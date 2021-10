Minacce al candidato sindaco di Adrano Carmelo Pellegriti

Chat di minacce rivolte al candidato sindaco di Adrano Carmelo Pellegriti.

«Vi sono minacce che chiamano in causa la mia incolumità fisica e per le quali, nelle scorse ore, ho provveduto a sporgere denuncia». Queste le parole del candidato sindaco Pellegriti che annuncia quanto accaduto.

Le denunce già avviate presso la Questura di Catania hanno permesso di identificare due uomini. Questi sono stati denunciati per presunte minacce.

«Le forze dell’ordine, che sento il dovere di ringraziare anche pubblicamente, hanno giudicato i fatti in questione molto seri. Non credevo, in tutta franchezza che affrontare una campagna elettorale potesse significare dover sopportare tutto questo clima di odio e di violenza».

Carmelo Pellegriti, candidato a sindaco di Adrano con il centrodestra nelle amministrative che si sono tenute la settimana scorsa, è in corsa per l’incarico di primo cittadino con Mancuso, con il quale si trova quasi testa a testa e andrà dunque a breve in ballottaggio.



Viene da chiedersi se nonostante le minacce il candidato sindaco di Adrano intenda proseguire alla candidatura.



«Sono molto scosso. – continua affranto Pellegriti – E lo sono principalmente per la mia famiglia e per le innumerevoli persone che ogni giorno mi stanno a fianco ed alle quali voglio bene. Ciò nonostante, il mio spirito di servizio nei confronti della mia Adrano non può venir meno; ma una riflessione tuttavia va fatta e, per questi motivi, – conclude – domani pomeriggio assieme ai referenti della mia coalizione decideremo come e se proseguire questa campagna elettorale».