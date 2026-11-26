Il 26 novembre 1991 arrivava negli Stati Uniti l’ottavo album in studio di Michael Jackson. Un disco che segnò la svolta verso il new jack swing e lasciò in eredità brani come «Black or White» e «Heal the World», accompagnati da una copertina diventata un’opera cult.

Il 26 novembre 1991 Michael Jackson pubblicava negli Stati Uniti Dangerous, il suo ottavo album in studio. A 35 anni di distanza, quel disco resta uno dei passaggi più significativi della sua carriera: un lavoro che segnò una svolta musicale, confermò la sua capacità di dominare le classifiche internazionali e consegnò alla storia della musica pop una delle copertine più elaborate e riconoscibili di sempre.

L’uscita di Dangerous rappresentò innanzitutto un cambiamento nella direzione artistica. Dopo la fortunata collaborazione con Quincy Jones il cantante intraprese una nuova strada produttiva. Tra i protagonisti di questa fase ci furono Teddy Riley e Bill Bottrell, assieme allo stesso Jackson e ad altri collaboratori.

Il risultato fu un suono diverso rispetto al passato: le sonorità si aprirono al new jack swing, all’R&B contemporaneo e a influenze hip-hop, senza rinunciare alla cura melodica e alla costruzione ritmica che erano marchi di fabbrica dello stile dell’artista.

Da «Black or White» a «Heal the World»: i brani che hanno fatto la storia

L’album contiene alcuni dei singoli più celebri del repertorio di Michael Jackson. Tra questi ci sono «Black or White», accompagnato da un videoclip che fece parlare in tutto il mondo, «Remember the Time», «In the Closet», «Jam» e «Heal the World».

Brani differenti per atmosfere e temi, ma accomunati dalla capacità di attraversare generi e pubblici. Se «Jam» e «In the Closet» mostrano il volto più ritmico e contemporaneo del progetto, «Remember the Time» si distingue per le sue sonorità R&B, mentre «Black or White» affronta il tema dell’uguaglianza e dell’incontro tra culture. Con «Heal the World», Jackson dà invece spazio a un messaggio di solidarietà e attenzione verso il pianeta e le generazioni future.

Anche sul piano commerciale il disco ottenne risultati straordinari. Dangerous debuttò direttamente al primo posto della classifica statunitense Billboard 200 e si affermò rapidamente sui mercati internazionali. Le stime sulle vendite mondiali non sono univoche, ma vengono generalmente indicate in oltre 30 milioni di copie, con alcune valutazioni che arrivano a cifre più alte. Un risultato che colloca l’album tra i lavori di maggiore successo nella storia della musica.

La copertina di Mark Ryden: un circo di simboli e misteri

A rendere Dangerous immediatamente riconoscibile è anche la sua copertina, realizzata dal pittore statunitense Mark Ryden, tra i nomi più noti del pop surrealism. Non una semplice immagine promozionale, ma una composizione ricca di personaggi, animali, riferimenti artistici e dettagli enigmatici.

Il lavoro fu realizzato interamente a mano, con colori acrilici su pannello, e richiese diversi mesi. Ryden raccontò che il progetto nacque dopo un incontro con Jackson e con la direzione artistica della casa discografica: l’idea era quella di costruire un’immagine capace di concentrare lo sguardo dell’artista, il mondo dello spettacolo, gli animali e una dimensione insieme fantastica e inquietante. Jackson intervenne anche su alcuni particolari della composizione.

Al centro della scena dominano gli occhi del cantante, incorniciati da una struttura dorata che richiama una maschera o una facciata teatrale. È uno degli elementi più potenti dell’opera, in quanto il volto non viene mostrato per intero, ma affidato allo sguardo, come se l’artista osservasse il pubblico da dietro la complessa macchina della propria fama.

Ai lati compaiono figure animali vestite con abiti regali, tra cui un cane e un uccello, mentre in alto si riconosce Bubbles, lo scimpanzé che accompagnò Jackson per diversi anni, raffigurato con una corona. Elefanti, pavoni, insetti e altre creature popolano la scena, contribuendo a creare un universo visivo sospeso tra il meraviglioso e il perturbante.

La parte inferiore

Nella parte inferiore si apre una sorta di ingresso mostruoso, sul quale campeggia il titolo Dangerous. Da lì prende forma un percorso su rotaie con piccoli vagoni: in uno è raffigurato Macaulay Culkin, amico di Jackson e protagonista del videoclip di «Black or White»; poco distante compare anche un’immagine del cantante da bambino. Il contrasto tra infanzia e mondo adulto è uno dei possibili livelli di lettura suggeriti dalla composizione.

Tra i dettagli più curiosi c’è inoltre la presenza di Phineas Taylor Barnum, il celebre impresario circense statunitense, riconoscibile nella parte sinistra dell’illustrazione. Sul suo abito compare una spilla con il numero 1998, inserita su richiesta dello stesso Jackson. Il numero 7, ricorrente nell’immaginario del cantante, è invece individuabile in diversi particolari dell’opera. Elementi che negli anni hanno alimentato interpretazioni e teorie tra gli appassionati.

Ma proprio il mistero è una componente fondamentale della copertina. In un’intervista, Ryden spiegò di non voler fornire una spiegazione definitiva dei simboli: chiarire ogni dettaglio, a suo giudizio, avrebbe tolto qualcosa all’esperienza di chi osserva l’immagine. L’artista preferiva lasciare spazio alle interpretazioni personali.