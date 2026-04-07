Serie A: Milan cade a Napoli e dice addio ai sogni scudetto

L’ultima parte della 31esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A ha emesso un verdetto forse definitivo riguardo alla lotta per la scudetto. Il Milan infatti dopo aver giocato una partita più che dignitosa è caduto al Maradona contro il Napoli perdendo 1-0 con gol decisivo di Politano al 79′, autore di un bel diagonale che ha trafitto Maignan.

Il risultato spegne definitivamente le speranze del Milan di Allegri di riagganciare l’Inter in classifica e consegna il secondo posto proprio al Napoli, che adesso in classifica ha ben due punti di vantaggio sui rossoneri e che si trova a sette punti dall’Inter capolista.

Nelle altre sfide il capitombolo della Roma a San Siro di sabato contro i nerazzurri non è stato ben capitalizzato dal Como, che in casa dell’Udinese ha impattato 0-0. Ad approfittarne è stata invece la Juventus, protagonista di una prova autoritaria allo Stadium contro il Genoa, sconfitto 2-0 con i gol di Bremer e McKennie tra il 4′ e il 17′ minuto che hanno portato i bianconeri a quota 57 punti, al quinto posto solitario con tre punti di vantaggio sulla Roma e a un punto dal Como quarto.

Nella sfida del pomeriggio l’Atalanta ha espugnato 0-3 il campo del Lecce, inguaiandolo nella lotta per non retrocedere. Agli orobici sono bastati i gol di Scalvini al 29′, di Krstovic al 59′ e di Raspadori al 73′ per portarsi a quota 53 e consolidare il settimo posto a un solo punto dalla Roma sesta. Per i salentini invece si resta a quota 27 a pari punti con la Cremonese sulla soglia tra la zona salvezza e quella retrocessione.

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