Mogol, il poeta della canzone italiana compie 90 anni

Novant’anni, allora, non sono soltanto un traguardo anagrafico. Sono il tempo di una vita trascorsa a raccogliere emozioni e a restituirle al pubblico sotto forma di parole, quelle parole che hanno accompagnato amori, partenze, ritorni, estati e nostalgie.

Mogol ha scritto canzoni, ma dentro quelle canzoni ha lasciato qualcosa che il tempo non riesce a consumare. Una frase ascoltata per caso può ancora riportare indietro una persona, un’estate, un amore. È questa la magia della musica quando incontra la parola giusta.

E allora buon compleanno a Mogol, a novant’anni dalla nascita di un uomo che ha saputo dare voce a sentimenti che appartenevano a tutti, trasformando la vita quotidiana in musica e la musica in ricordo.

Oggi, mentre una nuova candelina si aggiunge alla sua lunga storia, basta una canzone per ritrovare un pezzo di noi. E forse è proprio questo il regalo più bello che un autore possa lasciare al tempo.