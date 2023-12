Al via l’evento Misterbianco Wine Awards 2023, promosso dal Comune di Misterbianco in collaborazione con l’Onav di Catania, al fine di promuovere la produzione vinicola del territorio etneo e premiare le eccellenze del settore. Quasi 40 le cantine e i produttori etnei protagonisti della manifestazione che si terrà alla Galleria del Nelson Mandela Lab di via Barone. In programma banchi d’assaggio, degustazioni guidate dai maestri assaggiatori dell’Onav e show cooking. «Mettiamo il nostro territorio in vetrina – affermano il sindaco Marco Corsaro e l’assessore al Turismo Dario Moscato – al fine di valorizzare il vino e le straordinarie produzioni di qualità dell’Etna nella nostra città, punto di riferimento produttivo e commerciale per la Sicilia orientale e oltre. Vogliamo creare anche opportunità per le aziende e gli attori economici misterbianchesi e non».

Giorno 2 dicembre l’inaugurazione alle ore 17 e una serie di degustazioni e incontri con il vino e i prodotti tipici dell’Etna e del territorio siciliano. Giorno 3, fra i diversi appuntamenti, la tavola rotonda dedicata alla valorizzazione degli altri vini del Vulcano, ovvero i vini etnei prodotti in aree non ricadenti nella zona Etna Doc. Al termine della manifestazione verranno conferiti i Misterbianco Wine Awards 2023 ai migliori vini bianco, rosato, spumante e rosso, selezionati da una commissione di esperti Onav.