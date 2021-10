Meteo, le previsioni del weekend

Dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Regione per la giornata di oggi, cresce la curiosità da parte dei cittadini di conoscere le condizioni climatiche in vista del weekend. La calura estiva sembra, infatti, ormai essere un lontano ricordo, con le temperature che hanno subito un brusco abbassamento nelle scorse ore. Vento e piogge intermittenti sembrano stazionare sulla parte settentrionale dell’isola. Per delineare il quadro meteo completo del fine settimana la redazione dell’Urlo ha contattato Giuseppe Pittera.

Cominciamo col meteo di oggi pomeriggio: l’allerta arancione poteva starci oppure è stata una misura eccessivamente prudente?

“Il punto di partenza dell’analisi è il centro di Bassa pressione attorno al quale ruotano nubi e fenomeni in senso antiorario: esso si sta muovendo un po’ più lentamente rispetto alle previsioni e questo conferma quanto sia estremamente complicato capire la tempistica su eventuali fenomeni estremi.

È proprio ciò che è accaduto sulla nostra Regione: versante settentrionale con danni e disagi per la grande quantità di pioggia caduta mentre il versante jonico è stato in gran parte risparmiato nonostante l’ allerta arancione che, ripeto, poteva starci proprio per le potenzialità di questo sistema perturbato”.

Cosa bisogna attendersi nella giornata di domani?

“Tra la serata di oggi e la nottata il tempo andrà gradualmente migliorando su tutta la Regione per lo spostamento del minimo depressionario verso est-sudest andando poi ad interessare la Grecia. Domani quindi avremo una giornata nel complesso discreta, con solo qualche incertezza sul settore settentrionale ed in parte su quello jonico ma senza fenomeni rilevanti. Farà ancora piuttosto freddino per via delle correnti settentrionali a tratti piuttosto vivaci”.

Nel weekend tornerà il sole o si dovrà sempre fare i conti ancora con un meteo incerto?

“Anche sabato avremo una giornata abbastanza buona su gran parte dell’ Isola. Ma nel frattempo da ovest andrà avvicinandosi un nuovo sistema nuvoloso che tenderà a rendere instabile il tempo nel corso della giornata di domenica con nuovi possibili fenomeni anche temporaleschi in particolare nella seconda parte del giorno. Le temperature resteranno sotto la media ancora per qualche giorno, la neve è una conseguenza di ciò. Oggi stiamo avendo valori che normalmente si registrano a fine novembre”.