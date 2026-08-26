Dolly Parton, l’ultima vera icona senza compromessi

Una cascata di capelli biondi, una nuvola di cotonature, tacchi vertiginosi, paillettes capaci di catturare ogni riflesso della luce e quella voce inconfondibile che, prima ancora di una canzone, raccontava già chi fosse Dolly Parton. Un’immagine impossibile da confondere, costruita nel tempo con la stessa cura con cui aveva costruito una delle carriere più straordinarie della musica americana.

Dolly Parton ci ha lasciati il 25 agosto 2026, all’età di 80 anni, ma raccontarla soltanto attraverso la sua scomparsa significherebbe dimenticare tutto ciò che l’ha resa unica. La regina del country è stata una grande artista, una straordinaria autrice e un’interprete capace di trasformare le proprie emozioni in canzoni destinate a superare epoche e generazioni. Ma è stata anche molto altro: un personaggio impossibile da addomesticare, una donna che ha fatto della propria immagine una dichiarazione di libertà e che non ha mai permesso a nessuno di stabilire come dovesse essere.

Quando qualcuno provava a suggerirle di cambiare il proprio look, Dolly sceglieva di esagerare ancora. Più volume nei capelli, più altezza nei tacchi, più luce negli abiti. Quello che per altri poteva apparire eccessivo, per lei era semplicemente il modo più autentico di sentirsi se stessa.

La sua unicità nasceva proprio da lì.

Dolly non ha mai cercato di assomigliare all’idea che gli altri avevano di una grande star. Ha creato la propria. E quella figura bionda, scintillante, ironica e apparentemente sopra le righe è diventata, con il tempo, una delle immagini più iconiche della cultura popolare.

Una libertà che ha finito per parlare anche al mondo LGBTQ+, che ha trovato nella sua estetica, nella sua ironia e nel suo modo di vivere la femminilità una figura da amare e reinterpretare. Una libertà arrivata anche alle generazioni più giovani attraverso Miley Cyrus, sua figlioccia e compagna di un rapporto diventato familiare al grande pubblico grazie a Hannah Montana.

Dolly è stata così capace di attraversare il tempo senza appartenere mai davvero a una sola epoca.

Ed è proprio questo intreccio tra talento, personalità e libertà a raccontare una parte fondamentale della sua eredità.

Prima di tutto, una grandissima artista

Prima delle cotonature, dei tacchi, delle paillettes e del personaggio, esisteva una musicista di talento immenso.

Dolly Parton ha scritto e interpretato alcune delle canzoni più celebri della musica americana, dimostrando una capacità rara di raccontare sentimenti universali attraverso parole semplici, intime e profondamente umane.

Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors e I Will Always Love You sono soltanto alcuni dei titoli che hanno contribuito a costruire la sua leggenda.

I Will Always Love You, scritta da Dolly nel 1973 e successivamente resa immortale dalla voce di Whitney Houston, rappresenta forse uno degli esempi più evidenti della sua grandezza come autrice. Una canzone nata da un momento personale, capace di attraversare il tempo e di assumere, attraverso un’altra voce, una dimensione universale.

Il country è stato il suo territorio naturale, ma Dolly non è mai rimasta confinata ai suoi confini.

Ha attraversato il pop, il cinema e la televisione, riuscendo a portare il proprio mondo davanti a pubblici completamente diversi senza perdere mai la propria identità.

La sua voce rimaneva riconoscibile. La sua scrittura anche.

E, soprattutto, rimaneva riconoscibile Dolly.

Quel look che nessuno è riuscito a cambiare

Per comprendere Dolly Parton bisogna anche guardare alla donna che appariva sul palcoscenico.

Capelli biondi altissimi, cotonature monumentali, tacchi vertiginosi, abiti aderenti, strass, paillettes, trucco marcato e un gusto per il glamour che non ha mai conosciuto mezze misure.

Dolly adorava le cotonature. Amava i tacchi. Amava tutto ciò che brillava.

E non ha mai avuto intenzione di nasconderlo.

Nel corso della carriera non sono mancate le persone che avrebbero preferito vederla diversa, più sobria, più contenuta, più vicina a un’immagine tradizionale della donna della musica country.

Lei ha fatto l’esatto contrario.

Ha mantenuto quell’immagine fino a trasformarla in un marchio personale.

Quello che qualcuno poteva considerare troppo vistoso è diventato immediatamente riconoscibile. Quella femminilità portata all’estremo è diventata una forma di potere. Quelle cotonature apparentemente impossibili sono diventate una parte della leggenda.

Dolly aveva anche un modo tutto suo di scherzare sul proprio aspetto. Aveva dichiarato che, se fosse nata uomo, sarebbe diventata una drag queen.

Una frase ironica, ma perfettamente coerente con il suo modo di vivere la propria immagine.

Per Dolly vestirsi, truccarsi, indossare tacchi e costruire una silhouette teatrale non significava trasformarsi in qualcun altro.

Significava essere se stessa.

Dolly e il mondo LGBTQ+: una libertà riconosciuta e ricambiata

L’affetto della comunità LGBTQ+ nei confronti di Dolly Parton ha radici più profonde di una semplice questione estetica.

Naturalmente il suo look ha avuto un ruolo. Nel mondo drag, Dolly è praticamente un linguaggio: la grande chioma bionda, le ciglia importanti, le unghie lunghissime, i tacchi, gli abiti scintillanti e quella femminilità volutamente esagerata rappresentano un immaginario che le drag queen hanno celebrato e reinterpretato infinite volte.

Ma ridurre tutto a una questione di capelli e paillettes sarebbe ingiusto nei confronti di ciò che Dolly ha rappresentato.

La comunità LGBTQ+ ha riconosciuto in lei soprattutto una donna che non ha mai avuto paura di essere considerata “troppo”. Troppo appariscente, troppo femminile, troppo eccentrica, troppo libera.

E in quella libertà molti hanno riconosciuto qualcosa di proprio.

Dolly ha sempre cercato di lasciare spazio a tutti, anche quando intorno a lei il dibattito diventava più acceso. Il suo modo di parlare dell’accoglienza non aveva bisogno di grandi proclami: passava dalla convinzione che ogni persona dovesse poter vivere la propria vita senza essere giudicata per ciò che è.

Questa sensibilità è arrivata anche nella sua televisione. Nel 2019 Dolly Parton’s Heartstrings ha portato su Netflix otto storie nate dalle sue canzoni, attraversando temi come famiglia, amore, fede e perdono. Tra queste, Two Doors Down ha raccontato anche una storia d’amore tra due uomini, inserendola all’interno di una vicenda familiare più ampia.

Una scelta che dice molto di Dolly. Una storia queer non aveva bisogno di essere trattata come qualcosa di estraneo o di scandaloso: poteva semplicemente essere una storia d’amore, una storia di famiglia, una delle tante storie che meritavano di trovare spazio.

Il mondo drag, poi, ha trasformato questo sentimento in qualcosa di quasi affettuoso.

Dolly è diventata una delle donne più imitate, omaggiate e reinterpretate dalle drag queen proprio perché il suo stile sembrava già contenere, naturalmente, tutto ciò che rende il drag una forma di spettacolo: trasformazione, teatralità, ironia, esagerazione e libertà.

Lei stessa, del resto, aveva giocato con questa idea quando aveva detto che, se fosse nata uomo, sarebbe diventata una drag queen.

Dietro la battuta c’era una verità molto Dolly: l’identità può essere anche un gioco, una scelta, una costruzione creativa. E nessuno dovrebbe avere il diritto di stabilire quanto spazio una persona possa occupare.

Per questo la comunità LGBTQ+ non ha semplicemente ammirato Dolly.

In molti casi l’ha sentita vicina.

E Dolly, a modo suo, ha ricambiato quell’affetto.

Miley Cyrus, la “Zia Dolly” di una nuova generazione

Il rapporto con Miley Cyrus rappresenta forse uno degli esempi più belli della capacità di Dolly Parton di attraversare le generazioni.

Dolly è la madrina di Miley e il loro legame è diventato ancora più familiare al grande pubblico grazie a Hannah Montana, la serie Disney che ha accompagnato l’adolescenza di milioni di ragazzi.

Dolly vi è comparsa nei panni di Aunt Dolly, la zia del personaggio interpretato da Miley.

Per quella generazione, quindi, Dolly Parton non era necessariamente la leggendaria regina del country conosciuta attraverso i dischi dei genitori.

Era Zia Dolly.

Quella donna biondissima, ironica, scintillante e apparentemente impossibile da non riconoscere che compariva accanto a Miley e che sembrava appartenere perfettamente a quel mondo.

Il rapporto tra le due, però, andava ben oltre la televisione.

Dolly ha accompagnato Miley durante diverse fasi della sua crescita personale e artistica, mantenendo nei confronti della figlioccia un rapporto affettuoso e sincero. Miley, a sua volta, ha sempre manifestato una profonda ammirazione nei confronti di Dolly e del suo percorso. Il loro legame è rimasto vivo anche attraverso la musica e diverse collaborazioni nel corso degli anni.

Il loro legame ha finito per rappresentare un ponte tra due generazioni di artiste.

Da una parte la regina del country, con una carriera già consacrata dalla storia. Dall’altra una ragazza cresciuta davanti alle telecamere e destinata a diventare una delle popstar più riconoscibili della sua generazione.

Attraverso Miley, Dolly è entrata nell’immaginario di un pubblico che forse non avrebbe incontrato il suo nome attraverso il country.

Ed è una delle dimostrazioni più belle della sua capacità di rimanere contemporanea senza dover rincorrere la contemporaneità.

Dolly anche sul grande schermo

Il cinema ha rappresentato un altro tassello di questa capacità di attraversare linguaggi differenti.

Dolly ha recitato in diverse produzioni cinematografiche, portando sul grande schermo la stessa personalità che il pubblico aveva imparato a conoscere attraverso la musica.

In Miss Detective 2, accanto a Sandra Bullock, ha persino interpretato se stessa, giocando ancora una volta con quell’immagine ormai diventata inseparabile dalla sua persona.

Anche in questo caso, Dolly non aveva bisogno di trasformarsi.

Bastava essere Dolly.

La sua ironia, il suo stile e quella capacità di prendersi gioco del proprio personaggio hanno contribuito a renderla una presenza capace di funzionare anche lontano dai palchi della musica.

Dolly fino all’ultimo

Anche negli ultimi mesi Dolly Parton non aveva smesso di guardare avanti.

La sua ultima apparizione pubblica in presenza risale al 24 giugno 2026, quando inaugurò a Cornersville, in Tennessee, il Dolly’s Tennessean Travel Stop. Arrivò davanti al pubblico con il suo immancabile stile, indossando un completo dai toni rosa e azzurri, con frange e tacchi a spillo, e partecipò al taglio del nastro del nuovo spazio dedicato ai viaggiatori.

Anche negli ultimi mesi continuava a guardare avanti, lavorando a nuovi progetti e mantenendo vivo il desiderio di tornare ancora una volta davanti al pubblico. Tra questi, Dolly: A True Original Musical, lo spettacolo destinato a Broadway e costruito attorno alla sua vita e alla sua musica, con nuove canzoni scritte da lei. Il progetto era previsto per Broadway nell’inverno 2026.

Un progetto che racconta perfettamente la donna che è stata.

Dolly non aveva mai pensato alla propria storia come a qualcosa di concluso. Continuava a scrivere, progettare, immaginare. Continuava a pensare al prossimo palco, alla prossima canzone, al prossimo modo per raccontarsi.

Persino quando il tempo avrebbe potuto suggerirle di fermarsi, lei sembrava avere ancora qualcosa da dire.

Ed è forse questa una delle immagini più belle con cui ricordarla: non una leggenda ferma nel passato, ma un’artista ancora proiettata verso il futuro.

La sua eredità rimane soprattutto artistica.

Perché dietro l’immagine esagerata, dietro le parrucche e le paillettes, esisteva una cantautrice di enorme talento che ha lasciato alla musica americana alcune delle sue pagine più importanti.

La sua unicità nasce dall’insieme.

La voce e l’immagine. La semplicità delle sue origini e la spettacolarità del personaggio. Il country e il pop. La grande artista e la “Zia Dolly”. La donna che ha scelto di rimanere fedele a se stessa e l’icona che generazioni diverse hanno reinterpretato in modi completamente differenti.

Dolly Parton non ha mai avuto bisogno di scegliere tra artista e personaggio.

È riuscita a essere entrambe.

E, soprattutto, ha dimostrato che l’autenticità non ha necessariamente un volto discreto.

Può avere capelli altissimi, tacchi vertiginosi, un vestito ricoperto di paillettes e una risata capace di sdrammatizzare qualsiasi cosa.

Alla fine, forse, ogni generazione ha trovato una ragione diversa per amarla.

Per alcuni resterà la regina del country. Per altri la voce di Jolene e l’autrice di I Will Always Love You. Per il mondo drag resterà una delle icone più amate e reinterpretate. Per la comunità LGBTQ+ una figura associata alla libertà, all’accoglienza e alla possibilità di essere se stessi. Per chi è cresciuto con Miley Cyrus sarà sempre quella straordinaria Aunt Dolly di Hannah Montana.

Per tutti, però, rimarrà una donna che non si è lasciata comandare.

Nemmeno quando le chiedevano di cambiare.

Nemmeno quando il suo look sembrava troppo.

Nemmeno quando sarebbe stato più semplice adeguarsi.

Dolly Parton ha scelto di restare Dolly Parton.

E forse è proprio per questo che la sua scomparsa, il 25 agosto 2026, lascia un vuoto così difficile da raccontare.

Un po’ tutti ci sentiamo orfani di “Zia Dolly”.

Perché Dolly Parton non era soltanto una leggenda della musica che ammiravamo da lontano. Era diventata una presenza familiare, una di quelle figure che sembrano appartenere da sempre al nostro immaginario e che, proprio per questo, immaginiamo destinate a rimanervi per sempre.

Resteranno le canzoni, la voce, i film, le immagini, le battute, le cotonature, i tacchi e quelle paillettes che sembravano quasi riflettere la sua stessa personalità.

Resterà soprattutto la donna che nessuno è riuscito a cambiare.

Zia Dolly non c’è più, ma per noi resterà sempre iconica.

Esattamente così com’era.

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