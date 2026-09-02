Miley cambia nome e apre un nuovo capitolo: adesso è semplicemente Miley

Qualcosa ha cominciato a cambiare nel mondo di Miley Cyrus. E questa volta non è una nuova acconciatura, un cambio di look o una delle tante svolte che hanno segnato la sua carriera. A cambiare è il nome.

La cantante ha infatti deciso di lasciare da parte il cognome Cyrus e di presentarsi semplicemente come Miley. La scelta è arrivata quasi in sordina, attraverso l’annuncio del nuovo album, “Bass Persuades”, in uscita il 18 settembre per Atlantic Records.

Nessun grande annuncio, nessuna spiegazione ufficiale sul perché di questa decisione. Il cambiamento, però, è già visibile anche sui suoi profili social, dove il nome Cyrus è stato eliminato.

E non è un dettaglio da poco, considerando il peso che quel cognome ha avuto nella sua storia. Miley è figlia di Billy Ray Cyrus, volto storico della musica country, e di Tish Cyrus, manager nel mondo dello spettacolo. Quel cognome l’ha accompagnata fin dall’inizio di una carriera cominciata quando era ancora una bambina.

Prima ancora di essere Miley Cyrus, infatti, era Destiny Hope Cyrus. Da piccola veniva chiamata Smiley, per il suo carattere allegro e solare. Da lì sarebbe arrivato quel Miley che, negli anni, è diventato uno dei nomi più riconoscibili della musica internazionale.

Il grande pubblico l’ha conosciuta soprattutto attraverso Hannah Montana, la serie Disney che raccontava la doppia vita di una ragazza apparentemente normale e, allo stesso tempo, star della musica. Una storia che, guardandola oggi, sembra quasi aver anticipato quello che sarebbe successo alla stessa Miley.

Da allora sono passati album, trasformazioni, provocazioni, grandi successi e riconoscimenti. Nel 2024 è arrivata la consacrazione ai Grammy con “Flowers”, premiata come Record of the Year e Best Pop Solo Performance. Nel 2025 un altro Grammy, questa volta insieme a Beyoncé, per la Best Country Duo/Group Performance.

Adesso Miley sembra voler ripartire proprio dal suo nome.

“Bass Persuades” segna infatti anche il suo ritorno sul palco. La cantante si esibirà all’Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 e il 18 ottobre, mentre resta ancora da capire se questi due appuntamenti saranno soltanto un ritorno speciale o l’inizio di un nuovo tour.

Nel trailer dell’album Miley appare con una Stratocaster tra le mani, mentre per il momento non è stato annunciato alcun singolo di lancio.

Il nuovo progetto avrà inoltre un significato particolare per lei. Sarà dedicato anche a Dolly Parton, sua madrina e figura fondamentale della sua vita, scomparsa lo scorso 25 agosto.

Miley Cyrus, dunque, diventa semplicemente Miley.

Un cambiamento piccolo solo all’apparenza, soprattutto per una donna che nella sua carriera ha fatto del cambiamento una delle sue caratteristiche più riconoscibili. Stavolta, però, non sembra voler aggiungere qualcosa a ciò che è già stata.