima fase del Mondiale. Capo Verde ha resistito agli assalti della Spagna conquistando uno storico pareggio a reti inviolate.

Belgio fermato dall’Egitto: finisce 1-1

A Seattle è terminata in parità una gara combattuta. L’Egitto è passato in vantaggio con Emam Ashour al 19′, mentre il Belgio ha trovato il pareggio grazie a un’autorete di Mohamed Hany al 66′, provocata dalla pressione offensiva di Romelu Lukaku appena entrato in campo.

Arabia Saudita e Uruguay si dividono la posta

Pareggio anche nel Gruppo H. I sauditi sono passati in vantaggio con Abdulelah Al-Amri al 40′, sfruttando un’incertezza della difesa uruguaiana. Nella ripresa la Celeste ha riequilibrato il risultato grazie a Maxi Araújo, a segno all’80’.