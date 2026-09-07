Mina torna con “Vento di passione”, la Tigre di Cremona canta Pino Daniele

Il 18 settembre Mina tornerà con un nuovo singolo e la scelta è caduta su una delle canzoni più romantiche di Pino Daniele, “Vento di passione”.

La Tigre di Cremona interpreterà il brano scritto dal cantautore napoletano e pubblicato nel 2007, quasi vent’anni fa, nell’album “Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui”. All’epoca Pino Daniele lo aveva cantato insieme a Giorgia, in una versione diventata particolarmente amata dal pubblico. Oggi quella stessa canzone torna con una nuova voce, quella inconfondibile di Mina, che ha scelto “Vento di passione” per anticipare il suo prossimo album.

Il brano era nato inizialmente come una composizione strumentale e solo in seguito aveva trovato la sua veste definitiva, diventando una delle pagine più intense e sentimentali della produzione di Pino Daniele. Un risultato al quale aveva contribuito anche la speciale intesa artistica con Giorgia.

Per Mina, invece, si tratta di un nuovo incontro con il repertorio del cantautore napoletano. Un incontro che ha radici lontane e che nel tempo ha lasciato diverse tracce nella sua discografia.

Nel 1996 aveva interpretato “Quanno chiove” in una versione jazz con gli archi e “Je sto vicino a te”, inserite nell’album “Napoli”. Qualche anno più tardi, nel 2003, era arrivata anche “Napule è”, contenuta in “Napoli secondo estratto”. Tre riletture che raccontano il rapporto particolare di Mina con la musica napoletana, un repertorio frequentato più volte durante la sua carriera.

Napoli, del resto, non è stata soltanto una presenza nelle sue canzoni. La città ha fatto parte anche della vita privata e della storia artistica della cantante.

Per tre anni Mina è stata legata sentimentalmente ad Alfredo Cerruti, produttore discografico partenopeo e voce degli Squallor. E proprio Napoli fu anche lo scenario scelto nel 1966 per il videoclip di “Se telefonando”, ambientato alla Stazione Centrale per il celebre Carosello Barilla.

Quella Mina appartiene a un’altra epoca, ma la sua voce continua a attraversare il tempo. E il 18 settembre lo farà ancora una volta tornando a una canzone di Pino Daniele.

“Vento di passione” sarà accompagnata anche da un videoclip diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Luca Argentero. È qui che il progetto mette insieme quattro nomi importanti, ciascuno con il proprio linguaggio: la voce di Mina, la musica di Pino Daniele, la regia di Ozpetek e l’interpretazione di Argentero.

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